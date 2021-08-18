https://ria.ru/20210818/pensiya-1746194389.html

Возвращения к прежнему пенсионному возрасту уже не будет, заявили в Совфеде

Возвращения к прежнему пенсионному возрасту уже не будет, заявили в Совфеде - РИА Новости, 18.08.2021

Возвращения к прежнему пенсионному возрасту уже не будет, заявили в Совфеде

Возвращения к прежнему пенсионному возрасту - 60 лет для мужчин и 55 для женщин - уже не будет, соответствующий законопроект КПРФ это не более чем элемент... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T11:51

2021-08-18T11:51

2021-08-18T12:30

политика

пенсионная реформа в россии

госдума рф

кпрф

совет федерации рф

валерий рязанский

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Возвращения к прежнему пенсионному возрасту - 60 лет для мужчин и 55 для женщин - уже не будет, соответствующий законопроект КПРФ это не более чем элемент предвыборной кампании накануне выборов в Госдуму, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.Депутаты Госдумы от КПРФ ранее внесли законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, как это было до конца 2018 года."Я не верю в то, что этот законопроект найдёт поддержку, слишком далеко уже наша пенсионная система ушла от этого возраста. Так что такой законопроект - не более чем элемент предвыборной кампании, выходящей на финишную прямую", - сказал Рязанский. Он напомнил, что решение о повышении пенсионного возраста было приятно в своё время, в том числе, в связи с тем, что до этого возраст выхода на пенсию не менялся с 30-х годов 20 века, когда была создана пенсионная система в стране."И с момента повышения пенсионного возраста был принят целый ряд амортизирующих мер, в их числе и досрочный выход на пенсию, и понятие "предпенсионера", и уклон в сторону индексации пенсий как наиболее разумный вариант", - подчеркнул сенатор.По словам Рязанского, хотя различные элементы пенсионной системы по-прежнему будут совершенствоваться, общая формула выхода на пенсию меняться уже не будет."Так что все это предвыборные шаги и, я думаю, нам стоит ждать и других предвыборных предложений по пенсиям от политических партий, участвующих в избирательной кампании", - убеждён он.

https://ria.ru/20210409/pensiya-1727617636.html

https://ria.ru/20210609/pensiya-1736335724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, пенсионная реформа в россии, госдума рф, кпрф, совет федерации рф, валерий рязанский