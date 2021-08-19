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Назарбаев призвал укреплять ЕАЭС за счет вступления новых стран
Назарбаев призвал укреплять ЕАЭС за счет вступления новых стран - РИА Новости, 19.08.2021
Назарбаев призвал укреплять ЕАЭС за счет вступления новых стран
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил за укрепление Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за счет вступления в него новых стран. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:56
2021-08-19T11:56
2021-08-19T12:05
казахстан
армения
киргизия
белоруссия
нурсултан назарбаев
единое экономическое пространство
евразийский экономический союз
россия
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НУР-СУЛТАН, 19 авг - РИА Новости. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил за укрепление Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за счет вступления в него новых стран.Назарбаев в четверг встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в столице Казахстана. Встреча прошла перед заседанием Евразийского межправительственного совета в Киргизии."Как почетный председатель этой организации (ЕАЭС - ред.) я за этим наблюдаю, и нам надо укреплять эту организацию, надо, чтобы другие были здесь, наши соседи… Узбекистан, Таджикистан - они должны быть, еще с Туркменистаном надо поработать", - сказал Назарбаев в ходе встречи.ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
https://ria.ru/20210120/eaes-1593851013.html
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казахстан, армения, киргизия, белоруссия, нурсултан назарбаев, единое экономическое пространство, евразийский экономический союз, россия
11:56 19.08.2021 (обновлено: 12:05 19.08.2021)
Назарбаев призвал укреплять ЕАЭС за счет вступления новых стран
Экс-президент Казахстана Назарбаев: надо укреплять ЕАЭС, другие страны должны вступать в него