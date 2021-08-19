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Биография Владимира Конкина

Биография Владимира Конкина - РИА Новости, 19.08.2021

Биография Владимира Конкина

Советский и российский актер театра и кино Владимир Алексеевич Конкин родился 19 августа 1951 года в Саратове. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T01:21

2021-08-19T01:21

2021-08-19T01:21

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Советский и российский актер театра и кино Владимир Алексеевич Конкин родился 19 августа 1951 года в Саратове.В 1972 году окончил Саратовское театральное училище имени И.А. Слонова (ныне Саратовский театральный институт), курс Дмитрия Лядова.С 1972 по 1973 год работал в труппе Харьковского ТЮЗа, с 1973 по 1974 год – в труппе Московского академического театра имени Моссовета.В 1979-1987 годах он был актером Московского театра имени М.Н. Ермоловой.В театре он сыграл роль Володи Ульянова в спектакле "Казанский университет". Эта роль была отмечена премией Ленинского Комсомола Коми АССР (1979). Он исполнял романтические и героические роли в спектаклях "Батальоны просят огня" Юрия Бондарева, "Товарищи-граждане" по Василию Шукшину, "Старший сын" Александра Вампилова. В 1988-1991 годах Конкин работал в Театре-студии под руководством Е.В. Радомысленского.В 1991-1994 годах он был актером Театра "Вернисаж".Первой экранной работой Владимира Конкина стала роль Павла Корчагина сериале Николая Мащенко "Как закалялась сталь" (1973), которая принесла начинающему актеру широкую известность и официальное признание. За эту работу он получил премию Ленинского комсомола в 1974 году. Павел в исполнении Конкина отличался от прежних экранных Корчагиных романтичностью и интеллигентностью.В 1970-х годах наиболее заметными были роли Никитина-младшего в "Романсе о влюбленных" (1974) Андрея Кончаловского, поручика Бориса Извольского в картине "Марина" (1974) Бориса Ивченко, младшего лейтенанта Суслина в фильме Леонида Быкова "Аты-баты, шли солдаты" (1976), а также роль Дмитрия Оленина в телефильме "Кавказская повесть" (1978) по произведению Льва Толстого "Казаки".Одной из наиболее ярких и запоминающихся работ Конкина стала роль Владимира Шарапова в телесериале Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" (1979) в дуэте с Владимиром Высоцким. В 1980-х годах Конкин сыграл Аркадия Кирсанова в экранизации романа Александра Тургенева "Отцы и дети" (1984), заседателя Шабашкина в "Благородном разбойнике Владимире Дубровском" (1988), снятом по повести Александра Пушкина "Дубровский". Он также исполнил главные роли в картинах "За ночью день идет" (1984) и "Апелляция" (1987), телевизионном спектакле "Повесть о молодых супругах" (1982). В этот же период снимался в кинолентах "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" (1981), "Багратион" (1985), "Певучая Россия" (1986), "Нетерпение души" (1987), "Гражданский иск" (1988), "Мудромер" (1988) и др.Среди его работ 1990-х годах – роли в фильмах и сериалах "Лифт для промежуточного человека" (1990), "Последняя осень" (1990), "А спать с чужой женой хорошо?" (1992), "Бульварный роман" (1995), "Принцесса на бобах" (1997), "Черный океан" (1998), "Опять надо жить" (1999).В 2000-х годах он сыграл полковника Кобылинского в историческом фильме "Романовы – Венценосная семья" (2000), помощника президента в сериале "Время жестоких" (2004), следователя Федулова в сериале "Сармат" (2004), профессора Веренева в историческом сериале "В круге первом" (2005) по роману Александра Солженицына.В 2007 году Конкин исполнил роль секретаря Союза писателей в историческом сериале Николая Досталя "Завещание Ленина", снятом по "Колымским рассказам" Варлама Шаламова. Всего в кино актер сыграл около 50 ролей.Владимир Конкин много работал на озвучивании зарубежных фильмов и телесериалов. В его послужном списке около 150 работ дубляжа. На телевидении он вел передачу "Домашняя библиотека" на телеканале ОРТ.С 1980 года Конкин пишет рассказы и эссе. Свою первую книгу "У жизни есть начало" он презентовал в 2012 году. Его седьмая книга под названием "Письма к женщине" вышла в 2019 году.Владимир Конкин – заслуженный артист РФ (2010). Лауреат премий Ленинского комсомола (1974) и Ленинского комсомола Коми АССР (1979).За роль Владимира Шарапова в телесериале "Место встречи изменить нельзя" в 1999 году Конкин был отмечен премией МВД. В 2020 году он был удостоен российского ордена Дружбы. Владимир Конкин вдовец, он прожил с женой Аллой около 40 лет. Супруга актера скончалась в 2010 году. В 2011 году он поставил спектакль "Муж, жена и сыщик", который посвятил памяти жены. У актера два сына-близнеца Ярослав и Святослав. Его дочь София в 2020 году скончалась после госпитализации из московского фитнес-центра. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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