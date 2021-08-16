https://ria.ru/20210816/vzyatka-1745896111.html

Главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни заподозрили во взятках

Главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни заподозрили во взятках - РИА Новости, 16.08.2021

Главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни заподозрили во взятках

Исполняющий обязанности начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России пойман на взятках на миллион с лишним... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T11:50

2021-08-16T11:50

2021-08-16T13:31

происшествия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Исполняющий обязанности начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России пойман на взятках на миллион с лишним рублей за растаможку 20 автомобилей, сообщила журналистам старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК России Елена Марковская."По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России ("Получение взятки"), задержан исполняющий обязанности начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России", — сказала она.По данным следствия, в июле подозреваемый вступил в сговор с другими сотрудниками Северо-Западного таможенного управления ФТС России для получения взяток от представителя коммерческой организации за неприятие допмер по проверке юрлица при проведении процедуры таможенного оформления.Отмечается, что фигурант дела нашел посредника, который потребовал от коммерсанта 700 долларов за беспрепятственное таможенное оформление одного автомобиля. Всего посредник получил от предпринимателя более одного миллиона за неприятие допмер при оформлении 20 автомобилей, которые передал и.о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления.Как отметила Марковская, подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

https://ria.ru/20210811/gelendzhik-1745349621.html

https://ria.ru/20210806/kaliningrad-1744741452.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, федеральная таможенная служба (фтс россии), следственный комитет россии (ск рф), россия