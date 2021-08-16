https://ria.ru/20210816/aviasoobschenie-1745893447.html

Россия продлила ограничение авиасообщения с Танзанией

Россия продлила ограничение авиасообщения с Танзанией - РИА Новости, 16.08.2021

Россия продлила ограничение авиасообщения с Танзанией

Россия продлевает ограничение авиасообщения с Танзанией по 2 сентября включительно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T11:37

2021-08-16T11:37

2021-08-16T11:38

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия продлевает ограничение авиасообщения с Танзанией по 2 сентября включительно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Оперативным штабом решено продлить до 2 сентября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией с учетом сложной эпидемиологической обстановки в этой стране", - говорится в сообщении.Авиасообщение с Танзанией было приостановлено Россией с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Позже эти ограничения несколько раз продлевались.

https://ria.ru/20210816/ogranicheniya-1745892946.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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