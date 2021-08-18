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В Совфеде назвали Украину одним из самых отсталых государств Европы
В Совфеде назвали Украину одним из самых отсталых государств Европы - РИА Новости, 18.08.2021
В Совфеде назвали Украину одним из самых отсталых государств Европы
За прошедшие 30 лет Украина так и не состоялась как государство, из самой успешной республики Советского Союза она стала одним из самых отсталых государств... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T11:07
2021-08-18T11:07
политика
украина
совет федерации рф
сергей цеков
россия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. За прошедшие 30 лет Украина так и не состоялась как государство, из самой успешной республики Советского Союза она стала одним из самых отсталых государств Европы, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков."Я был депутатом Украины, когда принимался Акт независимости страны, и всегда гордился тем, что я не голосовал за документ и призывал крымчан голосовать против этого акта", - сказал парламентарий.Он отметил, что разрыв между Украиной и Россией искусственный, по мнению политика, это разрыв, который наши предки нам бы не простили."Они создавали русское государство, с 1654 года Украина воссоединилась с Россией, и эта дата считалась Днем объединения Руси", - сказал Цеков.Он подчеркнул, что для него была неприемлема идея о независимой Украине."Но в Верховном совете Украины в те годы говорили о закабалении украинского народа Россией. Говорили все то, чего не было. Я прекрасно понимал, что Россия - это страна, которая защитила Украину, обустроила ее, которая сделала Украину самой успешной республикой Советского Союза", - добавил Цеков."Украина была богатой республикой, и были надежды, что это богатство будет только наращиваться, но чувствовалось, что к власти придут националисты", - заявил законодатель.По его словам, киевские власти строили государство "на исключительной русофобии, а в последние годы - на русоненавистничестве, за счет вытеснения всего русского, российского с территории украинского государства".По мнению Цекова, эта ложь была всем понятна, эта ложь породила тотальное разграбление Украины олигархами."Они уничтожили все то, что создавалось во времена Российской империи, Советского Союза, и привели страну к плачевному результату", - отметил сенатор."Мы можем сказать, что Украина как государство не состоялась, и на сегодняшний день мы также не видим большой перспективы для нынешних украинских властей с той идеологией, которую проводит Киев", - сказал Цеков.Он также обратил внимание на "тотальное ущемление прав русских на Украине". По мнению Цекова, вместо демократии на Украине "царит анархия"."Ничего нет и в плане свободы слова. Какая там свобода? У них свобода от нормальной жизни", - заключил он.
https://ria.ru/20210817/yanukovich-1746036101.html
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политика, украина, совет федерации рф, сергей цеков, россия
11:07 18.08.2021
 
В Совфеде назвали Украину одним из самых отсталых государств Европы

Сенатор Цеков: Украина так и не состоялась как государство за 30 лет независимости

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. За прошедшие 30 лет Украина так и не состоялась как государство, из самой успешной республики Советского Союза она стала одним из самых отсталых государств Европы, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
"Я был депутатом Украины, когда принимался Акт независимости страны, и всегда гордился тем, что я не голосовал за документ и призывал крымчан голосовать против этого акта", - сказал парламентарий.
Он отметил, что разрыв между Украиной и Россией искусственный, по мнению политика, это разрыв, который наши предки нам бы не простили.
"Они создавали русское государство, с 1654 года Украина воссоединилась с Россией, и эта дата считалась Днем объединения Руси", - сказал Цеков.
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Он подчеркнул, что для него была неприемлема идея о независимой Украине.
"Но в Верховном совете Украины в те годы говорили о закабалении украинского народа Россией. Говорили все то, чего не было. Я прекрасно понимал, что Россия - это страна, которая защитила Украину, обустроила ее, которая сделала Украину самой успешной республикой Советского Союза", - добавил Цеков.
"Украина была богатой республикой, и были надежды, что это богатство будет только наращиваться, но чувствовалось, что к власти придут националисты", - заявил законодатель.
"Поэтому я понимал, что не будет у Украины светлого будущего, так и получилось. Украина из самой успешной республики Советского Союза стала одним из самых отсталых государств Европы. И все это разрушили украинские власти, которые руководствовались не какими-то общими интересами для народа Украины, а руководствовались интересами со стороны украинских националистов", - подчеркнул политик.
По его словам, киевские власти строили государство "на исключительной русофобии, а в последние годы - на русоненавистничестве, за счет вытеснения всего русского, российского с территории украинского государства".
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По мнению Цекова, эта ложь была всем понятна, эта ложь породила тотальное разграбление Украины олигархами.
"Они уничтожили все то, что создавалось во времена Российской империи, Советского Союза, и привели страну к плачевному результату", - отметил сенатор.
"Мы можем сказать, что Украина как государство не состоялась, и на сегодняшний день мы также не видим большой перспективы для нынешних украинских властей с той идеологией, которую проводит Киев", - сказал Цеков.
Он также обратил внимание на "тотальное ущемление прав русских на Украине". По мнению Цекова, вместо демократии на Украине "царит анархия".
"Ничего нет и в плане свободы слова. Какая там свобода? У них свобода от нормальной жизни", - заключил он.
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