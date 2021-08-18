Зюганов пообещал отменить пенсионную реформу в случае победы на выборах
Лидер КПРФ Зюганов: если победим на выборах, первым делом примем законопроект о пенсионном возрасте
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГлава фракции политической партии "Коммунистическая партия РФ" в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов на заседании Центральной избирательной комиссии РФ
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. КПРФ намерена в случае победы на сентябрьских выборах в Госдуму первым делом принять законопроект о снижении пенсионного возраста, заявил в среду лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
Депутаты Госдумы от КПРФ ранее внесли законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, как это было до конца 2018 года. В Федерации независимых профсоюзов и Совфеде связали внесение законопроекта с предстоящими выборами.
"Вот проект закона об отмене предыдущей пенсионной реформы - возвращение к тому, чтобы женщины в 55 лет (выходили на пенсию), мужчины - в 60. Подписала вся фракция. Поэтому первым законом, который мы примем после выборов, будет отмена этого пенсионного людоедства", - заявил Зюганов на пресс-конференции, продемонстрировав журналистам текст законопроекта.
В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский ранее в среду заявил РИА Новости, что возвращения к прежнему пенсионному возрасту уже не будет, соответствующий законопроект КПРФ, по мнению Рязанского, это не более чем элемент предвыборной кампании накануне выборов в Госдуму.
Внесение КПРФ проекта о снижении пенсионного возраста обусловлено близостью выборов, такое техническое решение не решит основных проблем, среди которых, в частности, низкие пенсии в стране, пояснил ранее РИА Новости замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков. По его словам, нужно вернуться к разработке системы, которая, с одной стороны, предусматривала бы повышение пенсий, а с другой - снижение пенсионного возраста.