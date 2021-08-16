https://ria.ru/20210816/reysy-1745894158.html
Россия увеличит число регулярных рейсов в пять стран
Россия увеличит число регулярных рейсов в пять стран - РИА Новости, 16.08.2021
Россия увеличит число регулярных рейсов в пять стран
Россия с 27 августа увеличит число регулярных рейсов в Венгрию, Египет, Кипр, Киргизию, Таджикистан, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T11:41
2021-08-16T11:41
2021-08-16T11:41
туризм
египет
киргизия
венгрия
таджикистан
кипр
татьяна голикова
новости - туризм
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия с 27 августа увеличит число регулярных рейсов в Венгрию, Египет, Кипр, Киргизию, Таджикистан, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России."Также принято решение с 27 августа 2021 года увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе", - говорится в сообщении.Как уточнили в штабе, речь идет о Венгрии (по маршрутам Москва - Будапешт с 4 до 7 рейсов в неделю, Сочи - Будапешт, Казань - Будапешт, Жуковский - Будапешт, Екатеринбург – Будапешт, Краснодар - Будапешт, Ростов-на-Дону - Будапешт, Самара - Будапешт с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте), Египте (по маршрутам Москва - Хургада, Москва - Шарм-эш-Шейх с 5 до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте, из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Хургаду и Шарм-эш-Шейх с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте).Также увеличится число рейсов в Кипр (по маршрутам Москва - Ларнака с 4 до 7 рейсов в неделю, Москва - Пафос с 3 до 7 рейсов в неделю, из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты (кроме Москвы), в Ларнаку и Пафос с 2 до 4 рейсов в неделю на каждом маршруте), Киргизию (по маршрутам Москва - Бишкек с 3 до 7 рейсов в неделю, из Новосибирска, Красноярска, Казани, Екатеринбурга, Иркутска, Грозного в Бишкек с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте).Увеличение числа регулярных рейсов коснется и Таджикистана (по маршруту Москва - Душанбе с 2 до 7 рейсов в неделю, из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Душанбе, Худжанд и Куляб с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте).
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египет, киргизия, венгрия, таджикистан, кипр, татьяна голикова, новости - туризм, туризм, россия
Россия увеличит число регулярных рейсов в пять стран
Оперштаб: Россия с 27 августа увеличит число регулярных рейсов в пять стран