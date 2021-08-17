https://ria.ru/20210817/yanukovich-1746033911.html

Обращение Януковича к украинцам

Обращение Януковича к украинцам - РИА Новости, 17.08.2021

Обращение Януковича к украинцам

Уважаемые соотечественники! РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T10:01

2021-08-17T10:01

2021-08-17T14:20

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Уважаемые соотечественники!Накануне 30-летия независимости Украины нам стоит поговорить о том, какой путь прошло наше государство за этот период. Что приобрела Украина, а что утратила.Не стану давать оценку действиям руководителей страны, которые приходили к власти в соответствии с положениями, закрепленными в Конституции Украины, а не путем государственного переворота, как это произошло в 2014 году. По прошествии трех десятков лет легко высказываться по поводу того, какие ошибки были допущены и можно ли было их избежать. Каждый из президентов, парламентариев, премьер-министров и членов правительства действовали в условиях конкретных исторических обстоятельств, влиять на которые, а тем более изменять их они не всегда могли. Я думаю, это касается не только Украины. В истории любого государства можно найти как правильные решения ее лидеров, так и ошибочные. Вопрос в том, каково соотношение между успехами и просчетами, правильно ли был определен стратегический курс развития государства, имеющий решающее влияние на его внутреннюю и внешнюю политику.В первые годы существования как независимого государства Украина двигалась в парадигме процессов, характерных для большинства стран постсоветского пространства: весьма приблизительного представления о том, что делать в условиях распада СССР, когда право наций на самоопределение трансформировалось из декларации в реальность. Думаю, не ошибусь, если скажу, что в течение этих первых лет, пока шла выработка конституционных основ государства, нас спасала инерция экономических связей с бывшими союзными республиками, главным образом — с Россией как центральным связующим звеном общего народнохозяйственного комплекса бывшего СССР. Хотя этот период вошел в новейшую историю как "лихие девяностые", поскольку именно тогда к нам пришел "дикий" капитализм, промышленность Украины продолжала работать в тесной кооперации с предприятиями России, Белоруссии, Казахстана, других бывших республик, обеспечивая наполнение госбюджета средствами, без которых государство ждал неминуемый социальный коллапс.В последующем эти экономические связи начали ослабевать. Главной причиной этого стала постепенная "вестернизация" внешней политики официального Киева, которая происходила под давлением национал-патриотов и Запада. Компромиссом между этой тенденцией и стремлением сохранить полноценное сотрудничество с Россией стала внешнеполитическая многовекторность. Справедливости ради нужно отметить, что в условиях, когда экономический эгоизм начал преобладать в отношениях между бывшими советскими республиками, а СНГ как механизм нового формата политико-экономического союза оказался неспособным выполнять предписанные ему функции, это было правильным решением политического руководства Украины. Другого пути для обеспечения национальной безопасности нашей страны на тот момент просто не существовало и, как показали последующие годы нашей истории, именно благодаря многовекторности мы сохраняли внутреннюю стабильность. Так происходило вплоть до 2014 года.Не стану перечислять все важнейшие моменты 30-летней истории нашей независимости, поскольку не ставлю перед собой задачу описывать путь, пройденный нами с 1991 года. Вы знаете ключевые события этой истории не хуже меня: принятие Конституции 1996 года, начало "газовых" войн с Россией, Оранжевый майдан… Скажу лишь, что мое пребывание во власти в качестве губернатора, премьера, а в последующем — на посту главы государства выпало на очень непростой период.Пытаясь вести на равных диалог как с Западом, так и с Россией, страна постоянно сталкивалась с трудностями, корни которых лежали отнюдь не в нашей неспособности обеспечивать социально-экономический прогресс, а в проблемах геополитического толка. Нормальные партнерские отношения Украины с Россией рассматривали на Западе, главным образом в США, как угрозу возвращения России в мировую политику в роли, которую играл в свое время СССР. В итоге нарастание внутриполитической напряженности на Украине и перерастание ее в открытый конфликт между оппозицией и действующей властью было лишь вопросом времени.Мы знали об этой угрозе и делали все, чтобы предотвратить катастрофу. Мы обеспечивали свободу слова даже в тех случаях, когда эта "свобода" посягала на устои государственности; мы не препятствовали праву жителей западных областей воздвигать памятники тем, кого они считали своими национальными героями даже ценой оскорбления исторической памяти жителей Юго-Востока; мы не преследовали членов националистических организаций, полагая, что они оценят толерантность государства; мы на многое закрывали глаза… Не думаю, что это была ошибочная политика. Государственный переворот, произошедший в 2014 году, не был результатом нашей "мягкости". Он был предопределен реализацией проекта "Украина как анти-Россия", и если мы примем этот постулат как данность, то все станет на свои места.Не так давно первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что наибольшей своей ошибкой он считает то, что верил России. Мне странно слышать такое от политического деятеля, который стоял у истоков украинской независимости. Да, и до 2014 года у нас были разногласия с Россией, но мы решали их путем переговоров, взаимных уступок. Часто это были компромиссы, которые требовали от сторон проявление незаурядной политической воли, готовность объяснять гражданам своих стран, почему их руководители поступили так, а не иначе. Однако нам это удавалось, потому что с обеих сторон было понимание необходимости двигаться вперед путем углубления взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах двусторонних отношений, что гарантировало нашим народам повышение благосостояния, то есть достижения главной цели любого ответственного государственного руководства. Благодаря этому Украина демонстрировала хорошие темпы экономического роста, усиливала социальную составляющую своей внутренней политики. С таким багажом мы пришли к событию, которое, как оказалось впоследствии, стало спусковым крючком для начала демонтажа той Украины, которую мы строили, — страны, избравшей путь постепенной интеграции в общеевропейское экономическое и политическое пространство при сохранении традиционных связей как с Россией, так и с другими республиками бывшего СССР. Этим триггером стал вопрос о подписании соглашения об ассоциации с ЕС.Повторюсь: я не могу давать оценку политическим решениям своих предшественников на президентском посту. Но себя оценивать я вправе.Итак, под давлением оппозиции и Запада мы оказались в ситуации, когда понимание преждевременности подписания соглашения об ассоциации наталкивалось на стремление наших противников любой ценой продавить это решение. Последствия этого их не волновали, поскольку в любом случае ответственность за социально-экономическую катастрофу, что мы наблюдаем на Украине сегодня, упала бы на действующее руководство.Положение было крайне сложным, тем не менее мы решили перенести сроки подписания этого документа в связи с необходимостью более глубоко проанализировать экономическую составляющую соглашения в контексте устранения возможных противоречий для обеспечения взаимовыгодного сотрудничества с Россией, отвечающего национальным интересам Украины. Стало ли это решение искрой, от которой вспыхнул пожар так называемой революции достоинства? Нет. Оно послужило сигналом к началу незаконного захвата власти и антироссийской истерии, которая вскоре превратилась в становой хребет внешней политики Украины.По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней. На первый взгляд безобидное "хто не скаче — той москаль", призванное помочь согреться митингующим на Майдане, на самом деле оказалось сигналом к началу политики перманентного противостояния и конфронтации с ней.К чему это привело? К войне, к расколу украинского общества, к перманентной социальной нестабильности, глубочайшему экономическому кризису, разгулу радикальных националистических организаций, преследованию оппозиции, закрытию неугодных режиму телевизионных каналов. Это привело к тому, что гражданам Донбасса предлагают уезжать в Россию, если они не желают поддерживать насильственную украинизацию, проводимую, как это ни странно, русскоговорящим руководством государства, а жителям Крыма отказывают в праве считать полуостров своей родиной, поскольку они там якобы лишь временные гости…Накануне 30-летия своей независимости Украина оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, при этом мысленно желая их дальнейшего ухудшения, что в принципе не отвечает интересам ни американского, ни российского народов. Мне больно об этом говорить, но это правда. Но что мы будем делать, если разрядка все же наступит? А это произойдет обязательно. Строить стену на границе с Россией, а теперь уже и с нашими белорусскими соседями? Продолжать утомлять Запад требованиями немедленно принять Украину в ЕС и НАТО, чего он по вполне понятным причинам делать не желает?Мне больно ставить такие риторические вопросы накануне тридцатилетнего юбилея своей Родины, которую я искренне люблю. Да, и при нашей власти совершались ошибки, иногда достаточно серьезные. Но при этом Украина жила мирно, была страной, обладающей самой большой территорией в Европе. Ее граждане не выезжали массово за границу в поисках лучшей жизни, ее население не сокращалось катастрофическими темпами. Украинцы разговаривали на родных языках без боязни быть обвиненными в нарушении законодательства, ограничивающего их конституционные права. Они не нищенствовали из-за непомерных коммунальных тарифов.То, что народ при нашей власти жил лучше, — это факт. И этот факт еще более красноречив, если учитывать нынешнее обнищание украинцев.Но верьте — все изменится. В сущности, для этого требуется не так много: просто проголосовать на выборах за тех, кто умеет управлять государством, кто знает, что такое законы экономики, кто ценит право человека разговаривать на родном языке, ходить в церковь, которую считает своей духовной обителью, кто живет любовью к ближнему, а не ненавистью.Так обязательно произойдет. И не в каком-то необозримом будущем, а в ближайшей исторической перспективе. Так будет. Я знаю это и верю в это. Потому что верю в мудрость нашего народа, в его силу и стремление обрести реальную Независимость.С уважением,Президент Украины (2010-2014)Виктор Янукович

https://ria.ru/20210817/diplomatiya-1745954627.html

https://ria.ru/20210811/ukraina-1745248526.html

https://ria.ru/20210808/zelenskiy-1744853790.html

https://ria.ru/20210804/energetika-1744207208.html

https://ria.ru/20210729/ukraina-1743334895.html

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в мире, украина, казахстан, виктор янукович, евросоюз, снг, нато, донбасс, россия