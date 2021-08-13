https://ria.ru/20210813/ubiystvo-1745595469.html

В Приангарье мужчина захватил школьницу и убил ее дядю и бабушку

В Приангарье мужчина захватил школьницу и убил ее дядю и бабушку - РИА Новости, 13.08.2021

В Приангарье мужчина захватил школьницу и убил ее дядю и бабушку

Жителя города Тайшета в Иркутской области подозревают в том, что он захватил школьницу и убил ее дядю и бабушку, сообщила официальный представитель МВД Ирина... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T11:11

2021-08-13T11:11

2021-08-13T13:10

происшествия

иркутская область

тайшет

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ирина волк

россия

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Жителя города Тайшета в Иркутской области подозревают в том, что он захватил школьницу и убил ее дядю и бабушку, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.По ее словам, жительница Тайшета обратилась в полицию после того, как ее дочь получила от одноклассницы SMS, в котором та писала, что ее удерживает в доме незнакомый мужчина. Полицейские приехали к дому и обнаружили, что основной вход заперт снаружи на навесной замок. На стук никто не отзывался. Тогда полицейские решили сделать вид, что уезжают.Оставшимся в засаде удалось увидеть девочку, которая на секунду появилась у окна. Пока один из сотрудников отвлекал внимание стуком в окно, другие выломали дверь с обратной стороны дома и задержали мужчину. Это оказался неоднократно судимый 45-летний местный житель. Освобожденную семиклассницу полицейские отправили в больницу.На место прибыли следователи и оперативники, в подвале сарая они нашли тела убитых родственников девочки — дяди и бабушки.Областной главк СК возбудил уголовное дело об убийстве.

https://ria.ru/20210802/altay-1743969038.html

https://ria.ru/20210811/kuzbass-1745333379.html

иркутская область

тайшет

россия

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происшествия, иркутская область, тайшет, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк, россия