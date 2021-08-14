https://ria.ru/20210814/udo-1745720142.html

Прокуратура рассказала о мужчине, удерживавшем школьницу в Приангарье

Прокуратура рассказала о мужчине, удерживавшем школьницу в Приангарье - РИА Новости, 14.08.2021

Прокуратура рассказала о мужчине, удерживавшем школьницу в Приангарье

Житель Тайшета, которого подозревают в насильственном удержании школьницы и убийстве ее родственников, ранее был судим, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T07:25

2021-08-14T07:25

2021-08-14T10:54

происшествия

иркутск

иркутская область

тайшет

россия

убийство семьи в хакасии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149796/26/1497962675_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d27131050baba859da21d07743f7dfb.jpg

ИРКУТСК, 14 авг — РИА Новости. Житель Тайшета, которого подозревают в насильственном удержании школьницы и убийстве ее родственников, ранее был судим, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Иркутской области.По его словам, он отбывал срок за убийство и вышел на свободу по УДО.Представитель прокуратуры добавил, что надзорное ведомство начало во всех территориальных филиалах уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН проверки по соблюдению законодательства при контроле за поведением лиц, состоящими на учете после условно-досрочного освобождения.Сорокапятилетнего жителя Тайшета задержали накануне днем. Девочка, которую он насильно удерживал, смогла написать подруге СМС о том, что в дом вломился неизвестный человек и не дает ей уйти. Мать подруги сообщила об этом в полицию. Дежурный патруль, приехавший на место, обнаружил, что дом заперт, на стук никто не отзывался. Полицейские решили сделать вид, что уезжают, но остались в засаде и вскоре увидели девочку в окне. Тогда они взломали заднюю дверь и задержали находившегося в доме мужчину. В подвале нашли тела бабушки и дяди девочки. На допросе задержанный признался в убийстве, рассказав, что "ни с того ни с сего" набросился на них с молотком.В начале августа в Хакасии арестовали жителя села Джирим, обвиняемого в убийстве семьи из пяти человек. Ранее он отбывал срок за двойное убийство и тоже вышел по УДО.

иркутск

иркутская область

тайшет

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутск, иркутская область, тайшет, россия, убийство семьи в хакасии