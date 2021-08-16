https://ria.ru/20210816/byulleten-1745901885.html
ЦИК провел жеребьевку мест партий в бюллетенях на выборах в Госдуму
ЦИК провел жеребьевку мест партий в бюллетенях на выборах в Госдуму - РИА Новости, 16.08.2021
ЦИК провел жеребьевку мест партий в бюллетенях на выборах в Госдуму
КПРФ получила первое место в избирательном бюллетене на выборы в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости с жеребьевки, которая проходила в Центризбиркоме. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T12:24
2021-08-16T12:24
2021-08-16T14:22
политика
выборы в государственную думу
владимир жириновский
андрей турчак
госдума рф
кпрф
лдпр
цик рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745907790_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f42b90a3ccfbdb87ac200c3c6e06f465.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. КПРФ получила первое место в избирательном бюллетене на выборы в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости с жеребьевки, которая проходила в Центризбиркоме.В тройку вошли "Зеленые" и ЛДПР. Следом идут "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России".Номера с десятого по 14-й в документе заняли "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.По регламенту представители партий сначала выбирали конверт, в котором лежал номер очередности подхода к лототрону, а затем — шарик, содержание которого определяло итоговую позицию. Жеребьевка по распределению эфирного времени, предоставляемого безвозмездно на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания, состоится 17 августа в зале заседаний ЦИК в 12:00. Печатные площади распределят на следующей день в 13:00.Голосование на думских выборах в этом году пройдет 17-19 сентября. Депутатов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 человек — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210714/vybory-1741211646.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745907790_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_abf1abc662ada5444f330402bdc290aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, выборы в государственную думу, владимир жириновский, андрей турчак, госдума рф, кпрф, лдпр, цик рф, александр ющенко, экологическая партия "зеленые", россия, партия "справедливая россия - за правду"
12:24 16.08.2021 (обновлено: 14:22 16.08.2021)
ЦИК провел жеребьевку мест партий в бюллетенях на выборах в Госдуму
ЦИК утвердил очередность партий в бюллетенях на выборах в Госдуму