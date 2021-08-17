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На фото и видео из дома погибшего мэра Кривого Рога нашли несостыковку
На фото и видео из дома погибшего мэра Кривого Рога нашли несостыковку - РИА Новости, 17.08.2021
На фото и видео из дома погибшего мэра Кривого Рога нашли несостыковку
Пользователи Сети обнаружили несоответствия на фото и видео с места гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, получившего смертельное огнестрельное ранение... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T06:41
2021-08-17T09:58
в мире
украина
кривой рог
днепропетровская область
ситуация на украине
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Пользователи Сети обнаружили несоответствия на фото и видео с места гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, получившего смертельное огнестрельное ранение в собственном доме. Об этом сообщает ТСН.Ранее была опубликована запись с камеры наблюдения, зафиксировавшая последние минуты жизни политика: на кадрах он ходит по коридору с оружием и телефоном в руках. Затем видно, как кошка, испугавшись громкого звука выстрела, убежала прочь.На видео мэр ходит по дому в тапочках на босу ногу, однако на фотографиях мужчины после смерти видно, что на ногах у него темные высокие носки.В полиции, как отмечает ТСН, не смогли объяснить несостыковку.Тело Павлова нашли 15 августа в селе Вольное в Днепропетровской области. По информации СМИ, он получил огнестрельное ранение в грудь. Рядом лежал охотничий карабин "Сайга".Следователи рассматривают три версии гибели: убийство, суицид и неосторожное обращение с оружием. Депутаты Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива и Вадим Рабинович заявили, что, по их мнению, Павлова убили. Мэр Кривого Рога также представлял эту партию.Президент Украины Владимир Зеленский пообещал лично проконтролировать расследование.
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Последние кадры с мэром Кривого Рога и момент выстрела. Видео с камеры слежения
Последние кадры с мэром Кривого Рога и момент выстрела. Видео с камеры слежения
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в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область, ситуация на украине
06:41 17.08.2021 (обновлено: 09:58 17.08.2021)
 
На фото и видео из дома погибшего мэра Кривого Рога нашли несостыковку

Пользователи Сети обнаружили несоответствия на фото и видео с места гибели мэра Кривого Рога Павлова

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Пользователи Сети обнаружили несоответствия на фото и видео с места гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, получившего смертельное огнестрельное ранение в собственном доме. Об этом сообщает ТСН.
Ранее была опубликована запись с камеры наблюдения, зафиксировавшая последние минуты жизни политика: на кадрах он ходит по коридору с оружием и телефоном в руках. Затем видно, как кошка, испугавшись громкого звука выстрела, убежала прочь.
На видео мэр ходит по дому в тапочках на босу ногу, однако на фотографиях мужчины после смерти видно, что на ногах у него темные высокие носки.
В полиции, как отмечает ТСН, не смогли объяснить несостыковку.
Тело Павлова нашли 15 августа в селе Вольное в Днепропетровской области. По информации СМИ, он получил огнестрельное ранение в грудь. Рядом лежал охотничий карабин "Сайга".
Следователи рассматривают три версии гибели: убийство, суицид и неосторожное обращение с оружием. Депутаты Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива и Вадим Рабинович заявили, что, по их мнению, Павлова убили. Мэр Кривого Рога также представлял эту партию.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал лично проконтролировать расследование.
Мэр Кривого Рога Константин Павлов - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
15 августа, 18:48В мире
Мэра родного для Зеленского города нашли мертвым под Кривым Рогом
 
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