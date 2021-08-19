https://ria.ru/20210819/issyk-kul-1746439818.html

Петербургская компания запустит в Киргизии электрические пассажирские суда

Петербургская компания запустит в Киргизии электрические пассажирские суда - РИА Новости, 19.08.2021

Петербургская компания запустит в Киргизии электрические пассажирские суда

Электрические пассажирские суда производства петербургской компании "Эмпериум" будут введены в эксплуатацию на озере Иссык-Куль в Киргизии в конце 2022 года для РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T18:32

2021-08-19T18:32

2021-08-19T18:37

экономика

киргизия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Электрические пассажирские суда производства петербургской компании "Эмпериум" будут введены в эксплуатацию на озере Иссык-Куль в Киргизии в конце 2022 года для обслуживания туристических маршрутов, сообщили РИА Новости в компании."Эмпериум", которая является производителем инновационных электрических судов, сообщила о завершении переговоров с Государственным комитетом по экологии и климату Киргизии о производстве и экспорте электрических судов типа "Экокрузер" для эксплуатации на озере Иссык-Куль."Четыре полностью электрических судна, эксплуатация которых не оставляет углеродного следа, будут обслуживать уникальные круглогодичные туристические маршруты между достопримечательностями озера, горами Тянь-Шаня и Памира. Иссык-Куль станет первым озером в мире, где начнет функционировать современный электрический флот", - сообщили в компании.Там отметили, что проект получил поддержку президента, правительства и Государственного комитета по экологии и климату Киргизии, а также правительства РФ и госкорпорации развития "ВЭБ.РФ"."Ожидается, что первые два судна будут введены в эксплуатацию на озере в конце 2022 года… Реализация проекта позволит создать современную инфраструктуру и десятки рабочих мест, повысит качество туристических услуг и будет способствовать устойчивому экологическому развитию региона", - отмечают в компании."Эмпериум" является первым в России предприятием, разрабатывающим и выпускающим суда на электрической тяге. Линейка таких судов производится полностью из отечественных комплектующих на собственной верфи в Ленинградской области. Первый катамаран "Эковольт" был спущен на воду в июне 2020 года в Санкт-Петербурге и в настоящее время используется для прогулок по Неве.

https://ria.ru/20210805/apple-1744594299.html

https://ria.ru/20210530/kirgiziya-1734798016.html

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экономика, киргизия, ленинградская область, нева (река)