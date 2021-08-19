https://ria.ru/20210819/miokardit-1746237638.html

Прихватило сердце. Врачи рассказали об опаснейшем осложнении COVID-19

Прихватило сердце. Врачи рассказали об опаснейшем осложнении COVID-19 - РИА Новости, 19.08.2021

Прихватило сердце. Врачи рассказали об опаснейшем осложнении COVID-19

Примерно у трети пациентов с COVID-19 возникают проблемы с сердцем — даже у перенесших болезнь в легкой форме. Через несколько недель после выздоровления... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T08:00

2021-08-19T08:00

2021-08-19T10:14

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Примерно у трети пациентов с COVID-19 возникают проблемы с сердцем — даже у перенесших болезнь в легкой форме. Через несколько недель после выздоровления воспаляется сердечная мышца — миокардит. Насколько это опасно и что делать — в материале РИА Новости.Осложнения на сердце при COVID-19"Болела ковидом весь февраль с поражением легких 20 процентов. В марте появились неприятные ощущения в области груди, сразу поняла — осложнения на сердце. Начались отеки, одышка, общее недомогание, утомляемость", — рассказывает Ксения Ю. из Москвы, участница телеграм-чата "Последствия COVID-19", объединяющего почти 35 тысяч человек.Она обратилась к терапевту, от него — к кардиологу. Выявили тахикардию, увеличение размеров сердца. Диагноз — "постковидный миокардит". Прописали лекарства, поставили на учет. "Сняли острый синдром, сейчас болит меньше, но я чувствую, что не прошло", — добавляет Ксения.Главный врач ГКБ № 15 Валерий Вечорко описывает в фейсбуке случай с 35-летним пациентом. Его доставили по скорой в отделение анестезиологии и реанимации в тяжелом состоянии: с температурой под сорок, затрудненным дыханием, нарастающей слабостью, сильной тахикардией. ПЦР-тест оказался положительным, пневмонии не было, однако нашли нарушения в работе сердца."При ЭХО-КГ обнаружено расширение всех камер сердца, сократимость левого желудочка диффузно снижена, фракция выброса 20 процентов. Провели коронароангиографию. Гемодинамически значимых стенозов коронарных артерий не выявили. Принимая во внимание результаты обследования поставили диагноз — "острый миокардит", — рассказывает врач.Пациент две недели провел в стационаре, затем — три месяца амбулаторного лечения. Сейчас чувствует себя хорошо. "Осложнения, проявляющиеся при заболевании COVID-19, излечимы спустя время. Но лучше не испытывать судьбу и своевременно вакцинироваться, чтобы избежать тяжелых последствий болезни", — предупреждает Валерий Вечорко.Симптомы миокардита и как его лечитьМиокардит — воспаление сердечной мышцы. Ученые из ЕС сообщают в обзоре, что это заболевание в среднем встречается у 22 человек на 100 тысяч. Оценить точно, какова доля у перенесших COVID-19, невозможно, но она, вероятно, выше, отмечают авторы. Так, согласно данным Центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, примерно у 80 процентов пациентов МРТ показывает изменения в тканях, соответствующие миокардиту."Вирусы нередко провоцируют миокардит. Либо они напрямую воздействуют на сердечную мышцу, либо происходит аутоиммунное поражение: защитные системы организма атакуют миокард. При COVID-19 чаще реализуется второй механизм", — рассказывает кардиохирург Алексей Федоров, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ имени академика Н. Н. Бурденко.В большинстве случаев миокардит протекает в легкой форме. Человек жалуется на покалывания в области сердца, одышку, утомляемость, неярко выраженные отеки нижних конечностей. Плохо переносит нагрузки, ощущает перебои в работе сердца — аритмию, экстрасистолию."Мерцательная аритмия резко увеличивает вероятность инсульта. В самом худшем сценарии миокардит может привести к ослаблению сердечной мышцы, снижению ее насосной функции, быстрому развитию сердечной недостаточности — по аналогии с обширным инфарктом миокарда", — продолжает врач. По его словам, невозможно предсказать, кто в группе риска. Миокардит бывает и у молодых, не имевших проблем с сердцем. Точной статистики нет, но число таких больных заметно возросло."Даже после легкого течения COVID-19 мы чаще сталкиваемся у молодых пациентов с сердечными аритмиями, которые требуют лекарственного, а иногда и хирургического лечения", — говорит Алексей Федоров.Чтобы снизить вероятность осложнений, включая миокардиты, он рекомендует не переносить вирусную инфекцию на ногах. Это касается не только ковида, но и гриппа, парагриппа, острых респираторных инфекций. Необходимы домашний режим, при высокой температуре — постельный, никакого перенапряжения во время болезни быть не должно — иначе пойдет вирусная атака на сердце. При жалобах на него надо как можно скорее обратиться к врачу, сделать ЭКГ и ЭХО-КГ.

https://ria.ru/20210803/koronavirus-1744104829.html

https://ria.ru/20210723/oslozhneniya-1742603997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, биология, инфаркты, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19