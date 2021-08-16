https://ria.ru/20210816/vmeshatelstvo-1745954260.html

Все, во что вмешиваются США, заканчивается плохо, заявил российский сенатор

Все, во что вмешиваются США, заканчивается плохо, заявил российский сенатор - РИА Новости, 16.08.2021

Все, во что вмешиваются США, заканчивается плохо, заявил российский сенатор

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков заявил, что все ситуации, в которые вмешиваются США, заканчиваются плохо -... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T16:45

2021-08-16T16:45

2021-08-16T16:45

политика

украина

сша

афганистан

совет федерации рф

сергей цеков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_0:152:2908:1787_1920x0_80_0_0_8036896c1f4caec8e46ea0989cd77bd1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков заявил, что все ситуации, в которые вмешиваются США, заканчиваются плохо - так случилось с Афганистаном, к этому идет на Украине."Если проводить аналогии, то можно констатировать, что все, куда вмешиваются американцы, заканчивается плохо. Особенно для их приверженцев. Нет ни одной страны, которая бы зажила счастливой жизнью после вторжения США. Последний пример – Афганистан. Люди не становятся счастливее после цветных революций. После того, как американцы устраняются от реальной помощи и влияния на ситуацию, страна оказывается в гораздо более худшем положении, чем до того, как американцы начали указывать как жить и что делать", - сказал Цеков РИА Новости.Сенатор выразил уверенность, что со временем США также утратят интерес и к Украине."Как только в США поймут бесперспективность использования Украины для ослабления России, они оставят ее. Но это будет на благо для Украины. Чем раньше Украина освободится от влияния американцев, тем для нее будет лучше. Украина оказалась в плачевном состоянии и растеряла свой экономический потенциал, так как все годы после обретения независимости отказывалась от всего русского и российского, равняясь на американцев. Поэтому Украине нужно помнить хорошую русскую пословицу, что старый друг лучше новых двух", - сказал он.Цеков подчеркнул, что Россия всегда была, есть и будет для Украины настоящим надежным другом.

https://ria.ru/20210816/afganistan-1745861404.html

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

украина

сша

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, украина, сша, афганистан, совет федерации рф, сергей цеков, россия