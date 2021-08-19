https://ria.ru/20210819/kuranov-1746322261.html
Ученый Куранов обжаловал арест по делу о госизмене
Ученый Куранов обжаловал арест по делу о госизмене - РИА Новости, 19.08.2021
Ученый Куранов обжаловал арест по делу о госизмене
Ученый Александр Куранов обжаловал решение об аресте по делу о государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда Москвы. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:15
2021-08-19T11:15
2021-08-19T11:15
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александр куранов
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Ученый Александр Куранов обжаловал решение об аресте по делу о государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда Москвы."В суд поступила апелляционная жалоба на решение об избрании меры пресечения", - сказали в пресс-службе.Жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде, дата еще не назначена.Куранов занимает должность генерального директора, главного конструктора ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС). Ему вменяется статья 275 УК РФ (государственная измена).Подробности дела не разглашаются, поскольку оно маркировано грифом "совершенно секретно". Его арестовали 12 августа.На сайте НИПГС сообщается, что Куранов является гендиректором и генконструктором предприятия. Он специалист в области физики и химии плазмы. На протяжении многих лет является организатором российско-американского международного симпозиума "Термохимические и плазменные процессы в аэродинамике", проходящего в Санкт-Петербурге. Автор более 120 научных трудов, в том числе патентов и авторских свидетельств.
https://radiosputnik.ria.ru/20210423/shpiony-1729712508.html
https://ria.ru/20210813/gosizmena-1745640006.html
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происшествия, санкт-петербург, москва, александр куранов, россия
Ученый Куранов обжаловал арест по делу о госизмене
Ученый Александр Куранов обжаловал решение об аресте по делу о государственной измене