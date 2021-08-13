https://ria.ru/20210813/vzryv-1745594740.html

"Дорога была засыпана стеклом": взрыв автобуса в Воронеже

"Дорога была засыпана стеклом": взрыв автобуса в Воронеже - РИА Новости, 13.08.2021

"Дорога была засыпана стеклом": взрыв автобуса в Воронеже

Маршрутный автобус ПАЗ взорвался в Воронеже. Пострадали почти 20 человек, есть жертвы. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T12:10

2021-08-13T12:10

2021-08-13T17:50

фото

воронеж

взрыв автобуса в воронеже

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Маршрутный автобус ПАЗ взорвался в Воронеже. Пострадали почти 20 человек, есть жертвы. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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