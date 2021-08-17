10:07 17.08.2021 (обновлено: 10:10 17.08.2021)
Украину долго спасали экономические связи с Россией, заявил Янукович
Экс-президент Украины Янукович: в 90-е страну спасала инерция экономических связей с Россией
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Украину в первые годы независимости спасала инерция экономических связей с Россией, заявил бывший президент страны Виктор Янукович.
Украина 24 августа отпразднует 30-годовщину независимости. Янукович покинул страну в 2014 году после госпереворота.
"Думаю, не ошибусь, если скажу, что в течение этих первых лет (в 90-е годы ХХ века), пока шла выработка конституционных основ государства, нас спасала инерция экономических связей с бывшими союзными республиками, главным образом – с Россией как центрального связующего звена общего народнохозяйственного комплекса бывшего СССР", - говорится в обращении Януковича, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
По его словам, в 90-е годы на Украину пришел "дикий" капитализм, промышленность Украины продолжала работать в тесной кооперации с предприятиями России, Беларуси, Казахстана, других бывших республик, обеспечивая наполнение госбюджета средствами, без которых государство ждал неминуемый социальный коллапс".
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"В последующем эти экономические связи начали ослабевать. Главной причиной этого стала постепенная "вестернизация" внешней политики официального Киева, которая происходила под давлением национал-патриотов и Запада. Компромиссом между этой тенденцией и стремлением сохранить полноценное сотрудничество с РФ стала внешнеполитическая многовекторность", - отметил бывший президент Украины.
Он сообщил, что, как показали последующие годы, благодаря многовекторности Украина сохранила внутреннюю стабильность, которая продолжалась до 2014 года.