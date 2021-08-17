https://ria.ru/20210817/gani-1746104765.html

В Ташкенте заявили, что президента Афганистана нет в Узбекистане

В Ташкенте заявили, что президента Афганистана нет в Узбекистане - РИА Новости, 17.08.2021

В Ташкенте заявили, что президента Афганистана нет в Узбекистане

Сообщения о нахождении президента Афганистана Ашрафа Гани и других афганских деятелей в Узбекистане не соответствуют действительности, сообщает во вторник... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T16:22

2021-08-17T16:22

2021-08-17T16:30

захват власти в афганистане талибами

в мире

узбекистан

афганистан

ашраф гани ахмадзай

мид узбекистана

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талибан

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ТАШКЕНТ,17 авг - РИА Новости. Сообщения о нахождении президента Афганистана Ашрафа Гани и других афганских деятелей в Узбекистане не соответствуют действительности, сообщает во вторник информационное агентство "Дуне" узбекистанского МИД.Ранее источник, приближенный к властям Афганистана сообщил РИА Новости, что афганский президент Ашраф Гани, покинувший страну в воскресенье, находится в Султанате Оман. В воскресенье вечером источник РИА Новости сообщил, что Гани согласился уйти в отставку, вылетел из Кабула в Таджикистан для перелета в третью страну. Сообщения о нахождение Гани в Казахстане, Таджикистане опровергнуты официально властями этих государств. Предположительно, конечным пунктом назначения Гани могут стать США."В последнее время в средствах массовой информации и социальных сетях муссируются сообщения о якобы нахождении на территории Узбекистана отдельных деятелей и руководителей этнических групп Афганистана. В частности, упоминаются имена Ашрафа Гани, Абдурашида Дустума, Ата Мухаммада Нура и других. Согласно официальным данным, подобного рода сведения не соответствуют действительности", - говорится в сообщении на сайте агентства.Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда талибы (радикальное движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) после вывода войск США и НАТО захватили большую часть территории Афганистана. В воскресенье талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, по его словам, он поступил так, чтобы предотвратить кровопролитие. Талибы заявляют, что теперь война в стране окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

https://ria.ru/20210816/gani-1745893352.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

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в мире, узбекистан, афганистан, ашраф гани ахмадзай, мид узбекистана, казахстан, талибан, нато