Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210819/miokardit-1746237638.html
Прихватило сердце. Врачи рассказали об опаснейшем осложнении COVID-19
Прихватило сердце. Врачи рассказали об опаснейшем осложнении COVID-19 - РИА Новости, 19.08.2021
Прихватило сердце. Врачи рассказали об опаснейшем осложнении COVID-19
Примерно у трети пациентов с COVID-19 возникают проблемы с сердцем — даже у перенесших болезнь в легкой форме. Через несколько недель после выздоровления... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T08:00
2021-08-19T10:14
наука
здоровье
биология
инфаркты
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582153464_0:101:1600:1001_1920x0_80_0_0_e1920d9cfd845c0305f4c4c30f7c50d4.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Примерно у трети пациентов с COVID-19 возникают проблемы с сердцем — даже у перенесших болезнь в легкой форме. Через несколько недель после выздоровления воспаляется сердечная мышца — миокардит. Насколько это опасно и что делать — в материале РИА Новости.Осложнения на сердце при COVID-19"Болела ковидом весь февраль с поражением легких 20 процентов. В марте появились неприятные ощущения в области груди, сразу поняла — осложнения на сердце. Начались отеки, одышка, общее недомогание, утомляемость", — рассказывает Ксения Ю. из Москвы, участница телеграм-чата "Последствия COVID-19", объединяющего почти 35 тысяч человек.Она обратилась к терапевту, от него — к кардиологу. Выявили тахикардию, увеличение размеров сердца. Диагноз — "постковидный миокардит". Прописали лекарства, поставили на учет. "Сняли острый синдром, сейчас болит меньше, но я чувствую, что не прошло", — добавляет Ксения.Главный врач ГКБ № 15 Валерий Вечорко описывает в фейсбуке случай с 35-летним пациентом. Его доставили по скорой в отделение анестезиологии и реанимации в тяжелом состоянии: с температурой под сорок, затрудненным дыханием, нарастающей слабостью, сильной тахикардией. ПЦР-тест оказался положительным, пневмонии не было, однако нашли нарушения в работе сердца."При ЭХО-КГ обнаружено расширение всех камер сердца, сократимость левого желудочка диффузно снижена, фракция выброса 20 процентов. Провели коронароангиографию. Гемодинамически значимых стенозов коронарных артерий не выявили. Принимая во внимание результаты обследования поставили диагноз — "острый миокардит", — рассказывает врач.Пациент две недели провел в стационаре, затем — три месяца амбулаторного лечения. Сейчас чувствует себя хорошо. "Осложнения, проявляющиеся при заболевании COVID-19, излечимы спустя время. Но лучше не испытывать судьбу и своевременно вакцинироваться, чтобы избежать тяжелых последствий болезни", — предупреждает Валерий Вечорко.Симптомы миокардита и как его лечитьМиокардит — воспаление сердечной мышцы. Ученые из ЕС сообщают в обзоре, что это заболевание в среднем встречается у 22 человек на 100 тысяч. Оценить точно, какова доля у перенесших COVID-19, невозможно, но она, вероятно, выше, отмечают авторы. Так, согласно данным Центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, примерно у 80 процентов пациентов МРТ показывает изменения в тканях, соответствующие миокардиту."Вирусы нередко провоцируют миокардит. Либо они напрямую воздействуют на сердечную мышцу, либо происходит аутоиммунное поражение: защитные системы организма атакуют миокард. При COVID-19 чаще реализуется второй механизм", — рассказывает кардиохирург Алексей Федоров, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ имени академика Н. Н. Бурденко.В большинстве случаев миокардит протекает в легкой форме. Человек жалуется на покалывания в области сердца, одышку, утомляемость, неярко выраженные отеки нижних конечностей. Плохо переносит нагрузки, ощущает перебои в работе сердца — аритмию, экстрасистолию."Мерцательная аритмия резко увеличивает вероятность инсульта. В самом худшем сценарии миокардит может привести к ослаблению сердечной мышцы, снижению ее насосной функции, быстрому развитию сердечной недостаточности — по аналогии с обширным инфарктом миокарда", — продолжает врач. По его словам, невозможно предсказать, кто в группе риска. Миокардит бывает и у молодых, не имевших проблем с сердцем. Точной статистики нет, но число таких больных заметно возросло."Даже после легкого течения COVID-19 мы чаще сталкиваемся у молодых пациентов с сердечными аритмиями, которые требуют лекарственного, а иногда и хирургического лечения", — говорит Алексей Федоров.Чтобы снизить вероятность осложнений, включая миокардиты, он рекомендует не переносить вирусную инфекцию на ногах. Это касается не только ковида, но и гриппа, парагриппа, острых респираторных инфекций. Необходимы домашний режим, при высокой температуре — постельный, никакого перенапряжения во время болезни быть не должно — иначе пойдет вирусная атака на сердце. При жалобах на него надо как можно скорее обратиться к врачу, сделать ЭКГ и ЭХО-КГ.
https://ria.ru/20210803/koronavirus-1744104829.html
https://ria.ru/20210723/oslozhneniya-1742603997.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582153464_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_3eacc3a015d60ceadd776948700638b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, биология, инфаркты, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
08:00 19.08.2021 (обновлено: 10:14 19.08.2021)
 

Прихватило сердце. Врачи рассказали об опаснейшем осложнении COVID-19

© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/agsandrew/rbhavanaВлияние коронавируса на сердце
Влияние коронавируса на сердце - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/agsandrew/rbhavana
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Примерно у трети пациентов с COVID-19 возникают проблемы с сердцем — даже у перенесших болезнь в легкой форме. Через несколько недель после выздоровления воспаляется сердечная мышца — миокардит. Насколько это опасно и что делать — в материале РИА Новости.

Осложнения на сердце при COVID-19

"Болела ковидом весь февраль с поражением легких 20 процентов. В марте появились неприятные ощущения в области груди, сразу поняла — осложнения на сердце. Начались отеки, одышка, общее недомогание, утомляемость", — рассказывает Ксения Ю. из Москвы, участница телеграм-чата "Последствия COVID-19", объединяющего почти 35 тысяч человек.
Она обратилась к терапевту, от него — к кардиологу. Выявили тахикардию, увеличение размеров сердца. Диагноз — "постковидный миокардит". Прописали лекарства, поставили на учет. "Сняли острый синдром, сейчас болит меньше, но я чувствую, что не прошло", — добавляет Ксения.
Главный врач ГКБ № 15 Валерий Вечорко описывает в фейсбуке случай с 35-летним пациентом. Его доставили по скорой в отделение анестезиологии и реанимации в тяжелом состоянии: с температурой под сорок, затрудненным дыханием, нарастающей слабостью, сильной тахикардией. ПЦР-тест оказался положительным, пневмонии не было, однако нашли нарушения в работе сердца.
"При ЭХО-КГ обнаружено расширение всех камер сердца, сократимость левого желудочка диффузно снижена, фракция выброса 20 процентов. Провели коронароангиографию. Гемодинамически значимых стенозов коронарных артерий не выявили. Принимая во внимание результаты обследования поставили диагноз — "острый миокардит", — рассказывает врач.
Пациент две недели провел в стационаре, затем — три месяца амбулаторного лечения. Сейчас чувствует себя хорошо. "Осложнения, проявляющиеся при заболевании COVID-19, излечимы спустя время. Но лучше не испытывать судьбу и своевременно вакцинироваться, чтобы избежать тяжелых последствий болезни", — предупреждает Валерий Вечорко.
© Depositphotos / Artemida-psyМиокардитом называют воспаление сердечной мышцы — миокарда
Миокардит - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© Depositphotos / Artemida-psy
Миокардитом называют воспаление сердечной мышцы — миокарда

Симптомы миокардита и как его лечить

Миокардит — воспаление сердечной мышцы. Ученые из ЕС сообщают в обзоре, что это заболевание в среднем встречается у 22 человек на 100 тысяч. Оценить точно, какова доля у перенесших COVID-19, невозможно, но она, вероятно, выше, отмечают авторы. Так, согласно данным Центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, примерно у 80 процентов пациентов МРТ показывает изменения в тканях, соответствующие миокардиту.
"Вирусы нередко провоцируют миокардит. Либо они напрямую воздействуют на сердечную мышцу, либо происходит аутоиммунное поражение: защитные системы организма атакуют миокард. При COVID-19 чаще реализуется второй механизм", — рассказывает кардиохирург Алексей Федоров, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ имени академика Н. Н. Бурденко.
В большинстве случаев миокардит протекает в легкой форме. Человек жалуется на покалывания в области сердца, одышку, утомляемость, неярко выраженные отеки нижних конечностей. Плохо переносит нагрузки, ощущает перебои в работе сердца — аритмию, экстрасистолию.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 09:25Распространение коронавируса
Названо смертельно опасное последствие коронавируса
"Мерцательная аритмия резко увеличивает вероятность инсульта. В самом худшем сценарии миокардит может привести к ослаблению сердечной мышцы, снижению ее насосной функции, быстрому развитию сердечной недостаточности — по аналогии с обширным инфарктом миокарда", — продолжает врач. По его словам, невозможно предсказать, кто в группе риска. Миокардит бывает и у молодых, не имевших проблем с сердцем. Точной статистики нет, но число таких больных заметно возросло.
"Даже после легкого течения COVID-19 мы чаще сталкиваемся у молодых пациентов с сердечными аритмиями, которые требуют лекарственного, а иногда и хирургического лечения", — говорит Алексей Федоров.
Чтобы снизить вероятность осложнений, включая миокардиты, он рекомендует не переносить вирусную инфекцию на ногах. Это касается не только ковида, но и гриппа, парагриппа, острых респираторных инфекций. Необходимы домашний режим, при высокой температуре — постельный, никакого перенапряжения во время болезни быть не должно — иначе пойдет вирусная атака на сердце. При жалобах на него надо как можно скорее обратиться к врачу, сделать ЭКГ и ЭХО-КГ.
Женщины выполняют дыхательную гимнастику после перенесенного коронавируса - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 18:51
Последствия коронавируса: какие бывают осложнения и чем они опасны
 
НаукаЗдоровьебиологияинфарктыКоронавирус COVID-19Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15При ДТП с микроавтобусом во Владивостоке пострадали десять человек
06:09В МВД заявили, что Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых
06:02Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек
06:00Ракетные комплексы ВВО в ходе учений на Курилах уничтожили надводные цели
05:38Умер известный художник-фотореалист Чак Клоуз
05:13Аналитики назвали самое затратное для россиян время года
05:08Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян
04:51Медвежонок в приморском нацпарке "перевернул мир", играя с фотоловушкой
04:27На Украине назвали единственный способ остановить Россию
04:13ФСБ рассказала, как японцы в 1945 году убивали советских узников "Хогоина"
04:10Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине
04:08В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками
03:50В Совбезе Белоруссии оценили количество разведполетов НАТО у границ страны
03:49РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых
03:45Разработчик рассказал о планах по созданию носителя дронов на базе Ил-76
03:40В Роспотребнадзоре назвали продукты, помогающие после COVID-19
03:33Историк рассказал о плане США начать "цветную революцию" в Советской России
03:26Эксперт объяснил, как быстро передать информацию со смартфона на компьютер
03:19В МВД назвали скорость блокировки фишинговых сайтов недостаточной
03:12В Крыму призвали Турцию бойкотировать "антироссийский шабаш"
Лента новостейМолния