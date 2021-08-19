https://ria.ru/20210819/kokhal-1746379081.html
Суд постановил пересмотреть решение о продлении ареста вдове Картрайта
Суд постановил пересмотреть решение о продлении ареста вдове Картрайта - РИА Новости, 19.08.2021
Суд постановил пересмотреть решение о продлении ареста вдове Картрайта
Второй апелляционный суд общей юрисдикции отменил и направил на новое рассмотрение постановление городского суда Петербурга, который в июле продлил срок ареста... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T16:23
2021-08-19T16:23
2021-08-19T16:23
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
сергей лукьянов
энди картрайт
гибель украинского рэпера в петербурге
марина кохал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575338792_0:285:2958:1949_1920x0_80_0_0_94d0c2395a27b80c05e20b7d6f2d637e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Второй апелляционный суд общей юрисдикции отменил и направил на новое рассмотрение постановление городского суда Петербурга, который в июле продлил срок ареста обвиняемой в убийстве своего супруга Александра Юшко (рэпер Энди Картрайт) Марине Кохал, сообщил журналистам ее адвокат Сергей Лукьянов.В конце июля суд продлил Кохал, которую арестовали еще 3 августа 2020 года, пребывание под стражей еще на три месяца."Второй апелляционный суд общей юрисдикции отменил и направил на новое рассмотрение постановление петербургского горсуда о продлении срока содержания Кохал под стражей свыше одного года", - сказал Лукьянов.По словам адвоката, также апелляционный суд приобщил к материалам заключения первых двух экспертиз, которые "опровергают версию обвинения и не устанавливают насильственный характер смерти".До нового рассмотрения срок ареста установлен до 18 сентября, добавил Лукьянов.По данным СК, Кохал не позднее 29 июля 2020 года в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто рэпер пропал, но затем решила обратиться в полицию. Следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко.Две первые комплексные судебные экспертизы останков не смогли установить причину смерти рэпера, но показали наличие в его теле следов различных веществ, в том числе и наркотических. Поэтому была назначена дополнительная третья экспертиза.
https://ria.ru/20210428/ubiystvo-1730284064.html
https://ria.ru/20210218/reper-1598045953.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575338792_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_9d655002feecb0c1b789eb94237ce8ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), сергей лукьянов, энди картрайт, гибель украинского рэпера в петербурге, марина кохал
Суд постановил пересмотреть решение о продлении ареста вдове Картрайта
Решение о продлении срока ареста вдовы убитого в Петербурге рэпера отменено - адвокат
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости.
Второй апелляционный суд общей юрисдикции отменил и направил на новое рассмотрение постановление городского суда Петербурга
, который в июле продлил срок ареста обвиняемой в убийстве своего супруга Александра Юшко (рэпер Энди Картрайт
) Марине Кохал
, сообщил журналистам ее адвокат Сергей Лукьянов.
В конце июля суд продлил Кохал, которую арестовали еще 3 августа 2020 года, пребывание под стражей еще на три месяца.
"Второй апелляционный суд общей юрисдикции отменил и направил на новое рассмотрение постановление петербургского горсуда о продлении срока содержания Кохал под стражей свыше одного года", - сказал Лукьянов.
По словам адвоката, также апелляционный суд приобщил к материалам заключения первых двух экспертиз, которые "опровергают версию обвинения и не устанавливают насильственный характер смерти".
До нового рассмотрения срок ареста установлен до 18 сентября, добавил Лукьянов.
По данным СК, Кохал не позднее 29 июля 2020 года в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".
Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто рэпер пропал, но затем решила обратиться в полицию. Следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко.
Две первые комплексные судебные экспертизы останков не смогли установить причину смерти рэпера, но показали наличие в его теле следов различных веществ, в том числе и наркотических. Поэтому была назначена дополнительная третья экспертиза.