https://ria.ru/20210814/vzryv-1745724628.html

Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 24

Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 24 - РИА Новости, 14.08.2021

Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 24

Число раненных при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 24, заявил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T09:33

2021-08-14T09:33

2021-08-14T10:41

происшествия

воронеж

взрыв автобуса в воронеже

воронежская область

александр гусев (государственный служащий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745594412_0:373:2978:2048_1920x0_80_0_0_1ea5532ce8cc93a40f81960eae13cd31.jpg

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Число раненных при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 24, заявил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Вчера еще двое человек обратились за медицинской помощью: один в состоянии средней тяжести, второй после оказания помощи от госпитализации отказался", — написал он, добавив, что в больницах остаются 16 человек.Накануне сообщалось, что при взрыве пострадали 22 человека; две женщины, получившие тяжелые травмы, позже скончались в реанимации. По данным областного департамента здравоохранения области, состояние трех госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, 13 — как средней степени тяжести. Маршрутный автобус ПАЗ, в котором находились 35 пассажиров, взорвался у торгового центра "Галерея Чижова" накануне вечером. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в Воронеж криминалистов и следователей, расследование взяли на контроль в центральном аппарате.В Национальном антитеррористическом комитете отметили, что отрабатывают различные версии произошедшего.

воронеж

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронеж, взрыв автобуса в воронеже, воронежская область, александр гусев (государственный служащий)