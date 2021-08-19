Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210819/chasy-1746366698.html
В Воронеже наградили жителей, спасавших людей после взрыва автобуса
В Воронеже наградили жителей, спасавших людей после взрыва автобуса - РИА Новости, 19.08.2021
В Воронеже наградили жителей, спасавших людей после взрыва автобуса
Глава Воронежской области Александр Гусев объявил благодарность и вручил именные губернаторские часы десяти гражданам, помогавшим пострадавшим в первые минуты... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T15:12
2021-08-19T15:12
происшествия
воронеж
воронежская область
александр гусев (государственный служащий)
взрыв автобуса в воронеже
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745668464_0:153:3259:1986_1920x0_80_0_0_1dd3029fa1440670e423186162c9c9e5.jpg
ВОРОНЕЖ, 19 авг - РИА Новости. Глава Воронежской области Александр Гусев объявил благодарность и вручил именные губернаторские часы десяти гражданам, помогавшим пострадавшим в первые минуты после взрыва в маршрутке.Пассажирский автобус ПАЗ взорвался вечером 12 августа у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже. Получили травмы 24 человека, двое погибли. Госпитализированы были 19 человек, состояние троих из них оценивалось как тяжелое.В пятницу Гусев сообщил, что хочет наградить граждан, оказавшихся накануне на месте взрыва автобуса и помогавших пострадавшим пассажирам."Встретился с воронежцами, которые помогали пострадавшим сразу после взрыва маршрутки на Кольцовской. Своим указом объявил им благодарности и вручил именные губернаторские часы. Пусть они отсчитывают часы и минуты достижений и личного счастья", - написал Гусев в своем Telegram.Всего губернатор отметил десять человек. Это Игорь Пахачев, Наталия Нагорная, Алексей Бобрешов, Дмитрий Калаев, Денис Щупка, Михаил Роговой, Ольга Бажина, Александр Грязнов, Максим Щекунских. Александр Бершадский.Причина взрыва выясняется, Национальный антитеррористический комитет отмечал, что отрабатываются все версии. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
воронеж
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745668464_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_700ed00ef79315b2804a94dc7278e9ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (государственный служащий), взрыв автобуса в воронеже
15:12 19.08.2021
 
В Воронеже наградили жителей, спасавших людей после взрыва автобуса

Глава Воронежской области Гусев вручил жителям, спасавшим людей после взрыва автобуса, именные часы

© РИА Новости / Роман Демьяненко / Перейти в фотобанкЦветы у места взрыва автобуса в Воронеже
Цветы у места взрыва автобуса в Воронеже - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Роман Демьяненко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 19 авг - РИА Новости. Глава Воронежской области Александр Гусев объявил благодарность и вручил именные губернаторские часы десяти гражданам, помогавшим пострадавшим в первые минуты после взрыва в маршрутке.
Пассажирский автобус ПАЗ взорвался вечером 12 августа у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже. Получили травмы 24 человека, двое погибли. Госпитализированы были 19 человек, состояние троих из них оценивалось как тяжелое.
В пятницу Гусев сообщил, что хочет наградить граждан, оказавшихся накануне на месте взрыва автобуса и помогавших пострадавшим пассажирам.
"Встретился с воронежцами, которые помогали пострадавшим сразу после взрыва маршрутки на Кольцовской. Своим указом объявил им благодарности и вручил именные губернаторские часы. Пусть они отсчитывают часы и минуты достижений и личного счастья", - написал Гусев в своем Telegram.
Всего губернатор отметил десять человек. Это Игорь Пахачев, Наталия Нагорная, Алексей Бобрешов, Дмитрий Калаев, Денис Щупка, Михаил Роговой, Ольга Бажина, Александр Грязнов, Максим Щекунских. Александр Бершадский.
Причина взрыва выясняется, Национальный антитеррористический комитет отмечал, что отрабатываются все версии. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Дорога была засыпана стеклом": взрыв автобуса в Воронеже
© REUTERS / Vladimir Lavrov

Пассажирский автобус маршрута 10А взорвался у торгового центра "Галерея Чижова" вечером 12 августа.

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
1 из 10

Пассажирский автобус маршрута 10А взорвался у торгового центра "Галерея Чижова" вечером 12 августа.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
© AFP 2021 / RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITEE

В момент взрыва внутри было более 30 пассажиров, все сидячие места были заняты.

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
2 из 10

В момент взрыва внутри было более 30 пассажиров, все сидячие места были заняты.

© AFP 2021 / RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITEE
© REUTERS / Vladimir Lavrov

По словам водителя, взрыв прогремел, когда он собирался отъезжать от остановки.

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
3 из 10

По словам водителя, взрыв прогремел, когда он собирался отъезжать от остановки.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
© AP Photo / Kristina Brazhnikova

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже.

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
4 из 10

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже.

© AP Photo / Kristina Brazhnikova
© REUTERS / Vladimir Lavrov

Выбираться наружу пострадавшим помогали прохожие.

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
5 из 10

Выбираться наружу пострадавшим помогали прохожие.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
© AP Photo / Kristina Brazhnikova

По словам очевидцев, ударная волна была такой силы, что осколки перелетели через всю шестиполосную дорогу, в воздухе чувствовался запах, похожий на запах газа. "Вся дорога засыпана стеклом была", — рассказали очевидцы.

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
6 из 10

По словам очевидцев, ударная волна была такой силы, что осколки перелетели через всю шестиполосную дорогу, в воздухе чувствовался запах, похожий на запах газа. "Вся дорога засыпана стеклом была", — рассказали очевидцы.

© AP Photo / Kristina Brazhnikova
© REUTERS / Vladimir Lavrov

Сначала сообщалось, что взорвалось газовое оборудование, однако компания-перевозчик заявила, что автобус был дизельным.

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
7 из 10

Сначала сообщалось, что взорвалось газовое оборудование, однако компания-перевозчик заявила, что автобус был дизельным.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
© РИА Новости / Правительство Воронежа / Перейти в фотобанк

Перед выходом на маршрут автобус был исправен, сообщил представитель перевозчика.

Взорвавшийся пассажирский автобус на остановке у перекрестка улиц Плехановская и Кольцовская в Воронеже
8 из 10

Перед выходом на маршрут автобус был исправен, сообщил представитель перевозчика.

© РИА Новости / Правительство Воронежа
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Vladimir Lavrov

Возбуждено уголовное дело. Материалы с места ЧП изучают взрывотехники ФСБ, эксперты Национального антитеррористического комитета.

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
9 из 10

Возбуждено уголовное дело. Материалы с места ЧП изучают взрывотехники ФСБ, эксперты Национального антитеррористического комитета.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
© REUTERS / Vladimir Lavrov

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже.

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
10 из 10

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
1 из 10

Пассажирский автобус маршрута 10А взорвался у торгового центра "Галерея Чижова" вечером 12 августа.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
2 из 10

В момент взрыва внутри было более 30 пассажиров, все сидячие места были заняты.

© AFP 2021 / RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITEE
3 из 10

По словам водителя, взрыв прогремел, когда он собирался отъезжать от остановки.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
4 из 10

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже.

© AP Photo / Kristina Brazhnikova
5 из 10

Выбираться наружу пострадавшим помогали прохожие.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
6 из 10

По словам очевидцев, ударная волна была такой силы, что осколки перелетели через всю шестиполосную дорогу, в воздухе чувствовался запах, похожий на запах газа. "Вся дорога засыпана стеклом была", — рассказали очевидцы.

© AP Photo / Kristina Brazhnikova
7 из 10

Сначала сообщалось, что взорвалось газовое оборудование, однако компания-перевозчик заявила, что автобус был дизельным.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
8 из 10

Перед выходом на маршрут автобус был исправен, сообщил представитель перевозчика.

© РИА Новости / Правительство Воронежа
Перейти в фотобанк
9 из 10

Возбуждено уголовное дело. Материалы с места ЧП изучают взрывотехники ФСБ, эксперты Национального антитеррористического комитета.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
10 из 10

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
 
ПроисшествияВоронежВоронежская областьАлександр Гусев (государственный служащий)Взрыв автобуса в Воронеже
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15При ДТП с микроавтобусом во Владивостоке пострадали десять человек
06:09В МВД заявили, что Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых
06:02Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек
06:00Ракетные комплексы ВВО в ходе учений на Курилах уничтожили надводные цели
05:38Умер известный художник-фотореалист Чак Клоуз
05:13Аналитики назвали самое затратное для россиян время года
05:08Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян
04:51Медвежонок в приморском нацпарке "перевернул мир", играя с фотоловушкой
04:27На Украине назвали единственный способ остановить Россию
04:13ФСБ рассказала, как японцы в 1945 году убивали советских узников "Хогоина"
04:10Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине
04:08В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками
03:50В Совбезе Белоруссии оценили количество разведполетов НАТО у границ страны
03:49РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых
03:45Разработчик рассказал о планах по созданию носителя дронов на базе Ил-76
03:40В Роспотребнадзоре назвали продукты, помогающие после COVID-19
03:33Историк рассказал о плане США начать "цветную революцию" в Советской России
03:26Эксперт объяснил, как быстро передать информацию со смартфона на компьютер
03:19В МВД назвали скорость блокировки фишинговых сайтов недостаточной
03:12В Крыму призвали Турцию бойкотировать "антироссийский шабаш"
Лента новостейМолния