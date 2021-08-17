https://ria.ru/20210817/ukraina-1746037114.html

Украину долго спасали экономические связи с Россией, заявил Янукович

Украину долго спасали экономические связи с Россией, заявил Янукович - РИА Новости, 17.08.2021

Украину долго спасали экономические связи с Россией, заявил Янукович

Украину в первые годы независимости спасала инерция экономических связей с Россией, заявил бывший президент страны Виктор Янукович. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T10:07

2021-08-17T10:07

2021-08-17T10:10

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россия

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Украину в первые годы независимости спасала инерция экономических связей с Россией, заявил бывший президент страны Виктор Янукович.Украина 24 августа отпразднует 30-годовщину независимости. Янукович покинул страну в 2014 году после госпереворота."Думаю, не ошибусь, если скажу, что в течение этих первых лет (в 90-е годы ХХ века), пока шла выработка конституционных основ государства, нас спасала инерция экономических связей с бывшими союзными республиками, главным образом – с Россией как центрального связующего звена общего народнохозяйственного комплекса бывшего СССР", - говорится в обращении Януковича, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.По его словам, в 90-е годы на Украину пришел "дикий" капитализм, промышленность Украины продолжала работать в тесной кооперации с предприятиями России, Беларуси, Казахстана, других бывших республик, обеспечивая наполнение госбюджета средствами, без которых государство ждал неминуемый социальный коллапс"."В последующем эти экономические связи начали ослабевать. Главной причиной этого стала постепенная "вестернизация" внешней политики официального Киева, которая происходила под давлением национал-патриотов и Запада. Компромиссом между этой тенденцией и стремлением сохранить полноценное сотрудничество с РФ стала внешнеполитическая многовекторность", - отметил бывший президент Украины.Он сообщил, что, как показали последующие годы, благодаря многовекторности Украина сохранила внутреннюю стабильность, которая продолжалась до 2014 года.Читайте полный текст обращения Януковича к украинцам >>>

https://ria.ru/20210518/ukraina-1732858877.html

https://ria.ru/20210816/begstvo-1745985738.html

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в мире, украина, киев, виктор янукович, россия