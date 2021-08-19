https://ria.ru/20210819/kokhal-1746379081.html

Суд постановил пересмотреть решение о продлении ареста вдове Картрайта

Суд постановил пересмотреть решение о продлении ареста вдове Картрайта - РИА Новости, 19.08.2021

Суд постановил пересмотреть решение о продлении ареста вдове Картрайта

Второй апелляционный суд общей юрисдикции отменил и направил на новое рассмотрение постановление городского суда Петербурга, который в июле продлил срок ареста... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T16:23

2021-08-19T16:23

2021-08-19T16:23

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

сергей лукьянов

энди картрайт

гибель украинского рэпера в петербурге

марина кохал

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Второй апелляционный суд общей юрисдикции отменил и направил на новое рассмотрение постановление городского суда Петербурга, который в июле продлил срок ареста обвиняемой в убийстве своего супруга Александра Юшко (рэпер Энди Картрайт) Марине Кохал, сообщил журналистам ее адвокат Сергей Лукьянов.В конце июля суд продлил Кохал, которую арестовали еще 3 августа 2020 года, пребывание под стражей еще на три месяца."Второй апелляционный суд общей юрисдикции отменил и направил на новое рассмотрение постановление петербургского горсуда о продлении срока содержания Кохал под стражей свыше одного года", - сказал Лукьянов.По словам адвоката, также апелляционный суд приобщил к материалам заключения первых двух экспертиз, которые "опровергают версию обвинения и не устанавливают насильственный характер смерти".До нового рассмотрения срок ареста установлен до 18 сентября, добавил Лукьянов.По данным СК, Кохал не позднее 29 июля 2020 года в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто рэпер пропал, но затем решила обратиться в полицию. Следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко.Две первые комплексные судебные экспертизы останков не смогли установить причину смерти рэпера, но показали наличие в его теле следов различных веществ, в том числе и наркотических. Поэтому была назначена дополнительная третья экспертиза.

https://ria.ru/20210428/ubiystvo-1730284064.html

https://ria.ru/20210218/reper-1598045953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), сергей лукьянов, энди картрайт, гибель украинского рэпера в петербурге, марина кохал