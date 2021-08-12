https://ria.ru/20210812/kirkorov-1745426186.html

Киркорову запретили въезд на Украину

Киркорову запретили въезд на Украину - РИА Новости, 12.08.2021

Киркорову запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну сроком на три года российскому певцу Филиппу Киркорову, сообщило агентство УНН со ссылкой на СБУ. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T08:54

2021-08-12T08:54

2021-08-12T08:54

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КИЕВ, 12 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины запретила въезд в страну сроком на три года российскому певцу Филиппу Киркорову, сообщило агентство УНН со ссылкой на СБУ.В июне министерство культуры и информационной политики Украины внесло Киркорова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. Позже пресс-служба минкультуры сообщила, что Киркорова исключили из черного списка из-за нового обращения Службы безопасности."В интересах обеспечения национальной безопасности Украины… 7 июня 2021 года Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда запрашиваемому вами лицу (Киркорову – ред.) на территорию Украины сроком на три года", - приводит УНН сообщение СБУ, полученное в ответ на запрос агентства.В августе 2015 года министерство обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности" Украины. В числе попавших в перечень артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется.

https://ria.ru/20210803/kushanashvili-1744137947.html

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в мире, украина, сергей пенкин, филипп киркоров, служба безопасности украины, юлия чичерина, шоу-бизнес