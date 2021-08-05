https://ria.ru/20210805/ubiystvo-1744540363.html
"Хотел убивать дальше": кто зарезал семью в Хакасии
"Хотел убивать дальше": кто зарезал семью в Хакасии - РИА Новости, 05.08.2021
"Хотел убивать дальше": кто зарезал семью в Хакасии
В Хакасии задержали 36-летнего Федора Панова, который, по версии следствия, зверски расправился с семьей своей возлюбленной и попытался напасть на соседей. Те... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T17:20
2021-08-05T17:20
2021-08-05T19:40
происшествия
красноярский край
скр
убийство семьи в хакасии
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Мария Марикян, Виктор Званцев. В Хакасии задержали 36-летнего Федора Панова, который, по версии следствия, зверски расправился с семьей своей возлюбленной и попытался напасть на соседей. Те вовремя заметили человека с окровавленным ножом в руках и успели запереться. Задержали Панова местные. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.Неадекватный гостьК дому семьи Хнычевых в поселке Джирим Панов направился в семь часов утра. "Прошел мимо нашего участка, на котором в тот момент работала моя мама, — рассказывает РИА Новости сосед погибших Александр. — Она мельком взглянула на него и очень удивилась, куда это он так рано. Но не могла даже представить, что будет дальше".Сначала, как считают следователи, Панов убил мать своей подруги Марины и ее семилетнюю дочку. Тело 56-летней Светланы нашли на пороге дома. Затем зарезал 19-летнего брата Марины Вадима. Муж Светланы Владимир хотел спрятаться в бане, но не успел. Сергея, брата Владимира, убийца настиг в огороде.Расправившись с Хнычевыми, Панов двинулся к соседнему дому Рубцовых. Они закрылись внутри и начали звать на помощь."За ним погнались двое, — восстанавливает ход событий глава сельского поселения Александр Капран. — Сбили его на машине, скрутили руки, прижав к земле, позвонили мне, а я уже вызвал участкового".По словам очевидцев, задержанный вел себя неадекватно и буквально лаял на людей, как животное. Угрожал убить всех, когда вновь выйдет на свободу.Неудавшийся самосудВ мотивах преступления разбираются следователи. По версии жителей Джирима, у Панова был конфликт с Мариной, которая в момент преступления находилась на заработках в соседнем селе. "Задружилась с этим уголовником, видимо, что-то не поделили, — считает глава поселения. — И вот во что это вылилось".Светлана и Владимир Хнычевы до выхода на пенсию работали скотниками в совхозе. Жили, по местным меркам, неплохо. Иногда выпивали, но всегда вели себя спокойно. Правда, из-за участившихся попоек семья некоторое время состояла на учете как неблагополучная.В живых из Хнычевых остались Марина и старший сын Александр, который с женой и детьми живет отдельно. "Он хотел устроить самосуд, я еле его удержал, — добавляет Капран. — Говорю ему: ну убьешь ты сдуру Панова — сядешь. А как же твоя семья?"Примечательно, что Панов уже был судим, причем по тяжким и особо тяжким статьям. "Вся семья была дурная, — уточняет Александр. — Сам он тоже с детства постоянно хулиганил и воровал".В 2004-м 18-летнего Панова приговорили к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы за двойное убийство. По данным РИА Новости, жертвы — мать и дочь Гензовы. Соседи вспоминают, что причиной стал пьяный бытовой конфликт.Кроме того, Панов получил восемь лет и 11 месяцев за разбой, три года и 11 месяцев за грабеж, два года и 11 месяцев за умышленное уничтожение чужого имущества и 11 месяцев за незаконное изготовление оружия.В общей сложности — 17 лет колонии строгого режима. Наказание отбывал в Туве. Летом 2012-го попытался оспорить приговор — безуспешно. В родное село вернулся феврале.Темное прошлоеПо словам главы села, о возвращении уголовника администрацию и полицию никто не предупредил — об этом узнали от местных. "Я, конечно, сразу позвонил участковому и попросил наведаться к Панову, проверить его", — отмечает Капран.Тем не менее, односельчане приняли уголовника довольно тепло, помогли обжиться: приносили вещи, продукты, мебель."Первое время было страшновато, все-таки человек отсидел за двойное убийство, — признается жительница Джирима Елена Кривица. — Но потом привыкли и уже особо не боялись его".Панов привел в порядок дом, устроился в совхоз пастухом. Правда, ненадолго."Он пришел ко мне. Уверял, что все осознал, встал на путь исправления, — говорит директор совхоза Павел Викторович. — Семьи у него нет, мать умерла. Конечно, я его принял — чабаном. Но через полмесяца он ушел. Наши все ему чем-то пытались помочь, с миру по нитке собирали. Вот и отблагодарил".Сын Павла Викторовича Алексей участвовал в задержании Панова. "Сопротивления тот почти не оказывал. Да и не вышло бы, Леша крепкий, ростом метр девяносто", — уточняет директор.Марину пока не нашли, на телефонные звонки не отвечает.Уголовное дело возбудили по статье "Убийство двух и более человек". Расследованием занимается Первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Красноярскому краю Республики Хакасия.В ближайшее время Панову предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Вероятно, заключат под стражу. Если вину докажут, ему грозит пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20210429/ubiystvo-1730361476.html
https://ria.ru/20210331/ubiystvo-1603498666.html
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Кадры из хакасского села Джирим, где была зверски убита семья из пяти человек
СК опубликовал кадры из хакасского села Джирим, где была зверски убита семья из пяти человек. Подозреваемый — местный житель, которого уже судили за особо тяжкие преступления.
2021-08-05T17:20
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происшествия, красноярский край, скр, убийство семьи в хакасии
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Мария Марикян, Виктор Званцев. В Хакасии задержали 36-летнего Федора Панова, который, по версии следствия, зверски расправился с семьей своей возлюбленной и попытался напасть на соседей. Те вовремя заметили человека с окровавленным ножом в руках и успели запереться. Задержали Панова местные. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.
Неадекватный гость
К дому семьи Хнычевых в поселке Джирим Панов направился в семь часов утра. "Прошел мимо нашего участка, на котором в тот момент работала моя мама, — рассказывает РИА Новости сосед погибших Александр. — Она мельком взглянула на него и очень удивилась, куда это он так рано. Но не могла даже представить, что будет дальше".
Сначала, как считают следователи, Панов убил мать своей подруги Марины и ее семилетнюю дочку. Тело 56-летней Светланы нашли на пороге дома. Затем зарезал 19-летнего брата Марины Вадима. Муж Светланы Владимир хотел спрятаться в бане, но не успел. Сергея, брата Владимира, убийца настиг в огороде.
Расправившись с Хнычевыми, Панов двинулся к соседнему дому Рубцовых. Они закрылись внутри и начали звать на помощь.
"За ним погнались двое, — восстанавливает ход событий глава сельского поселения Александр Капран. — Сбили его на машине, скрутили руки, прижав к земле, позвонили мне, а я уже вызвал участкового".
По словам очевидцев, задержанный вел себя неадекватно и буквально лаял на людей, как животное. Угрожал убить всех, когда вновь выйдет на свободу.
Неудавшийся самосуд
В мотивах преступления разбираются следователи. По версии жителей Джирима, у Панова был конфликт с Мариной, которая в момент преступления находилась на заработках в соседнем селе. "Задружилась с этим уголовником, видимо, что-то не поделили, — считает глава поселения. — И вот во что это вылилось".
Светлана и Владимир Хнычевы до выхода на пенсию работали скотниками в совхозе. Жили, по местным меркам, неплохо. Иногда выпивали, но всегда вели себя спокойно. Правда, из-за участившихся попоек семья некоторое время состояла на учете как неблагополучная.
В живых из Хнычевых остались Марина и старший сын Александр, который с женой и детьми живет отдельно. "Он хотел устроить самосуд, я еле его удержал, — добавляет Капран. — Говорю ему: ну убьешь ты сдуру Панова — сядешь. А как же твоя семья?"
Примечательно, что Панов уже был судим, причем по тяжким и особо тяжким статьям. "Вся семья была дурная, — уточняет Александр. — Сам он тоже с детства постоянно хулиганил и воровал".
В 2004-м 18-летнего Панова приговорили к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы за двойное убийство. По данным РИА Новости, жертвы — мать и дочь Гензовы. Соседи вспоминают, что причиной стал пьяный бытовой конфликт.
Кроме того, Панов получил восемь лет и 11 месяцев за разбой, три года и 11 месяцев за грабеж, два года и 11 месяцев за умышленное уничтожение чужого имущества и 11 месяцев за незаконное изготовление оружия.
В общей сложности — 17 лет колонии строгого режима. Наказание отбывал в Туве. Летом 2012-го попытался оспорить приговор — безуспешно. В родное село вернулся феврале.
Темное прошлое
По словам главы села, о возвращении уголовника администрацию и полицию никто не предупредил — об этом узнали от местных. "Я, конечно, сразу позвонил участковому и попросил наведаться к Панову, проверить его", — отмечает Капран.
Тем не менее, односельчане приняли уголовника довольно тепло, помогли обжиться: приносили вещи, продукты, мебель.
"Первое время было страшновато, все-таки человек отсидел за двойное убийство, — признается жительница Джирима Елена Кривица. — Но потом привыкли и уже особо не боялись его".
Панов привел в порядок дом, устроился в совхоз пастухом. Правда, ненадолго.
"Он пришел ко мне. Уверял, что все осознал, встал на путь исправления, — говорит директор совхоза Павел Викторович. — Семьи у него нет, мать умерла. Конечно, я его принял — чабаном. Но через полмесяца он ушел. Наши все ему чем-то пытались помочь, с миру по нитке собирали. Вот и отблагодарил".
Сын Павла Викторовича Алексей участвовал в задержании Панова. "Сопротивления тот почти не оказывал. Да и не вышло бы, Леша крепкий, ростом метр девяносто", — уточняет директор.
Марину пока не нашли, на телефонные звонки не отвечает.
Уголовное дело возбудили по статье "Убийство двух и более человек". Расследованием занимается Первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Красноярскому краю Республики Хакасия.
В ближайшее время Панову предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Вероятно, заключат под стражу. Если вину докажут, ему грозит пожизненное лишение свободы.