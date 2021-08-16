Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210816/aviasoobschenie-1745893447.html
Россия продлила ограничение авиасообщения с Танзанией
Россия продлила ограничение авиасообщения с Танзанией - РИА Новости, 16.08.2021
Россия продлила ограничение авиасообщения с Танзанией
Россия продлевает ограничение авиасообщения с Танзанией по 2 сентября включительно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T11:37
2021-08-16T11:38
распространение коронавируса
в мире
танзания
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия продлевает ограничение авиасообщения с Танзанией по 2 сентября включительно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Оперативным штабом решено продлить до 2 сентября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией с учетом сложной эпидемиологической обстановки в этой стране", - говорится в сообщении.Авиасообщение с Танзанией было приостановлено Россией с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Позже эти ограничения несколько раз продлевались.
https://ria.ru/20210816/ogranicheniya-1745892946.html
танзания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, танзания, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, новости - туризм
11:37 16.08.2021 (обновлено: 11:38 16.08.2021)
 
Россия продлила ограничение авиасообщения с Танзанией

Россия продлила ограничение авиасообщения с Танзанией по второе сентября включительно

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия продлевает ограничение авиасообщения с Танзанией по 2 сентября включительно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Оперативным штабом решено продлить до 2 сентября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией с учетом сложной эпидемиологической обстановки в этой стране", - говорится в сообщении.
Авиасообщение с Танзанией было приостановлено Россией с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Позже эти ограничения несколько раз продлевались.
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
11:34Туризм
Россия снимет ограничения на полеты еще в три страны
 
Распространение коронавирусаВ миреТанзанияЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:53Трутнев заявил о востребованности земли по программе "арктического гектара"
14:52Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы
14:49В Тамбовской области в костре нашли более 30 ампул вакцины от COVID-19
14:45Никто не ожидал, что Афганистан "падет" так быстро, заявил советник Байдена
14:45Куйвашев раскритиковал власти Серова за мытье грунтовых дорог к его визиту
14:39США начали расследование о "нерыночности" российской экономики
14:38В Узбекистане подтвердили крушение самолета афганских ВВС
14:35Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в районе Южных Сандвичевых островов
14:35Захарова прокомментировала обращения Рейгана к афганцам
14:35Кабулов провел переговоры со спецпредставителем США по Афганистану
14:32В Когалыме задержали мужчину, столкнувшего человека с балкона
14:27Трутнев рассказал о планах по освоению Курильских островов
14:24В Крыму вынесли приговор организаторам ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
14:18СК попросил арестовать женщину, выкинувшую ребенка в мусорный бак в Москве
14:11СК показал задержание главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни
14:11Двухмесячная девочка умерла от COVID-19 в Туле
14:10Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой
13:59На Камчатке появится горячая линия для туристов
13:59Талибы более договороспособны, чем правительство в Кабуле, заявили в МИД
13:56В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за жары
Лента новостейМолния