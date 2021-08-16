https://ria.ru/20210816/aviasoobschenie-1745893447.html
Россия продлила ограничение авиасообщения с Танзанией
Россия продлила ограничение авиасообщения с Танзанией - РИА Новости, 16.08.2021
Россия продлила ограничение авиасообщения с Танзанией
Россия продлевает ограничение авиасообщения с Танзанией по 2 сентября включительно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T11:37
2021-08-16T11:37
2021-08-16T11:38
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия продлевает ограничение авиасообщения с Танзанией по 2 сентября включительно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Оперативным штабом решено продлить до 2 сентября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией с учетом сложной эпидемиологической обстановки в этой стране", - говорится в сообщении.Авиасообщение с Танзанией было приостановлено Россией с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Позже эти ограничения несколько раз продлевались.
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в мире, танзания, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, новости - туризм
11:37 16.08.2021 (обновлено: 11:38 16.08.2021)
Россия продлила ограничение авиасообщения с Танзанией
Россия продлила ограничение авиасообщения с Танзанией по второе сентября включительно