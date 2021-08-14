Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210814/udo-1745720142.html
Прокуратура рассказала о мужчине, удерживавшем школьницу в Приангарье
Прокуратура рассказала о мужчине, удерживавшем школьницу в Приангарье - РИА Новости, 14.08.2021
Прокуратура рассказала о мужчине, удерживавшем школьницу в Приангарье
Житель Тайшета, которого подозревают в насильственном удержании школьницы и убийстве ее родственников, ранее был судим, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T07:25
2021-08-14T10:54
происшествия
иркутск
иркутская область
тайшет
россия
убийство семьи в хакасии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149796/26/1497962675_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d27131050baba859da21d07743f7dfb.jpg
ИРКУТСК, 14 авг — РИА Новости. Житель Тайшета, которого подозревают в насильственном удержании школьницы и убийстве ее родственников, ранее был судим, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Иркутской области.По его словам, он отбывал срок за убийство и вышел на свободу по УДО.Представитель прокуратуры добавил, что надзорное ведомство начало во всех территориальных филиалах уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН проверки по соблюдению законодательства при контроле за поведением лиц, состоящими на учете после условно-досрочного освобождения.Сорокапятилетнего жителя Тайшета задержали накануне днем. Девочка, которую он насильно удерживал, смогла написать подруге СМС о том, что в дом вломился неизвестный человек и не дает ей уйти. Мать подруги сообщила об этом в полицию. Дежурный патруль, приехавший на место, обнаружил, что дом заперт, на стук никто не отзывался. Полицейские решили сделать вид, что уезжают, но остались в засаде и вскоре увидели девочку в окне. Тогда они взломали заднюю дверь и задержали находившегося в доме мужчину. В подвале нашли тела бабушки и дяди девочки. На допросе задержанный признался в убийстве, рассказав, что "ни с того ни с сего" набросился на них с молотком.В начале августа в Хакасии арестовали жителя села Джирим, обвиняемого в убийстве семьи из пяти человек. Ранее он отбывал срок за двойное убийство и тоже вышел по УДО.
иркутск
иркутская область
тайшет
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149796/26/1497962675_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b11d78a7a3ee4d76938338fc780e8ef7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, иркутск, иркутская область, тайшет, россия, убийство семьи в хакасии
07:25 14.08.2021 (обновлено: 10:54 14.08.2021)
 
Прокуратура рассказала о мужчине, удерживавшем школьницу в Приангарье

Прокуратура: житель Приангарья, удерживавший школьницу, ранее отбывал срок и был освобожден по УДО

CC0 / Public Domain / Освобождение
Освобождение - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
CC0 / Public Domain /
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 14 авг — РИА Новости. Житель Тайшета, которого подозревают в насильственном удержании школьницы и убийстве ее родственников, ранее был судим, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Иркутской области.
По его словам, он отбывал срок за убийство и вышел на свободу по УДО.
Представитель прокуратуры добавил, что надзорное ведомство начало во всех территориальных филиалах уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН проверки по соблюдению законодательства при контроле за поведением лиц, состоящими на учете после условно-досрочного освобождения.
Сорокапятилетнего жителя Тайшета задержали накануне днем. Девочка, которую он насильно удерживал, смогла написать подруге СМС о том, что в дом вломился неизвестный человек и не дает ей уйти. Мать подруги сообщила об этом в полицию. Дежурный патруль, приехавший на место, обнаружил, что дом заперт, на стук никто не отзывался. Полицейские решили сделать вид, что уезжают, но остались в засаде и вскоре увидели девочку в окне. Тогда они взломали заднюю дверь и задержали находившегося в доме мужчину. В подвале нашли тела бабушки и дяди девочки. На допросе задержанный признался в убийстве, рассказав, что "ни с того ни с сего" набросился на них с молотком.
В начале августа в Хакасии арестовали жителя села Джирим, обвиняемого в убийстве семьи из пяти человек. Ранее он отбывал срок за двойное убийство и тоже вышел по УДО.
Допрос подозреваемого в двух убийствах в Иркутской области
Вчера, 13:37
Удерживавший школьницу житель Приангарья объяснил свой поступок
 
ПроисшествияИркутскИркутская областьТайшетРоссияУбийство семьи в Хакасии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:04Путин поблагодарил добровольцев за помощь в тушении пожаров в регионах
15:00Путин поручил проследить, чтобы дети из пострадавших районов пошли в школу
14:57Путин рассказал о ситуации с пожарами в Якутии
14:56Путин поручил оценить ущерб от природных пожаров в регионах
14:54Путин назвал масштаб природных бедствий в России беспрецедентным
14:52Ситуация с акцией националистов у офиса Зеленского стабилизировалась
14:50Путин призвал системно и глубоко заниматься климатической повесткой
14:48Главный педиатр Москвы рассказал, как дети переносят COVID-19
14:30Не помнит концерт. Представительница МакSим рассказала о последствиях комы
14:28Опубликованы кадры эвакуации туристов из зоны наводнения на "банане"
14:22Американский историк рассказал, почему ЕС не отменит санкции против России
14:16Источник: главврача больницы во Владикавказе отправили под домашний арест
14:14У офиса Зеленского началась потасовка между националистами и полицией
14:06Священник объяснил, что можно есть в Успенский пост
14:04Талибы захватили столицу провинции Кунар, сообщил источник
14:03Politico назвал две трагических ошибки Байдена в Афганистане
14:02Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 44
13:43В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
13:37Авиакомпания выплатит семьям погибших при падении Ми-8 по миллиону рублей
13:27В Анапе дожди подтопили санаторий, в котором находятся 443 ребенка
Лента новостейМолния