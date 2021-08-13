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В Приангарье мужчина захватил школьницу и убил ее дядю и бабушку
В Приангарье мужчина захватил школьницу и убил ее дядю и бабушку - РИА Новости, 13.08.2021
В Приангарье мужчина захватил школьницу и убил ее дядю и бабушку
Жителя города Тайшета в Иркутской области подозревают в том, что он захватил школьницу и убил ее дядю и бабушку, сообщила официальный представитель МВД Ирина... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T11:11
2021-08-13T13:10
происшествия
иркутская область
тайшет
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ирина волк
россия
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Жителя города Тайшета в Иркутской области подозревают в том, что он захватил школьницу и убил ее дядю и бабушку, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.По ее словам, жительница Тайшета обратилась в полицию после того, как ее дочь получила от одноклассницы SMS, в котором та писала, что ее удерживает в доме незнакомый мужчина. Полицейские приехали к дому и обнаружили, что основной вход заперт снаружи на навесной замок. На стук никто не отзывался. Тогда полицейские решили сделать вид, что уезжают.Оставшимся в засаде удалось увидеть девочку, которая на секунду появилась у окна. Пока один из сотрудников отвлекал внимание стуком в окно, другие выломали дверь с обратной стороны дома и задержали мужчину. Это оказался неоднократно судимый 45-летний местный житель. Освобожденную семиклассницу полицейские отправили в больницу.На место прибыли следователи и оперативники, в подвале сарая они нашли тела убитых родственников девочки — дяди и бабушки.Областной главк СК возбудил уголовное дело об убийстве.
https://ria.ru/20210802/altay-1743969038.html
https://ria.ru/20210811/kuzbass-1745333379.html
иркутская область
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происшествия, иркутская область, тайшет, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк, россия
11:11 13.08.2021 (обновлено: 13:10 13.08.2021)
 
В Приангарье мужчина захватил школьницу и убил ее дядю и бабушку

Представитель МВД Волк: житель иркутского Тайшета удерживал школьницу и убил ее дядю и бабушку

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Жителя города Тайшета в Иркутской области подозревают в том, что он захватил школьницу и убил ее дядю и бабушку, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, жительница Тайшета обратилась в полицию после того, как ее дочь получила от одноклассницы SMS, в котором та писала, что ее удерживает в доме незнакомый мужчина. Полицейские приехали к дому и обнаружили, что основной вход заперт снаружи на навесной замок. На стук никто не отзывался. Тогда полицейские решили сделать вид, что уезжают.
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На место прибыли следователи и оперативники, в подвале сарая они нашли тела убитых родственников девочки — дяди и бабушки.
Областной главк СК возбудил уголовное дело об убийстве.
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ПроисшествияИркутская областьТайшетМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ирина ВолкРоссия
 
 
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