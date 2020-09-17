https://ria.ru/20200917/shturm-1577393496.html

"Будет прощать": Наталья Штурм прокомментировала измену Тарзана Королевой

Певица Наталья Штурм выложила в Instagram пост, в котором рассказала, как Тарзан (Сергей Глушко) ухаживал за ней за год до свадьбы с Наташей Королевой, а также... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T15:57

2020-09-17T15:57

2020-09-17T15:57

наталья штурм

сергей глушко (тарзан)

шоу-бизнес

наташа королева (наталия порывай)

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_natalya-shturm/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Штурм</a> выложила в Instagram пост, в котором рассказала, как <a href="https://ria.ru/person_sergey-glushko-tarzan/" target="_blank">Тарзан</a> (<a href="http://ria.ru/person_sergey-glushko-tarzan/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Глушко</a>) ухаживал за ней за год до свадьбы с <a href="http://ria.ru/person_Natasha_Poryvajj/" target="_blank" data-auto="true">Наташей Королевой</a>, а также об отношении певицы к изменам супруга. Штурм считает, что Королева будет и дальше терпеть неверность мужа. "Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Наташа поменяла продуктивного и любящего ее <a href="http://ria.ru/person_Igor_Nikolaev/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Николаева</a> на стриптизера Тарзана, не простив Николаеву измен, которые запросто прощает Тарзану. И будет прощать впредь, без сомнений", — написала она. По словам исполнительницы хита "Школьный роман", Глушко ухаживал за ней за год до свадьбы с нынешней женой. "Человек, кстати, он хороший, воспитанный, не конфликтный, не пьет, женщины его обожают. Помнится, за год до брака с Королевой Тарзан ухаживал за мной, мы даже ездили купаться на Москву-реку, он там показывал, каков он без одежды. А пока ехали, ему написали и позвонили ну женщин 150, не меньше", — продолжила Наталья Штурм и добавила, что их отношения не сложились, потому что она предпочитает моногамных мужчин.Певица заявила, что украденные драгоценности — плата за жизнь с таким человеком. Также по ее мнению, Королевой такое поведение Тарзана "зашло", поэтому она вступила в это "состязание"."То, что Тарзан обвинил во всем женщин, которые бессовестно его опоили волшебным снадобьем — это вранье", — подчеркнула артистка. Штурм припомнила и высказывание Королевой, когда та, в одном из интервью рассказала, что живет раздельно с Глушко — она с ребенком за городом, а муж в Москве. Это, по мнению звезды, позволяет ей "не реагировать на адюльтеры" супруга.Ранее актриса Анастасия Шульженко, оказавшаяся в центре скандала с Тарзаном, раскрыла подробности их отношений и обнародовала видео, на котором она запечатлена <a href="https://ria.ru/person_sergey-glushko-tarzan/" target="_blank">в ванной вместе со стриптизером</a>, в эфире программы "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=6Iq6_GuP0aI" target="_blank">На самом деле</a>" на Первом канале. По признанию девушки, эта запись была сделана не для шантажа, а на память.

https://ria.ru/20200915/tarzan-1577240068.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья штурм, сергей глушко (тарзан), шоу-бизнес, наташа королева (наталия порывай)