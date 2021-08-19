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Петербургская компания запустит в Киргизии электрические пассажирские суда
Петербургская компания запустит в Киргизии электрические пассажирские суда - РИА Новости, 19.08.2021
Петербургская компания запустит в Киргизии электрические пассажирские суда
Электрические пассажирские суда производства петербургской компании "Эмпериум" будут введены в эксплуатацию на озере Иссык-Куль в Киргизии в конце 2022 года для РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T18:32
2021-08-19T18:37
экономика
киргизия
ленинградская область
нева (река)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Электрические пассажирские суда производства петербургской компании "Эмпериум" будут введены в эксплуатацию на озере Иссык-Куль в Киргизии в конце 2022 года для обслуживания туристических маршрутов, сообщили РИА Новости в компании."Эмпериум", которая является производителем инновационных электрических судов, сообщила о завершении переговоров с Государственным комитетом по экологии и климату Киргизии о производстве и экспорте электрических судов типа "Экокрузер" для эксплуатации на озере Иссык-Куль."Четыре полностью электрических судна, эксплуатация которых не оставляет углеродного следа, будут обслуживать уникальные круглогодичные туристические маршруты между достопримечательностями озера, горами Тянь-Шаня и Памира. Иссык-Куль станет первым озером в мире, где начнет функционировать современный электрический флот", - сообщили в компании.Там отметили, что проект получил поддержку президента, правительства и Государственного комитета по экологии и климату Киргизии, а также правительства РФ и госкорпорации развития "ВЭБ.РФ"."Ожидается, что первые два судна будут введены в эксплуатацию на озере в конце 2022 года… Реализация проекта позволит создать современную инфраструктуру и десятки рабочих мест, повысит качество туристических услуг и будет способствовать устойчивому экологическому развитию региона", - отмечают в компании."Эмпериум" является первым в России предприятием, разрабатывающим и выпускающим суда на электрической тяге. Линейка таких судов производится полностью из отечественных комплектующих на собственной верфи в Ленинградской области. Первый катамаран "Эковольт" был спущен на воду в июне 2020 года в Санкт-Петербурге и в настоящее время используется для прогулок по Неве.
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экономика, киргизия, ленинградская область, нева (река)
18:32 19.08.2021 (обновлено: 18:37 19.08.2021)
 
Петербургская компания запустит в Киргизии электрические пассажирские суда

На Иссык-Куле в 2022 году запустят электрические пассажирские суда петербургской компании

© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкОзеро Иссык-Куль в Киргизии
Озеро Иссык-Куль в Киргизии - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Электрические пассажирские суда производства петербургской компании "Эмпериум" будут введены в эксплуатацию на озере Иссык-Куль в Киргизии в конце 2022 года для обслуживания туристических маршрутов, сообщили РИА Новости в компании.
"Эмпериум", которая является производителем инновационных электрических судов, сообщила о завершении переговоров с Государственным комитетом по экологии и климату Киргизии о производстве и экспорте электрических судов типа "Экокрузер" для эксплуатации на озере Иссык-Куль.
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Там отметили, что проект получил поддержку президента, правительства и Государственного комитета по экологии и климату Киргизии, а также правительства РФ и госкорпорации развития "ВЭБ.РФ".
"Ожидается, что первые два судна будут введены в эксплуатацию на озере в конце 2022 года… Реализация проекта позволит создать современную инфраструктуру и десятки рабочих мест, повысит качество туристических услуг и будет способствовать устойчивому экологическому развитию региона", - отмечают в компании.
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ЭкономикаКиргизияЛенинградская областьНева (река)
 
 
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