https://ria.ru/20210816/ogranicheniya-1745892946.html

Россия снимет ограничения на полеты еще в три страны

Россия снимет ограничения на полеты еще в три страны - РИА Новости, 16.08.2021

Россия снимет ограничения на полеты еще в три страны

Россия с 27 августа снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T11:34

2021-08-16T11:34

2021-08-16T12:36

чехия

южная корея

доминикана

татьяна голикова

россия

коронавирус covid-19

приостановка авиасообщения из-за коронавируса

туризм

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Россия с 27 августа снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Решение принято по итогам заседания с участием вице-премьера Татьяны Голиковой.Кроме того, увеличится число регулярных перелетов в Венгрию, Египет, Кипр, Киргизию и Таджикистан.При этом продлевается приостановка авиасообщения с Танзанией.Россия с 27 марта 2020-го прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзиты с посадкой для дозаправки или смены экипажа, а также полеты по отдельным решениям правительства.С августа прошлого года Москва начала постепенно возобновлять перелеты. Сейчас можно купить билеты в Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Великобританию, Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Марокко, Хорватию, Албанию, Турцию, Францию, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Италию, Северную Македонию, США, на Маврикий, Кубу, Сейшелы, Мальдивы, Мальту, Кипр и Шри-Ланку. У каждой страны свои правила въезда.

https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html

https://ria.ru/20210813/vaktsina-1745502892.html

чехия

южная корея

доминикана

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чехия, южная корея, доминикана, татьяна голикова, россия, коронавирус covid-19, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, новости - туризм