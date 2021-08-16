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Главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни заподозрили во взятках
Главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни заподозрили во взятках - РИА Новости, 16.08.2021
Главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни заподозрили во взятках
Исполняющий обязанности начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России пойман на взятках на миллион с лишним... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T11:50
2021-08-16T13:31
происшествия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Исполняющий обязанности начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России пойман на взятках на миллион с лишним рублей за растаможку 20 автомобилей, сообщила журналистам старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК России Елена Марковская."По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России ("Получение взятки"), задержан исполняющий обязанности начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России", — сказала она.По данным следствия, в июле подозреваемый вступил в сговор с другими сотрудниками Северо-Западного таможенного управления ФТС России для получения взяток от представителя коммерческой организации за неприятие допмер по проверке юрлица при проведении процедуры таможенного оформления.Отмечается, что фигурант дела нашел посредника, который потребовал от коммерсанта 700 долларов за беспрепятственное таможенное оформление одного автомобиля. Всего посредник получил от предпринимателя более одного миллиона за неприятие допмер при оформлении 20 автомобилей, которые передал и.о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления.Как отметила Марковская, подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
https://ria.ru/20210811/gelendzhik-1745349621.html
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происшествия, федеральная таможенная служба (фтс россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
11:50 16.08.2021 (обновлено: 13:31 16.08.2021)
 
Главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни заподозрили во взятках

Главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни заподозрили во взятках на миллион рублей

© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФЗадержание и.о. начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России. Кадр видео
Задержание и.о. начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России. Кадр видео
© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Исполняющий обязанности начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России пойман на взятках на миллион с лишним рублей за растаможку 20 автомобилей, сообщила журналистам старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК России Елена Марковская.
"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России ("Получение взятки"), задержан исполняющий обязанности начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России", — сказала она.
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По данным следствия, в июле подозреваемый вступил в сговор с другими сотрудниками Северо-Западного таможенного управления ФТС России для получения взяток от представителя коммерческой организации за неприятие допмер по проверке юрлица при проведении процедуры таможенного оформления.
Отмечается, что фигурант дела нашел посредника, который потребовал от коммерсанта 700 долларов за беспрепятственное таможенное оформление одного автомобиля. Всего посредник получил от предпринимателя более одного миллиона за неприятие допмер при оформлении 20 автомобилей, которые передал и.о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления.
Как отметила Марковская, подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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ПроисшествияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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