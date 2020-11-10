https://ria.ru/20201110/konkina-1583930270.html

Опубликованы результаты экспертизы погибшей дочери актера Конкина

Опубликованы результаты экспертизы погибшей дочери актера Конкина

Смерть дочери актера Владимира Конкина Софии наступила в результате асфиксии, вызванной закрытием дыхательных путей водой, сообщает "360" со ссылкой на копию... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T14:32

2020-11-10T14:32

2020-11-10T15:13

юлия нитченко

владимир конкин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Смерть дочери актера Владимира Конкина Софии наступила в результате асфиксии, вызванной закрытием дыхательных путей водой, сообщает "360" со ссылкой на копию результата судмедэкспертизы.В крови девушки нашли 0,4 промилле алкоголя и следы препарата "Диазепам", который оказывает снотворный и противотревожный эффект.В качестве возможной причины потери сознания эксперт назвал хронические болезни сердца.Адвокат погибшей Юлия Нитченко предположила, что в момент трагедии в бассейне могли находиться знакомые Конкиной, с которыми девушка общалась в интернете.Софию Конкину госпитализировали 22 сентября из бассейна в московском фитнес-центре. Врачи не смогли спасти пациентку. СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

https://ria.ru/20201014/pokhischenie-1579736748.html

https://ria.ru/20201020/konkina-1580723469.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия нитченко, владимир конкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия