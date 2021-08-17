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Путин поручил упростить процедуры финансовой помощи пострадавшим при ЧС
Путин поручил упростить процедуры финансовой помощи пострадавшим при ЧС - РИА Новости, 17.08.2021
Путин поручил упростить процедуры финансовой помощи пострадавшим при ЧС
Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября упростить процедуры оказания финансовой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T09:56
2021-08-17T11:14
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября упростить процедуры оказания финансовой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.Речь идет о происшествиях природного характера. Распоряжение главы государства касается единовременной денежной выплаты (десять тысяч рублей), а также выплат из-за утраты "имущества первой необходимости" или жилья (от 50 до 100 тысяч). В документе отмечается, что для этого заявителю нужно подтвердить факт проживания в помещениях, находящихся в зоне ЧС.Президент также ожидает от кабмина и органов исполнительной власти предложений по возмещению россиянам расходов на ремонт жилища и инициатив, связанных с обязательным страхованием имущества жителей домов, расположенных в зонах постоянного затопления.В этом году из-за летнего паводка пострадали регионы Дальнего Востока. Подтопленными оказались около двух тысяч жилых домов, свыше 3,5 тысячи приусадебных и дачных участков, более 700 километров автомобильных дорог. Комиссия МЧС оценила ущерб как минимум в 13 миллиардов рублей. Пострадавшими признали примерно 24 тысячи человек в Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском и Хабаровском краях. По данным пресс-службы полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, единовременную выплату из федерального бюджета получили более 80% обратившихся.
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общество, владимир путин, россия
09:56 17.08.2021 (обновлено: 11:14 17.08.2021)
 
Путин поручил упростить процедуры финансовой помощи пострадавшим при ЧС

Президент Путин поручил до 1 сентября упростить процедуры финансовой помощи пострадавшим при ЧС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября упростить процедуры оказания финансовой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.
Речь идет о происшествиях природного характера.
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Распоряжение главы государства касается единовременной денежной выплаты (десять тысяч рублей), а также выплат из-за утраты "имущества первой необходимости" или жилья (от 50 до 100 тысяч).
В документе отмечается, что для этого заявителю нужно подтвердить факт проживания в помещениях, находящихся в зоне ЧС.
Президент также ожидает от кабмина и органов исполнительной власти предложений по возмещению россиянам расходов на ремонт жилища и инициатив, связанных с обязательным страхованием имущества жителей домов, расположенных в зонах постоянного затопления.
Животные спасенные в Архаринском районе Приамурья - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
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В Приамурье во время паводка спасли около десятка домашних животных
В этом году из-за летнего паводка пострадали регионы Дальнего Востока. Подтопленными оказались около двух тысяч жилых домов, свыше 3,5 тысячи приусадебных и дачных участков, более 700 километров автомобильных дорог. Комиссия МЧС оценила ущерб как минимум в 13 миллиардов рублей.
Пострадавшими признали примерно 24 тысячи человек в Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском и Хабаровском краях. По данным пресс-службы полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, единовременную выплату из федерального бюджета получили более 80% обратившихся.
Паводки в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
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