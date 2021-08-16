https://ria.ru/20210816/sobol-1745946108.html

Мосгорсуд признал решение суда по иску Пригожина к Соболь законным

Мосгорсуд признал решение суда по иску Пригожина к Соболь законным - РИА Новости, 16.08.2021

Мосгорсуд признал решение суда по иску Пригожина к Соболь законным

Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции о взыскании в пользу бизнесмена Евгения Пригожина 500 тысяч рублей с экс-юриста "Фонда борьбы с... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T16:10

2021-08-16T16:10

2021-08-16T16:14

происшествия

тверь

москва

алексей навальный

владимир милов

фонд борьбы с коррупцией

евгений пригожин

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции о взыскании в пользу бизнесмена Евгения Пригожина 500 тысяч рублей с экс-юриста "Фонда борьбы с коррупцией" *(ФБК*) Любовь Соболь, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Мосгорсуд оставил без изменения решение Симоновского районного суда Москвы по иску Пригожина к Соболь", - сказал собеседник агентства.В начале апреля Симоновский суд обязал Соболь выплатить 500 тысяч рублей, а также удалить из Twitter удалить порочащие Пригожина публикации – в частности, с текстом "Пригожин через суд потребовал по пять миллионов рублей" и "Когда воруешь из бюджета, хочется урвать еще немного денег".На прошлой неделе суд в Твери взыскал 500 тысяч рублей с экс-руководителя "Штабов Навального"** Леонида Волкова в пользу Пригожина по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации.В минувшем октябре компания "Конкорд", принадлежащая бизнесмену Евгению Пригожину, сообщила, что его юристы начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову, поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".Большинство заявлений в той или иной степени удовлетворялись, причем Соболь дважды обязали заплатить 500 тысяч рублей.Согласно данным судебной статистики, сумма компенсации в 500 тысяч выбивается из общего ряда. На практике средняя компенсация по искам о защите чести и достоинства, заявленному к физическому или юридическому лицу за прошлый год, ненамного превышает 15 тысяч рублей.По данным Судебного департамента при Верховном суде, всего за прошлый год российские суды рассмотрели 2,5 тысячи таких исков, граждане требовали общую компенсацию на 5,2 миллиарда рублей. Суды удовлетворили 977 исков, взыскав чуть менее 15,5 миллионов рублей.Ранее же Пригожин добился судебного решения о взыскании с Навального, Соболь и ФБК* 88 миллионов рублей по иску компании "Московский школьник" за утверждения об аферах с питанием школьников. Затем этот долг был выкуплен у компании лично Пригожиным. Взыскание подтверждено на уровне Верховного суда России.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент** Запрещенная в России организация-иноагент

https://ria.ru/20210816/yarmysh-1745931241.html

https://ria.ru/20210809/sobol-1745010541.html

https://ria.ru/20210810/spisok-1745184606.html

тверь

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тверь, москва, алексей навальный, владимир милов, фонд борьбы с коррупцией, евгений пригожин, россия