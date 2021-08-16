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Все, во что вмешиваются США, заканчивается плохо, заявил российский сенатор
Все, во что вмешиваются США, заканчивается плохо, заявил российский сенатор - РИА Новости, 16.08.2021
Все, во что вмешиваются США, заканчивается плохо, заявил российский сенатор
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков заявил, что все ситуации, в которые вмешиваются США, заканчиваются плохо -... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T16:45
2021-08-16T16:45
политика
украина
сша
афганистан
совет федерации рф
сергей цеков
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков заявил, что все ситуации, в которые вмешиваются США, заканчиваются плохо - так случилось с Афганистаном, к этому идет на Украине."Если проводить аналогии, то можно констатировать, что все, куда вмешиваются американцы, заканчивается плохо. Особенно для их приверженцев. Нет ни одной страны, которая бы зажила счастливой жизнью после вторжения США. Последний пример – Афганистан. Люди не становятся счастливее после цветных революций. После того, как американцы устраняются от реальной помощи и влияния на ситуацию, страна оказывается в гораздо более худшем положении, чем до того, как американцы начали указывать как жить и что делать", - сказал Цеков РИА Новости.Сенатор выразил уверенность, что со временем США также утратят интерес и к Украине."Как только в США поймут бесперспективность использования Украины для ослабления России, они оставят ее. Но это будет на благо для Украины. Чем раньше Украина освободится от влияния американцев, тем для нее будет лучше. Украина оказалась в плачевном состоянии и растеряла свой экономический потенциал, так как все годы после обретения независимости отказывалась от всего русского и российского, равняясь на американцев. Поэтому Украине нужно помнить хорошую русскую пословицу, что старый друг лучше новых двух", - сказал он.Цеков подчеркнул, что Россия всегда была, есть и будет для Украины настоящим надежным другом.
https://ria.ru/20210816/afganistan-1745861404.html
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html
украина
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политика, украина, сша, афганистан, совет федерации рф, сергей цеков, россия
16:45 16.08.2021
 
Все, во что вмешиваются США, заканчивается плохо, заявил российский сенатор

Сенатор Цеков: все, во что вмешиваются США, заканчивается плохо, как в Афганистане, так и на Украине

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков заявил, что все ситуации, в которые вмешиваются США, заканчиваются плохо - так случилось с Афганистаном, к этому идет на Украине.
"Если проводить аналогии, то можно констатировать, что все, куда вмешиваются американцы, заканчивается плохо. Особенно для их приверженцев. Нет ни одной страны, которая бы зажила счастливой жизнью после вторжения США. Последний пример – Афганистан. Люди не становятся счастливее после цветных революций. После того, как американцы устраняются от реальной помощи и влияния на ситуацию, страна оказывается в гораздо более худшем положении, чем до того, как американцы начали указывать как жить и что делать", - сказал Цеков РИА Новости.
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Сенатор выразил уверенность, что со временем США также утратят интерес и к Украине.
"Как только в США поймут бесперспективность использования Украины для ослабления России, они оставят ее. Но это будет на благо для Украины. Чем раньше Украина освободится от влияния американцев, тем для нее будет лучше. Украина оказалась в плачевном состоянии и растеряла свой экономический потенциал, так как все годы после обретения независимости отказывалась от всего русского и российского, равняясь на американцев. Поэтому Украине нужно помнить хорошую русскую пословицу, что старый друг лучше новых двух", - сказал он.
Цеков подчеркнул, что Россия всегда была, есть и будет для Украины настоящим надежным другом.
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ПолитикаУкраинаСШААфганистанСовет Федерации РФСергей ЦековРоссия
 
 
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