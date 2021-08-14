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Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 24
Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 24 - РИА Новости, 14.08.2021
Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 24
Число раненных при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 24, заявил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T09:33
2021-08-14T10:41
происшествия
воронеж
взрыв автобуса в воронеже
воронежская область
александр гусев (государственный служащий)
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Число раненных при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 24, заявил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Вчера еще двое человек обратились за медицинской помощью: один в состоянии средней тяжести, второй после оказания помощи от госпитализации отказался", — написал он, добавив, что в больницах остаются 16 человек.Накануне сообщалось, что при взрыве пострадали 22 человека; две женщины, получившие тяжелые травмы, позже скончались в реанимации. По данным областного департамента здравоохранения области, состояние трех госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, 13 — как средней степени тяжести. Маршрутный автобус ПАЗ, в котором находились 35 пассажиров, взорвался у торгового центра "Галерея Чижова" накануне вечером. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в Воронеж криминалистов и следователей, расследование взяли на контроль в центральном аппарате.В Национальном антитеррористическом комитете отметили, что отрабатывают различные версии произошедшего.
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РИА Новости
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происшествия, воронеж, взрыв автобуса в воронеже, воронежская область, александр гусев (государственный служащий)
09:33 14.08.2021 (обновлено: 10:41 14.08.2021)
 
Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 24

Губернатор Александр Гусев: число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 24

© REUTERS / Vladimir LavrovМесто взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© REUTERS / Vladimir Lavrov
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Число раненных при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 24, заявил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
"Вчера еще двое человек обратились за медицинской помощью: один в состоянии средней тяжести, второй после оказания помощи от госпитализации отказался", — написал он, добавив, что в больницах остаются 16 человек.
Накануне сообщалось, что при взрыве пострадали 22 человека; две женщины, получившие тяжелые травмы, позже скончались в реанимации.
По данным областного департамента здравоохранения области, состояние трех госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, 13 — как средней степени тяжести.
Маршрутный автобус ПАЗ, в котором находились 35 пассажиров, взорвался у торгового центра "Галерея Чижова" накануне вечером. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в Воронеж криминалистов и следователей, расследование взяли на контроль в центральном аппарате.
В Национальном антитеррористическом комитете отметили, что отрабатывают различные версии произошедшего.
"Дорога была засыпана стеклом": взрыв автобуса в Воронеже
© REUTERS / Vladimir Lavrov

Пассажирский автобус маршрута 10А взорвался у торгового центра "Галерея Чижова" вечером 12 августа.

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
1 из 10

Пассажирский автобус маршрута 10А взорвался у торгового центра "Галерея Чижова" вечером 12 августа.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
© AFP 2021 / RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITEE

В момент взрыва внутри было более 30 пассажиров, все сидячие места были заняты.

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
2 из 10

В момент взрыва внутри было более 30 пассажиров, все сидячие места были заняты.

© AFP 2021 / RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITEE
© REUTERS / Vladimir Lavrov

По словам водителя, взрыв прогремел, когда он собирался отъезжать от остановки.

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
3 из 10

По словам водителя, взрыв прогремел, когда он собирался отъезжать от остановки.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
© AP Photo / Kristina Brazhnikova

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже.

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
4 из 10

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже.

© AP Photo / Kristina Brazhnikova
© REUTERS / Vladimir Lavrov

Выбираться наружу пострадавшим помогали прохожие.

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
5 из 10

Выбираться наружу пострадавшим помогали прохожие.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
© AP Photo / Kristina Brazhnikova

По словам очевидцев, ударная волна была такой силы, что осколки перелетели через всю шестиполосную дорогу, в воздухе чувствовался запах, похожий на запах газа. "Вся дорога засыпана стеклом была", — рассказали очевидцы.

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
6 из 10

По словам очевидцев, ударная волна была такой силы, что осколки перелетели через всю шестиполосную дорогу, в воздухе чувствовался запах, похожий на запах газа. "Вся дорога засыпана стеклом была", — рассказали очевидцы.

© AP Photo / Kristina Brazhnikova
© REUTERS / Vladimir Lavrov

Сначала сообщалось, что взорвалось газовое оборудование, однако компания-перевозчик заявила, что автобус был дизельным.

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
7 из 10

Сначала сообщалось, что взорвалось газовое оборудование, однако компания-перевозчик заявила, что автобус был дизельным.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
© РИА Новости / Правительство Воронежа / Перейти в фотобанк

Перед выходом на маршрут автобус был исправен, сообщил представитель перевозчика.

Взорвавшийся пассажирский автобус на остановке у перекрестка улиц Плехановская и Кольцовская в Воронеже
8 из 10

Перед выходом на маршрут автобус был исправен, сообщил представитель перевозчика.

© РИА Новости / Правительство Воронежа
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Vladimir Lavrov

Возбуждено уголовное дело. Материалы с места ЧП изучают взрывотехники ФСБ, эксперты Национального антитеррористического комитета.

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
9 из 10

Возбуждено уголовное дело. Материалы с места ЧП изучают взрывотехники ФСБ, эксперты Национального антитеррористического комитета.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
© REUTERS / Vladimir Lavrov

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже.

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
10 из 10

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
1 из 10

Пассажирский автобус маршрута 10А взорвался у торгового центра "Галерея Чижова" вечером 12 августа.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
2 из 10

В момент взрыва внутри было более 30 пассажиров, все сидячие места были заняты.

© AFP 2021 / RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITEE
3 из 10

По словам водителя, взрыв прогремел, когда он собирался отъезжать от остановки.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
4 из 10

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже.

© AP Photo / Kristina Brazhnikova
5 из 10

Выбираться наружу пострадавшим помогали прохожие.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
6 из 10

По словам очевидцев, ударная волна была такой силы, что осколки перелетели через всю шестиполосную дорогу, в воздухе чувствовался запах, похожий на запах газа. "Вся дорога засыпана стеклом была", — рассказали очевидцы.

© AP Photo / Kristina Brazhnikova
7 из 10

Сначала сообщалось, что взорвалось газовое оборудование, однако компания-перевозчик заявила, что автобус был дизельным.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
8 из 10

Перед выходом на маршрут автобус был исправен, сообщил представитель перевозчика.

© РИА Новости / Правительство Воронежа
Перейти в фотобанк
9 из 10

Возбуждено уголовное дело. Материалы с места ЧП изучают взрывотехники ФСБ, эксперты Национального антитеррористического комитета.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
10 из 10

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
 
ПроисшествияВоронежВзрыв автобуса в ВоронежеВоронежская областьАлександр Гусев (государственный служащий)
 
 
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