https://ria.ru/20210813/vaktsina-1745502892.html

За границу со "Спутником": какие страны готовы принять привитых россиян

За границу со "Спутником": какие страны готовы принять привитых россиян - РИА Новости, 13.08.2021

За границу со "Спутником": какие страны готовы принять привитых россиян

На этой неделе российской вакцине "Спутник V", первой зарегистрированной в мире, исполнился год. Ее одобрили 69 стран, однако далеко не все готовы давать... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T08:00

2021-08-13T08:00

2021-08-13T08:07

туризм

вакцинация

армения

азербайджан

египет

болгария

венгрия

словения

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Светлана Баева. На этой неделе российской вакцине "Спутник V", первой зарегистрированной в мире, исполнился год. Ее одобрили 69 стран, однако далеко не все готовы давать преференции привитым туристам. О том, какие государства объявили полностью зеленый свет гостям из России, защитившимся от коронавируса, а какие — с дополнительными условиями, — в материале РИА Новости.С сертификатом — за шенгенской визой?"Проверили сертификат о вакцинации, визу и билеты, — рассказывал путешественник, посетивший Венгрию. — Вторую дозу сделал позавчера, на это тоже никто не смотрит". Венгрия — одна из немногих стран шенгенского соглашения, которая принимает привитых российских туристов и готова выдавать им визы.К стандартному пакету бумаг нужно приложить документ о вакцинации любым российским сертифицированным препаратом. Правда, пока стать аппликантом довольно сложно: необходима предварительная запись, однако все слоты на август заняты. Консульство Венгрии обещает увеличить их количество.Кипр недавно ужесточил правила въезда и пребывания в стране — потребуется несколько ПЦР-тестов. Но от них освобождены иностранцы, привитые препаратом, одобренным Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), либо "Спутником V"."Перед поездкой на Кипр необходимо загрузить на платформу Cyprus Flight Pass копию свидетельства о вакцинации на английском языке и указать определенные данные о прививке, — объясняют в "Туту.ру". — За предоставление недостоверной информации об иммунизации по прибытии на остров грозят штрафные санкции".Кстати, для всех стран, которые дают зеленый свет только "Спутнику" — или и другим российским препаратам, — сертификат лучше иметь на английском языке и с QR-кодом. Как правило, документ с портала "Госуслуги" принимают."Новости об упрощении правил для вакцинированных подогревают интерес к поездкам, — говорит Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. — Так, например, в июле доля поисковых запросов авиабилетов в Венгрию на август увеличилась на 350 процентов в сравнении с данными по июню".Стоимость билетов, по информации "Туту.ру", например, в Будапешт в августе начинается от 24 тысяч рублей в обе стороны, в сентябре — от 15. На Кипр — от 21,6 тысячи рублей туда-обратно.Летим на МадейруОсобняком стоит португальский курорт Мадейра. В материковую часть въехать туристам и со "Спутником" нельзя, на остров — пожалуйста. Привитые россияне освобождены от сдачи ПЦР-тестов.При этом посольство Португалии в Москве возобновило оформление краткосрочных шенгенских виз. Их выдадут тем, кто не воспользовался уже имеющимися из-за пандемии, отмены рейсов и закрытия границ. А также — обладателям "шенгена", полученного ранее на срок не менее двух лет. Начали принимать документы и для поездок на Мадейру.Цена авиабилетов на остров (прямых рейсов нет) от 35 тысяч рублей в августе и от 13 — в сентябре.Курорты в топеСамая популярная у российских туристов Турция и имеющий все шансы выйти в топ после открытия прямых рейсов на курорты Египет также лояльны к нашим вакцинированным согражданам.В Турции принимают без дополнительных тестов привитых как "Спутником V", так и "ЭпиВакКороной", "Ковиваком", "Спутником Лайт". Важно, что с завершения вакцинации до прибытия в республику должно пройти не менее 14 суток.Но для пассажиров сохраняется обязанность в течение последних 72 часов до въезда в Турцию заполнить электронную анкету на сайте Минздрава. Ее в распечатанном или электронном виде (на экране смартфона) нужно предъявить при регистрации на рейс.А вот для "льготного" (без ПЦР-тестов) въезда в Египет подходит только "Спутник V". Кстати, для россиян это визовая страна. Получить разрешение можно онлайн или в аэропорту (25 долларов наличными, при въезде в Шарм-эш-Шейх ставят бесплатный штамп Sinai only).Стоимость авиабилетов в Анталью или, например, в Стамбул — от 11 и 16 тысяч рублей соответственно. С Египтом — сложнее. Вероятно, основная часть кресел (рейсов немного) занята туроператорами. В свободной продаже билеты на курорты без пересадок можно найти по цене от 50 тысяч рублей туда-обратно. Путевки — дешевле.Прививки "Спутником V" достаточно, чтобы посетить курорты Болгарии. Визовые центры страны уже возобновили прием документов. Также для вакцинированных "Спутником V" россиян упрощен въезд в Черногорию и Хорватию.Стоимость авиабилетов туда-обратно от семи тысяч — в Болгарию и от 20 тысяч — в Хорватию и Черногорию.А что соседи?Страны бывшего СССР, популярные у туристов, также признают российские вакцины. Среди этих государств — Эстония, Белоруссия, Грузия, Армения, Азербайджан (для поездки в Азербайджан и Грузию с сертификатом придется в течение 72 часов до вылета сдать еще и ПЦР-тест).Кстати, по данным билетных агрегаторов, эти страны входят в число самых популярных у самостоятельных путешественников. Исключение — Эстония и Грузия. Они пользуются у россиян спросом, но его сдерживает отсутствие прямых перелетов, а в Прибалтику — еще и визовыми вопросами.Хотя решить их, как выяснилось, не так уж и сложно. Визовые центры принимают документы, в том числе и на туристические разрешения на въезд. "Сам не верил, что все так просто. Забронировал жилье, билеты. Визу дали, — рассказывает турист Дмитрий Смирнов. — Добирался через Хельсинки. Для Эстонии ПЦР-тест не нужен, но может понадобиться для перелета. Для въезда необходим сертификат о вакцинации "Спутником" — и чтобы после второй дозы прошло больше трех недель, но менее года". Гостям из России, Белоруссии и Казахстана необходимо заполнить декларацию о здоровье на сайте Минздрава Эстонии. Стоимость авиабилетов из Москвы до Таллина и обратно с пересадкой — от 10-12 тысяч рублей.Перелеты в другие страны можно приобрести по цене от семи тысяч (Белоруссия), 17 (Армения), 20 (Грузия) и 24 тысяч рублей (Азербайджан) в обе стороны.Непростая экзотикаМаврикий открывает границы для туристов в два этапа: с 15 июля по 30 сентября, затем с первого октября.Полностью вакцинированных (в том числе и "Спутником V") ждет 14-дневный отпуск в формате "курортного пузыря": отдыхать в отеле можно со всеми удобствами — территорией, бассейном, пляжем. Непривитым — оставаться в номере.С первого октября для вакцинированных гостей карантин отменят.Россия возобновила авиасообщение с Маврикием, однако прямых рейсов пока нет. Цены на перелет в августе начинаются от 64 тысяч рублей.Специальные отели есть и на Шри-Ланке, открытой для туристов, но со множеством ограничений. Тесты нужно сделать перед приездом (в течение 72 часов до прибытия), а также несколько исследований пройти и в самой стране. Вакцинированным туристам, так же как и непривитым, нужно разместиться в отелях уровня 1 (сертификат Safe & Secure). Только первым — на один-два дня, а вторым — на две недели.При этом, как уточнили в Aviasales, в августе путешественники стали искать билеты на Шри-Ланку вдвое чаще, чем раньше. Стоимость — от 38 тысяч рублей в обе стороны, в сентябре рейсов станет больше.Список расширитсяЭто не исчерпывающий перечень стран, которые готовы принимать привитых туристов из России с минимальными ограничениями. Например, "Спутник V" котируется в Марокко, Иордании, Молдавии, Румынии, Таджикистане, Киргизии.Еще в июне премьер Испании Педро Санчес во время визита в Аргентину высказал мнение, что граждане других стран, в частности Латинской Америки, привитые вакцинами, не признанными EMA, в том числе "Спутником V", должны иметь возможность приезжать в страны ЕС. Чуть позже представитель областного совета итальянской области Марке Джакомо Росси сказал, что "россияне, сделавшие прививку "Спутник V", имеют такую же иммунизацию, как и граждане стран ЕС, получившие другие вакцины".На этой неделе помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао заявила, что процесс одобрения "Спутника V" в разгаре, идут юридические процедуры, но пока даты финальной оценки не известны.

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https://ria.ru/20210811/voz-1745371508.html

армения

азербайджан

египет

болгария

венгрия

словения

шри-ланка

белоруссия

турция

маврикий

молдавия

румыния

кипр

мадейра

латинская америка

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