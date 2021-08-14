https://ria.ru/20210814/novostishoubiznesa-1745670912.html

Новости шоу-бизнеса: МакSим отправляется домой, а Кадышеву сняли без парика

Новости шоу-бизнеса: МакSим отправляется домой, а Кадышеву сняли без парика - РИА Новости, 14.08.2021

Новости шоу-бизнеса: МакSим отправляется домой, а Кадышеву сняли без парика

МакSим отправляется домой, женщины Павла Мамаева продолжают делиться подробностями его личной жизни, а Филиппу Киркорову оформили антивизу на Украину... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T11:44

2021-08-14T11:44

2021-08-14T11:44

шоубиз

украина

киев

филипп киркоров

макsим (марина абросимова)

надежда кадышева

маргарита соколова (директор макsим)

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. МакSим отправляется домой, женщины Павла Мамаева продолжают делиться подробностями его личной жизни, а Филиппу Киркорову оформили антивизу на Украину. Подробности об этих новостях и другие события из мира шоу-бизнеса — в материале РИА Новости.Жизнь МакSим вне опасности: певица отправляется домойВрачи разрешили МакSим покинуть больницу и проходить лечение дома. Пятница, 13-е подарила такую радостную новость для всех фанатов певицы. Не оправдались самые страшные ожидания: молодая исполнительница оправилась от тяжелой болезни. "Сегодня выписали нашу Марину из больницы! Это было ее решение. Она настояла на этом! Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет этого сделать. С ней на дому будет профессиональная помощь, чтобы помочь ей восстановиться. Предстоит долгий путь восстановления и лечения", — написала менеджер артистки Маргарита Соколова. Ранее на этой неделе МакSим опубликовала первую запись в своем инстаграме. Девушка поблагодарила врачей за свое выздоровление. Звонил пьяный: Мамаева делится новыми подробностямиАлана Мамаева продолжает раскрывать секреты личной жизни своего экс-супруга. На этой неделе женщина рассказала, что Павел звонит по ночам их дочери. Причем делает это пьяным."Он звонил пьяный дочери, начал говорить про меня какие-то гадости. У нее после этого разговора как отторжение к нему появилось, она даже удалила его номер", — призналась модель.При этом нынешняя пассия футболиста Надежда Санько поддерживает возлюбленного в порыве отсудить дочь у Аланы. Хотя ранее Алана Мамаева говорила, что максимум, который отец может дать ребенку, — это 90 тысяч рублей в месяц. Футболист раз в десять дней переводит по 30 тысяч на содержание дочери.Надежда Кадышева: здоровье артистки и фото без парикаНа этой неделе в центре внимания неожиданно оказалась Надежда Кадышева. Вот только певица не выпустила новый альбом, не поехала с гастролями, а фанаты озаботились здоровьем любимой исполнительницы. Сын артистки и ее концертный директор Григорий Костюк всех успокоил: певица здорова. Но и на этом фанаты не успокоились: в Сети начали распространять фото Кадышевой без знаменитого парика. Причем оказалось, что певица выходит без него и на небольшие выступления. Киркоров — все-таки враг УкраиныФилипп Киркоров в июне оказался в списке врагов Украины. Правда, через пару дней певца исключили из списка. Казалось бы, король остается королем на всем постсоветском пространстве. Но нет. В августе 2015 года власти соседней страны обнародовали список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности" Украины. Им запретили въезд в государство в течение трех лет. Список регулярно обновлялся и дополнялся, сроки продлевались. Но Киркоров за шесть лет там не появлялся.Оказалось, что исполнитель еще в июне дополнил перечень. Киев все-таки считает его врагом, и теперь у него есть запрет на въезд в страну на три года.

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https://ria.ru/20210812/mamaev-1745436970.html

https://ria.ru/20210811/kadysheva-1745319759.html

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украина

киев

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украина, киев, филипп киркоров, макsим (марина абросимова), надежда кадышева, маргарита соколова (директор макsим)