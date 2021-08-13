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Шоубиз
https://ria.ru/20210813/shturm-1745671634.html
Два иска в суде: Наталья Штурм заявила, что зять хочет отнять ее внука
Два иска в суде: Наталья Штурм заявила, что зять хочет отнять ее внука - РИА Новости, 13.08.2021
Два иска в суде: Наталья Штурм заявила, что зять хочет отнять ее внука
Певица Наталья Штурм в Instagram заявила, что зять хочет отнять ее внука. Мальчик Даниэль родился у дочери артистки в мае 2019-го года. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T17:19
2021-08-13T17:19
шоубиз
семья
дети
знаменитости
сергей глушко (тарзан)
наталья штурм
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Певица Наталья Штурм в Instagram заявила, что зять хочет отнять ее внука. Мальчик Даниэль родился у дочери артистки в мае 2019-го года."Как же я устала от активных отцов. Сначала мой бывший муж пил кровь, 17 лет чиня препятствия по сыну. Тем временем подросла моя дочь Лена, вышла замуж, родила Даниэля и теперь ее муж закидал Лену исками, желая отнять моего внука. Я его не отдам", – эмоционально написала Штурм в публикации.Дочь певицы Елена замужем за иностранцем. Он уже подал два иска в суд, добился запрета на вывоз ребенка за пределы Евросоюза, но при этом до сих пор не подал на развод. Певица не скупится в выражениях, называя зятя "уголовником" без российского гражданства и дома."Я всегда прекрасно к тебе относилась, Юлик. Зачем ты устраиваешь эту войну, мне не ясно", – отметила Штурм.Певица также обратилась к подписчикам с просьбой найти хорошего адвоката по семейным вопросам.Штурм часто откровенно делится с поклонниками подробностями личной жизни. В одной из публикаций она рассказывала, что за ней ухаживал Сергей Глушко (Тарзан).
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семья, дети, знаменитости, сергей глушко (тарзан), наталья штурм
17:19 13.08.2021
 

Два иска в суде: Наталья Штурм заявила, что зять хочет отнять ее внука

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Наталья Штурм
Певица Наталья Штурм - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Певица Наталья Штурм в Instagram заявила, что зять хочет отнять ее внука. Мальчик Даниэль родился у дочери артистки в мае 2019-го года.
"Как же я устала от активных отцов. Сначала мой бывший муж пил кровь, 17 лет чиня препятствия по сыну. Тем временем подросла моя дочь Лена, вышла замуж, родила Даниэля и теперь ее муж закидал Лену исками, желая отнять моего внука. Я его не отдам", – эмоционально написала Штурм в публикации.
Дочь певицы Елена замужем за иностранцем. Он уже подал два иска в суд, добился запрета на вывоз ребенка за пределы Евросоюза, но при этом до сих пор не подал на развод. Певица не скупится в выражениях, называя зятя "уголовником" без российского гражданства и дома.
"Я всегда прекрасно к тебе относилась, Юлик. Зачем ты устраиваешь эту войну, мне не ясно", – отметила Штурм.
Певица также обратилась к подписчикам с просьбой найти хорошего адвоката по семейным вопросам.
Штурм часто откровенно делится с поклонниками подробностями личной жизни. В одной из публикаций она рассказывала, что за ней ухаживал Сергей Глушко (Тарзан).
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ШоубизСемьяДетиЗнаменитостиСергей Глушко (Тарзан)Наталья Штурм
 
 
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