https://ria.ru/20201221/zvanie-1590301332.html

Путин присвоил главе МЧС Зиничеву звание генерала армии

Путин присвоил главе МЧС Зиничеву звание генерала армии

Президент России Владимир Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание генерала армии. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T22:00

2020-12-21T22:00

2020-12-21T23:28

евгений зиничев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание генерала армии.Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Евгений Зиничев родился в 1966 году в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Окончил экономический факультет и факультет финансов и кредита Санкт-Петербургского института бизнеса и права. В 1984-1986 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР на Северном флоте.С 1987-го по 2015 год работал в органах государственной безопасности. В 2013-м прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России.С июня 2015-го по июль 2016-го занимал пост начальника Управления ФСБ по Калининградской области. С июля по октябрь 2016 года временно исполнял обязанности губернатора региона.В ноябре 2016-го Зиничева назначили заместителем директора ФСБ.Должность руководителя Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий он занял 18 мая 2018 года.В декабре 2018-го ему присвоили звание генерала-полковника.Двадцать первого января 2020 года Зиничева вновь назначили на пост главы МЧС.

https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589258297.html

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евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин