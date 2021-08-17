https://ria.ru/20210817/nesostykovka-1746022744.html

На фото и видео из дома погибшего мэра Кривого Рога нашли несостыковку

На фото и видео из дома погибшего мэра Кривого Рога нашли несостыковку - РИА Новости, 17.08.2021

На фото и видео из дома погибшего мэра Кривого Рога нашли несостыковку

Пользователи Сети обнаружили несоответствия на фото и видео с места гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, получившего смертельное огнестрельное ранение... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T06:41

2021-08-17T06:41

2021-08-17T09:58

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Пользователи Сети обнаружили несоответствия на фото и видео с места гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, получившего смертельное огнестрельное ранение в собственном доме. Об этом сообщает ТСН.Ранее была опубликована запись с камеры наблюдения, зафиксировавшая последние минуты жизни политика: на кадрах он ходит по коридору с оружием и телефоном в руках. Затем видно, как кошка, испугавшись громкого звука выстрела, убежала прочь.На видео мэр ходит по дому в тапочках на босу ногу, однако на фотографиях мужчины после смерти видно, что на ногах у него темные высокие носки.В полиции, как отмечает ТСН, не смогли объяснить несостыковку.Тело Павлова нашли 15 августа в селе Вольное в Днепропетровской области. По информации СМИ, он получил огнестрельное ранение в грудь. Рядом лежал охотничий карабин "Сайга".Следователи рассматривают три версии гибели: убийство, суицид и неосторожное обращение с оружием. Депутаты Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива и Вадим Рабинович заявили, что, по их мнению, Павлова убили. Мэр Кривого Рога также представлял эту партию.Президент Украины Владимир Зеленский пообещал лично проконтролировать расследование.

https://radiosputnik.ria.ru/20210815/pokushenie-1745833635.html

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Последние кадры с мэром Кривого Рога и момент выстрела. Видео с камеры слежения Последние кадры с мэром Кривого Рога и момент выстрела. Видео с камеры слежения 2021-08-17T06:41 true PT1M58S

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в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область, ситуация на украине