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Зюганов пообещал отменить пенсионную реформу в случае победы на выборах
Зюганов пообещал отменить пенсионную реформу в случае победы на выборах - РИА Новости, 18.08.2021
Зюганов пообещал отменить пенсионную реформу в случае победы на выборах
КПРФ намерена в случае победы на сентябрьских выборах в Госдуму первым делом принять законопроект о снижении пенсионного возраста, заявил в среду лидер... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T13:08
2021-08-18T13:08
политика
пенсионная реформа в россии
геннадий зюганов
госдума рф
кпрф
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. КПРФ намерена в случае победы на сентябрьских выборах в Госдуму первым делом принять законопроект о снижении пенсионного возраста, заявил в среду лидер коммунистов Геннадий Зюганов.Депутаты Госдумы от КПРФ ранее внесли законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, как это было до конца 2018 года. В Федерации независимых профсоюзов и Совфеде связали внесение законопроекта с предстоящими выборами."Вот проект закона об отмене предыдущей пенсионной реформы - возвращение к тому, чтобы женщины в 55 лет (выходили на пенсию), мужчины - в 60. Подписала вся фракция. Поэтому первым законом, который мы примем после выборов, будет отмена этого пенсионного людоедства", - заявил Зюганов на пресс-конференции, продемонстрировав журналистам текст законопроекта.В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский ранее в среду заявил РИА Новости, что возвращения к прежнему пенсионному возрасту уже не будет, соответствующий законопроект КПРФ, по мнению Рязанского, это не более чем элемент предвыборной кампании накануне выборов в Госдуму.Внесение КПРФ проекта о снижении пенсионного возраста обусловлено близостью выборов, такое техническое решение не решит основных проблем, среди которых, в частности, низкие пенсии в стране, пояснил ранее РИА Новости замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков. По его словам, нужно вернуться к разработке системы, которая, с одной стороны, предусматривала бы повышение пенсий, а с другой - снижение пенсионного возраста.
https://ria.ru/20210818/pensiya-1746194389.html
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политика, пенсионная реформа в россии, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, россия
13:08 18.08.2021
 
Зюганов пообещал отменить пенсионную реформу в случае победы на выборах

Лидер КПРФ Зюганов: если победим на выборах, первым делом примем законопроект о пенсионном возрасте

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГлава фракции политической партии "Коммунистическая партия РФ" в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов на заседании Центральной избирательной комиссии РФ
Глава фракции политической партии Коммунистическая партия РФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. КПРФ намерена в случае победы на сентябрьских выборах в Госдуму первым делом принять законопроект о снижении пенсионного возраста, заявил в среду лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
Депутаты Госдумы от КПРФ ранее внесли законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, как это было до конца 2018 года. В Федерации независимых профсоюзов и Совфеде связали внесение законопроекта с предстоящими выборами.
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 22 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
11:51
Возвращения к прежнему пенсионному возрасту уже не будет, заявили в Совфеде
"Вот проект закона об отмене предыдущей пенсионной реформы - возвращение к тому, чтобы женщины в 55 лет (выходили на пенсию), мужчины - в 60. Подписала вся фракция. Поэтому первым законом, который мы примем после выборов, будет отмена этого пенсионного людоедства", - заявил Зюганов на пресс-конференции, продемонстрировав журналистам текст законопроекта.
В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский ранее в среду заявил РИА Новости, что возвращения к прежнему пенсионному возрасту уже не будет, соответствующий законопроект КПРФ, по мнению Рязанского, это не более чем элемент предвыборной кампании накануне выборов в Госдуму.
Внесение КПРФ проекта о снижении пенсионного возраста обусловлено близостью выборов, такое техническое решение не решит основных проблем, среди которых, в частности, низкие пенсии в стране, пояснил ранее РИА Новости замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков. По его словам, нужно вернуться к разработке системы, которая, с одной стороны, предусматривала бы повышение пенсий, а с другой - снижение пенсионного возраста.
Мужчина с книгой - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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Пенсионный возраст в 2021 — когда выходят на пенсию мужчины и женщины
 
ПолитикаПенсионная реформа в РоссииГеннадий ЗюгановГосдума РФКПРФВыборы в Государственную думуРоссия
 
 
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