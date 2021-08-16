https://ria.ru/20210816/byulleten-1745901885.html

ЦИК провел жеребьевку мест партий в бюллетенях на выборах в Госдуму

ЦИК провел жеребьевку мест партий в бюллетенях на выборах в Госдуму - РИА Новости, 16.08.2021

ЦИК провел жеребьевку мест партий в бюллетенях на выборах в Госдуму

КПРФ получила первое место в избирательном бюллетене на выборы в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости с жеребьевки, которая проходила в Центризбиркоме. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T12:24

2021-08-16T12:24

2021-08-16T14:22

политика

выборы в государственную думу

владимир жириновский

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госдума рф

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лдпр

цик рф

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. КПРФ получила первое место в избирательном бюллетене на выборы в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости с жеребьевки, которая проходила в Центризбиркоме.В тройку вошли "Зеленые" и ЛДПР. Следом идут "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России".Номера с десятого по 14-й в документе заняли "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.По регламенту представители партий сначала выбирали конверт, в котором лежал номер очередности подхода к лототрону, а затем — шарик, содержание которого определяло итоговую позицию. Жеребьевка по распределению эфирного времени, предоставляемого безвозмездно на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания, состоится 17 августа в зале заседаний ЦИК в 12:00. Печатные площади распределят на следующей день в 13:00.Голосование на думских выборах в этом году пройдет 17-19 сентября. Депутатов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 человек — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210714/vybory-1741211646.html

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