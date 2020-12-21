Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201221/zvanie-1590301332.html
Путин присвоил главе МЧС Зиничеву звание генерала армии
Путин присвоил главе МЧС Зиничеву звание генерала армии
Президент России Владимир Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание генерала армии. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T22:00
2020-12-21T23:28
евгений зиничев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574702321_0:0:2657:1495_1920x0_80_0_0_5e6c21079f09e132e9b3d7821c40354b.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание генерала армии.Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Евгений Зиничев родился в 1966 году в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Окончил экономический факультет и факультет финансов и кредита Санкт-Петербургского института бизнеса и права. В 1984-1986 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР на Северном флоте.С 1987-го по 2015 год работал в органах государственной безопасности. В 2013-м прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России.С июня 2015-го по июль 2016-го занимал пост начальника Управления ФСБ по Калининградской области. С июля по октябрь 2016 года временно исполнял обязанности губернатора региона.В ноябре 2016-го Зиничева назначили заместителем директора ФСБ.Должность руководителя Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий он занял 18 мая 2018 года.В декабре 2018-го ему присвоили звание генерала-полковника.Двадцать первого января 2020 года Зиничева вновь назначили на пост главы МЧС.
https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589258297.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574702321_0:0:2658:1994_1920x0_80_0_0_6cd81babb94a7967a2ec4111e32dda39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин

Путин присвоил главе МЧС Зиничеву звание генерала армии

22:00 21.12.2020 (обновлено: 23:28 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Колчин / Перейти в фотобанкГлава МЧС России Евгений Зиничев после облета подтопленных территорий в городе Нижние Серги
Глава МЧС России Евгений Зиничев после облета подтопленных территорий в городе Нижние Серги - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Алексей Колчин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание генерала армии.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Евгений Зиничев родился в 1966 году в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Окончил экономический факультет и факультет финансов и кредита Санкт-Петербургского института бизнеса и права. В 1984-1986 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР на Северном флоте.
С 1987-го по 2015 год работал в органах государственной безопасности. В 2013-м прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России.
С июня 2015-го по июль 2016-го занимал пост начальника Управления ФСБ по Калининградской области. С июля по октябрь 2016 года временно исполнял обязанности губернатора региона.
В ноябре 2016-го Зиничева назначили заместителем директора ФСБ.
Должность руководителя Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий он занял 18 мая 2018 года.
В декабре 2018-го ему присвоили звание генерала-полковника.
Двадцать первого января 2020 года Зиничева вновь назначили на пост главы МЧС.
Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 09:32Распространение нового коронавируса
Глава МЧС заявил, что COVID-19 научил всех работать по-новому
 
Евгений ЗиничевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир Путин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46Россиянам рассказали, что можно будет посмотреть на Новый год
08:28В Иркутской области при пожарах погибли три человека
08:23Московские власти рассказали про обновление транспорта в 2021 году
08:23Глава Екатеринбурга написал заявление об отставке
08:19Роскомнадзор рассказал, как быстро интернет-площадки удаляют фейки
08:13Названы российские сервисы, рекомендуемые для предустановки на Smart TV
08:05YouTube стал лидером по распространению фейков в России
08:04Роскомнадзор рассказал о борьбе с сайтами, распространяющими фейки
08:02Москвичей предупредили о похолодании и гололедице
07:56МЧС доставило 35 вагонов с гумпомощью для Карабаха
07:50Сенат США принял пакет стимулирования экономики на $900 миллиардов
07:49Жительница Томской области избила сына за плохое поведение в школе
07:41Жительница Югры обвинила мужчину в изнасиловании за отказ покупать еду
07:21Антонов прокомментировал новые санкции США против российских компаний
07:08Россияне рассказали, чем им запомнился 2020 год
07:05Россияне рассказали, как предпочитают встречать Новый год
06:55Гватемала запретила въезд из Великобритании и Южной Африки
06:15Жителя Магадана осудили на 19 лет за убийство врача
06:14Эксперты выяснили, зачем хакеры взламывают сайты
06:11Роструд рассказал о работе 31 декабря
Лента новостейМолния