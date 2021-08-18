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Биография Евгения Зиничева

Биография Евгения Зиничева - РИА Новости, 18.08.2021

Биография Евгения Зиничева

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал армии Евгений Николаевич... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T00:57

2021-08-18T00:57

2021-08-18T00:57

справки

санкт-петербург

евгений зиничев

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Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал армии Евгений Николаевич Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).Окончил экономический факультет и факультет финансы и кредит Санкт-Петербургского института бизнеса и права. В 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.В 1984-1986 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР на Северном флоте.В 1987-2015 годах работал в органах государственной безопасности СССР, затем РФ.До назначения начальником управления ФСБ по Калининградской области работал заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России.С июня 2015 года по июль 2016 год занимал пост начальника Управления ФСБ РФ по Калининградской области. Был заместителем председателя областной антитеррористической комиссии, заместителем председателя Совета по противодействию коррупции при губернаторе Калининградской области. С июля по октябрь 2016 года Зиничев занимал пост временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области.В ноябре 2016 года стало известно, он стал заместителем директора ФСБ РФ. 18 мая 2018 года указом президента РФ Евгений Зиничев назначен на должность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. С 15 января 2020 года он был исполняющим обязанности министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.21 января 2020 года Евгений Зиничев был вновь назначен главой МЧС России.21 декабря 2020 года ему было присвоено звание генерала армии.Член Совета безопасности РФ.Член Морской коллегии при правительстве РФ.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, санкт-петербург, евгений зиничев