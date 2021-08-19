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В Воронеже наградили жителей, спасавших людей после взрыва автобуса

В Воронеже наградили жителей, спасавших людей после взрыва автобуса - РИА Новости, 19.08.2021

В Воронеже наградили жителей, спасавших людей после взрыва автобуса

Глава Воронежской области Александр Гусев объявил благодарность и вручил именные губернаторские часы десяти гражданам, помогавшим пострадавшим в первые минуты... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T15:12

2021-08-19T15:12

2021-08-19T15:12

происшествия

воронеж

воронежская область

александр гусев (государственный служащий)

взрыв автобуса в воронеже

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ВОРОНЕЖ, 19 авг - РИА Новости. Глава Воронежской области Александр Гусев объявил благодарность и вручил именные губернаторские часы десяти гражданам, помогавшим пострадавшим в первые минуты после взрыва в маршрутке.Пассажирский автобус ПАЗ взорвался вечером 12 августа у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже. Получили травмы 24 человека, двое погибли. Госпитализированы были 19 человек, состояние троих из них оценивалось как тяжелое.В пятницу Гусев сообщил, что хочет наградить граждан, оказавшихся накануне на месте взрыва автобуса и помогавших пострадавшим пассажирам."Встретился с воронежцами, которые помогали пострадавшим сразу после взрыва маршрутки на Кольцовской. Своим указом объявил им благодарности и вручил именные губернаторские часы. Пусть они отсчитывают часы и минуты достижений и личного счастья", - написал Гусев в своем Telegram.Всего губернатор отметил десять человек. Это Игорь Пахачев, Наталия Нагорная, Алексей Бобрешов, Дмитрий Калаев, Денис Щупка, Михаил Роговой, Ольга Бажина, Александр Грязнов, Максим Щекунских. Александр Бершадский.Причина взрыва выясняется, Национальный антитеррористический комитет отмечал, что отрабатываются все версии. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

воронеж

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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