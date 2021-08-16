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Жириновский предложил отменить жеребьевку при составлении бюллетеней

Жириновский предложил отменить жеребьевку при составлении бюллетеней - РИА Новости, 16.08.2021

Жириновский предложил отменить жеребьевку при составлении бюллетеней

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил изменить порядок внесения партий в бюллетени на выборы, по его словам, нужно отказаться от жеребьевки и учитывать... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T13:55

2021-08-16T13:55

2021-08-16T13:55

политика

владимир жириновский

госдума рф

кпрф

цик рф

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил изменить порядок внесения партий в бюллетени на выборы, по его словам, нужно отказаться от жеребьевки и учитывать возраст партии и ее позицию либо формировать список по итогам внесения документов в ЦИК для регистрации партий."Рекомендовал бы избиркому не устраивать жеребьевки, а кто первый сдал документы (того и сделать) первым в списке. Или сделать первыми тех, кто первый зарегистрировал партию. Мы это сделали в мае 1991 года, 30 лет назад. Потом пришли партии, которые никто не знает. Я их не знаю", - заявил Жириновский журналистам в ЦИК на жеребьевке.По его словам, данные партии "провалятся", поскольку у них нет "опыта, денег, людей". Выборы - это "не участие в туристическом походе", это участие в управлении страной, для которого нужны опыт и знание, отметил парламентарий.Он добавил, что в России уже построена "зрелая демократия" и существует "обычный демократический процесс" с регулярными выборами, а не ситуацией, когда партии идут "на последний бой".В рамках жеребьевки определяется очередность расположения партий в избирательном бюллетене на парламентских выборах в этом году. В жеребьевке участвовали 14 политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы, и члены ЦИК России.Согласно порядку, представители партий сначала выбрали конверт, в котором лежит номер очередности подхода к лототрону. В зависимости от того, какой номер они вытащили, представители партий выбирают шарик и раскручивают его, показывая номер, под которым партия будет представлена в избирательном бюллетене.По окончанию жеребьевки ЦИК принимает постановление о порядке размещения наименований и эмблем политических партий для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы.Согласно жеребьёвке, первое место в бюллетене получила КПРФ.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210816/vybory-1745907612.html

https://ria.ru/20210804/vybori-1744215391.html

https://ria.ru/20210811/yavka-1745341000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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политика, владимир жириновский, госдума рф, кпрф, цик рф, россия