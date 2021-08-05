https://ria.ru/20210805/ubiystvo-1744540363.html

"Хотел убивать дальше": кто зарезал семью в Хакасии

"Хотел убивать дальше": кто зарезал семью в Хакасии - РИА Новости, 05.08.2021

"Хотел убивать дальше": кто зарезал семью в Хакасии

В Хакасии задержали 36-летнего Федора Панова, который, по версии следствия, зверски расправился с семьей своей возлюбленной и попытался напасть на соседей. Те... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T17:20

2021-08-05T17:20

2021-08-05T19:40

происшествия

красноярский край

скр

убийство семьи в хакасии

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Мария Марикян, Виктор Званцев. В Хакасии задержали 36-летнего Федора Панова, который, по версии следствия, зверски расправился с семьей своей возлюбленной и попытался напасть на соседей. Те вовремя заметили человека с окровавленным ножом в руках и успели запереться. Задержали Панова местные. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.Неадекватный гостьК дому семьи Хнычевых в поселке Джирим Панов направился в семь часов утра. "Прошел мимо нашего участка, на котором в тот момент работала моя мама, — рассказывает РИА Новости сосед погибших Александр. — Она мельком взглянула на него и очень удивилась, куда это он так рано. Но не могла даже представить, что будет дальше".Сначала, как считают следователи, Панов убил мать своей подруги Марины и ее семилетнюю дочку. Тело 56-летней Светланы нашли на пороге дома. Затем зарезал 19-летнего брата Марины Вадима. Муж Светланы Владимир хотел спрятаться в бане, но не успел. Сергея, брата Владимира, убийца настиг в огороде.Расправившись с Хнычевыми, Панов двинулся к соседнему дому Рубцовых. Они закрылись внутри и начали звать на помощь."За ним погнались двое, — восстанавливает ход событий глава сельского поселения Александр Капран. — Сбили его на машине, скрутили руки, прижав к земле, позвонили мне, а я уже вызвал участкового".По словам очевидцев, задержанный вел себя неадекватно и буквально лаял на людей, как животное. Угрожал убить всех, когда вновь выйдет на свободу.Неудавшийся самосудВ мотивах преступления разбираются следователи. По версии жителей Джирима, у Панова был конфликт с Мариной, которая в момент преступления находилась на заработках в соседнем селе. "Задружилась с этим уголовником, видимо, что-то не поделили, — считает глава поселения. — И вот во что это вылилось".Светлана и Владимир Хнычевы до выхода на пенсию работали скотниками в совхозе. Жили, по местным меркам, неплохо. Иногда выпивали, но всегда вели себя спокойно. Правда, из-за участившихся попоек семья некоторое время состояла на учете как неблагополучная.В живых из Хнычевых остались Марина и старший сын Александр, который с женой и детьми живет отдельно. "Он хотел устроить самосуд, я еле его удержал, — добавляет Капран. — Говорю ему: ну убьешь ты сдуру Панова — сядешь. А как же твоя семья?"Примечательно, что Панов уже был судим, причем по тяжким и особо тяжким статьям. "Вся семья была дурная, — уточняет Александр. — Сам он тоже с детства постоянно хулиганил и воровал".В 2004-м 18-летнего Панова приговорили к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы за двойное убийство. По данным РИА Новости, жертвы — мать и дочь Гензовы. Соседи вспоминают, что причиной стал пьяный бытовой конфликт.Кроме того, Панов получил восемь лет и 11 месяцев за разбой, три года и 11 месяцев за грабеж, два года и 11 месяцев за умышленное уничтожение чужого имущества и 11 месяцев за незаконное изготовление оружия.В общей сложности — 17 лет колонии строгого режима. Наказание отбывал в Туве. Летом 2012-го попытался оспорить приговор — безуспешно. В родное село вернулся феврале.Темное прошлоеПо словам главы села, о возвращении уголовника администрацию и полицию никто не предупредил — об этом узнали от местных. "Я, конечно, сразу позвонил участковому и попросил наведаться к Панову, проверить его", — отмечает Капран.Тем не менее, односельчане приняли уголовника довольно тепло, помогли обжиться: приносили вещи, продукты, мебель."Первое время было страшновато, все-таки человек отсидел за двойное убийство, — признается жительница Джирима Елена Кривица. — Но потом привыкли и уже особо не боялись его".Панов привел в порядок дом, устроился в совхоз пастухом. Правда, ненадолго."Он пришел ко мне. Уверял, что все осознал, встал на путь исправления, — говорит директор совхоза Павел Викторович. — Семьи у него нет, мать умерла. Конечно, я его принял — чабаном. Но через полмесяца он ушел. Наши все ему чем-то пытались помочь, с миру по нитке собирали. Вот и отблагодарил".Сын Павла Викторовича Алексей участвовал в задержании Панова. "Сопротивления тот почти не оказывал. Да и не вышло бы, Леша крепкий, ростом метр девяносто", — уточняет директор.Марину пока не нашли, на телефонные звонки не отвечает.Уголовное дело возбудили по статье "Убийство двух и более человек". Расследованием занимается Первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Красноярскому краю Республики Хакасия.В ближайшее время Панову предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Вероятно, заключат под стражу. Если вину докажут, ему грозит пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20210429/ubiystvo-1730361476.html

https://ria.ru/20210331/ubiystvo-1603498666.html

https://ria.ru/20210531/ubiystvo-1734652756.html

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красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры из хакасского села Джирим, где была зверски убита семья из пяти человек СК опубликовал кадры из хакасского села Джирим, где была зверски убита семья из пяти человек. Подозреваемый — местный житель, которого уже судили за особо тяжкие преступления. 2021-08-05T17:20 true PT0M40S

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происшествия, красноярский край, скр, убийство семьи в хакасии