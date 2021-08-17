https://ria.ru/20210817/putin-1746035370.html
Путин поручил упростить процедуры финансовой помощи пострадавшим при ЧС
Путин поручил упростить процедуры финансовой помощи пострадавшим при ЧС - РИА Новости, 17.08.2021
Путин поручил упростить процедуры финансовой помощи пострадавшим при ЧС
Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября упростить процедуры оказания финансовой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T09:56
2021-08-17T09:56
2021-08-17T11:14
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября упростить процедуры оказания финансовой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.Речь идет о происшествиях природного характера. Распоряжение главы государства касается единовременной денежной выплаты (десять тысяч рублей), а также выплат из-за утраты "имущества первой необходимости" или жилья (от 50 до 100 тысяч). В документе отмечается, что для этого заявителю нужно подтвердить факт проживания в помещениях, находящихся в зоне ЧС.Президент также ожидает от кабмина и органов исполнительной власти предложений по возмещению россиянам расходов на ремонт жилища и инициатив, связанных с обязательным страхованием имущества жителей домов, расположенных в зонах постоянного затопления.В этом году из-за летнего паводка пострадали регионы Дальнего Востока. Подтопленными оказались около двух тысяч жилых домов, свыше 3,5 тысячи приусадебных и дачных участков, более 700 километров автомобильных дорог. Комиссия МЧС оценила ущерб как минимум в 13 миллиардов рублей. Пострадавшими признали примерно 24 тысячи человек в Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском и Хабаровском краях. По данным пресс-службы полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, единовременную выплату из федерального бюджета получили более 80% обратившихся.
https://realty.ria.ru/20210727/kozlov-1743047707.html
https://ria.ru/20210813/zhivotnye-1745575808.html
https://ria.ru/20210813/uscherb-1745677386.html
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общество, владимир путин, россия
09:56 17.08.2021 (обновлено: 11:14 17.08.2021)
Путин поручил упростить процедуры финансовой помощи пострадавшим при ЧС
Президент Путин поручил до 1 сентября упростить процедуры финансовой помощи пострадавшим при ЧС