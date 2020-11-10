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Опубликованы результаты экспертизы погибшей дочери актера Конкина
Опубликованы результаты экспертизы погибшей дочери актера Конкина
Смерть дочери актера Владимира Конкина Софии наступила в результате асфиксии, вызванной закрытием дыхательных путей водой, сообщает "360" со ссылкой на копию... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T14:32
2020-11-10T15:13
юлия нитченко
владимир конкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Смерть дочери актера Владимира Конкина Софии наступила в результате асфиксии, вызванной закрытием дыхательных путей водой, сообщает "360" со ссылкой на копию результата судмедэкспертизы.В крови девушки нашли 0,4 промилле алкоголя и следы препарата "Диазепам", который оказывает снотворный и противотревожный эффект.В качестве возможной причины потери сознания эксперт назвал хронические болезни сердца.Адвокат погибшей Юлия Нитченко предположила, что в момент трагедии в бассейне могли находиться знакомые Конкиной, с которыми девушка общалась в интернете.Софию Конкину госпитализировали 22 сентября из бассейна в московском фитнес-центре. Врачи не смогли спасти пациентку. СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
https://ria.ru/20201014/pokhischenie-1579736748.html
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юлия нитченко, владимир конкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Опубликованы результаты экспертизы погибшей дочери актера Конкина

14:32 10.11.2020 (обновлено: 15:13 10.11.2020)
 
© Фото : страница Софии Конкиной в соцсетиСофия Конкина
София Конкина - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото : страница Софии Конкиной в соцсети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Смерть дочери актера Владимира Конкина Софии наступила в результате асфиксии, вызванной закрытием дыхательных путей водой, сообщает "360" со ссылкой на копию результата судмедэкспертизы.
В крови девушки нашли 0,4 промилле алкоголя и следы препарата "Диазепам", который оказывает снотворный и противотревожный эффект.
Актер Владимир Конкин - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
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Внучку Конкина попытались похитить с похорон матери
В качестве возможной причины потери сознания эксперт назвал хронические болезни сердца.
Адвокат погибшей Юлия Нитченко предположила, что в момент трагедии в бассейне могли находиться знакомые Конкиной, с которыми девушка общалась в интернете.
Софию Конкину госпитализировали 22 сентября из бассейна в московском фитнес-центре. Врачи не смогли спасти пациентку. СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
София Конкина - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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Юлия НитченкоВладимир КонкинСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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