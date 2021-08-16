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ЦИК провел жеребьевку мест партий в бюллетенях на выборах в Госдуму
ЦИК провел жеребьевку мест партий в бюллетенях на выборах в Госдуму - РИА Новости, 16.08.2021
ЦИК провел жеребьевку мест партий в бюллетенях на выборах в Госдуму
КПРФ получила первое место в избирательном бюллетене на выборы в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости с жеребьевки, которая проходила в Центризбиркоме. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T12:24
2021-08-16T14:22
политика
выборы в государственную думу
владимир жириновский
андрей турчак
госдума рф
кпрф
лдпр
цик рф
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. КПРФ получила первое место в избирательном бюллетене на выборы в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости с жеребьевки, которая проходила в Центризбиркоме.В тройку вошли "Зеленые" и ЛДПР. Следом идут "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России".Номера с десятого по 14-й в документе заняли "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.По регламенту представители партий сначала выбирали конверт, в котором лежал номер очередности подхода к лототрону, а затем — шарик, содержание которого определяло итоговую позицию. Жеребьевка по распределению эфирного времени, предоставляемого безвозмездно на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания, состоится 17 августа в зале заседаний ЦИК в 12:00. Печатные площади распределят на следующей день в 13:00.Голосование на думских выборах в этом году пройдет 17-19 сентября. Депутатов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 человек — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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политика, выборы в государственную думу, владимир жириновский, андрей турчак, госдума рф, кпрф, лдпр, цик рф, александр ющенко, экологическая партия "зеленые", россия, партия "справедливая россия - за правду"
12:24 16.08.2021 (обновлено: 14:22 16.08.2021)
 
ЦИК провел жеребьевку мест партий в бюллетенях на выборах в Госдуму

ЦИК утвердил очередность партий в бюллетенях на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЖеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ
Жеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. КПРФ получила первое место в избирательном бюллетене на выборы в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости с жеребьевки, которая проходила в Центризбиркоме.
В тройку вошли "Зеленые" и ЛДПР. Следом идут "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России".
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЖеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы
Жеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Жеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы
Номера с десятого по 14-й в документе заняли "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
По регламенту представители партий сначала выбирали конверт, в котором лежал номер очередности подхода к лототрону, а затем — шарик, содержание которого определяло итоговую позицию.
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Жеребьевка по распределению эфирного времени, предоставляемого безвозмездно на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания, состоится 17 августа в зале заседаний ЦИК в 12:00. Печатные площади распределят на следующей день в 13:00.
Голосование на думских выборах в этом году пройдет 17-19 сентября. Депутатов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 человек — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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