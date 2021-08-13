https://ria.ru/20210813/shoygu-1745614710.html

Шойгу обсудил с губернатором Приамурья паводок и строительство БАМа

Шойгу обсудил с губернатором Приамурья паводок и строительство БАМа - РИА Новости, 13.08.2021

Шойгу обсудил с губернатором Приамурья паводок и строительство БАМа

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с губернатором Амурской области Василием Орловым вопросы строительства Байкало-Амурской магистрали, ликвидацию... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T12:26

2021-08-13T12:26

2021-08-13T12:26

амурская область

благовещенск

сергей шойгу

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

войска рхбз

юнармия

василий орлов (губернатор)

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с губернатором Амурской области Василием Орловым вопросы строительства Байкало-Амурской магистрали, ликвидацию последствий паводка и создание парка "Авангард", сообщает правительство Приамурья."Сегодня знаменательная дата для Амурской области – начало строительства второй ветки БАМа. Мы гордимся, что в регионе реализуется сразу три проекта по поручению президента страны, это строительство космодрома "Восточный", заводов АГХК и АГПЗ и вторая ветка БАМа. Рад, что вооруженные силы участвуют в проекте строительства магистрали. Уверен, что с учетом компетенции и опыта задачи будут выполнены качественно и в срок", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Обсуждалось на встрече также участие военных в ликвидации последствий паводка в области."От лица правительства региона хотел бы поблагодарить за помощь, которую оказывали вооруженные силы в ликвидации последствий ЧС. Область "топит" третий год, и армия регулярно приходит на помощь, помогает строить берегозащитные сооружения, наводит понтонные переправы, помогает в эвакуации людей. Войска РХБЗ участвуют в проведении дезинфекции населенных пунктов после наводнения. В этом году у нас аномальный паводок, который длился больше двух месяцев, военнослужащие также нам помогали его преодолевать", - отметил Орлов.Губернатор Амурской области рассказал, что последствия паводка в регионе ликвидируют в том числе два плавающих транспортера (ПТС) от МЧС России. Отметив, что техника хорошо себя зарекомендовала, Орлов попросил Шойгу выделить из государственного резерва пять ПТС, которые с учетом большой протяженности области будут размещаться в районах, где наиболее высока вероятность возникновения ЧС."Министр поддержал просьбу, отметив, что региону будет предоставлен список техники, готовящейся к списанию, которую возможно применять в условиях ЧС", - отмечает правительство Амурской области.Орлов также поднял вопрос загрузки заказами судостроительного завода имени Октябрьской революции."Предприятие выпускает продукцию как в рамках гражданского, так и государственного военного заказов. Просим дополнительно оказать помощь в размещении государственного оборонного заказа", - сказал Василий Орлов.Одним из проектов завода для нужд Тихоокеанского флота был большой гидрографический катер "Александр Анищенко"."В скором времени будет заслушан доклад о планах по судостроению. С учетом того, что заказы выполняются вовремя, качественно, имеется возможность посмотреть дальнейшую загрузку предприятия. Во всяком случае, до конца года вы получите ответ", - сказал Шойгу, его слова приводятся в сообщении.Отмечается, что правительство Приамурья в ближайшее время направит письменное обращение по этому поводу в Минобороны РФ.Также на встрече обсудили развитие военно-патриотического движения Юнармия в Приамурье. Орлов отметил, что из 150 тысяч школьников в регионе около 12 тысяч юнармейцев, власти рассчитывают в два раза увеличить это число. Для поддержки движения планируется создать юношеский центр "Авангард", где планируется обучать юношей предпризывного возраста от 15 до 17 лет. Для его размещения подобрана площадка – территория бывшего танкового училища в поселке Моховая падь в Благовещенске. Сейчас идет работа по проектированию центра. На территории "Авангарда" планируется создать общежитие на 300 мест, спортзал, учебный корпус."Проект разбит на два этапа. Рассчитываем, что к 1 сентября 2022 года будет завершен первый этап этого комплекса – создание плоскостных сооружений и завершено проектирование. На втором этапе будет идти строительство зданий. Предполагается, что парк может стать межрегиональным центром, с возможностью проведения мероприятий международного уровня. Мы активно взаимодействуем с федеральным центром "Авангард", оказывается помощь с проектированием. Надеюсь, что амурский центр станет одним из звеньев большой всероссийской сети", - сказал Орлов."Спасибо за то, что вы поддерживаете это важное начинание. Юнармия сегодня включает более 850 тысяч мальчишек и девчонок. Наблюдаются и темпы развития центров "Авангард", начиналось с двух центров, сейчас их 31, думаю, что до конца года будет ещё больше. Зная вашу настойчивость, уверен, что у вас получится один из лучших центров "Авангард" на Дальнем Востоке", - отметил Шойгу.Министр обороны РФ поднял вопрос и по взаимодействию правительства Приамурья и военкомата области в части оптимизации системы военного призыва, которая предполагает обустройство действующих военкоматов, ремонт и оснащение. Губернатор Василий Орлов заверил, что в этой части регион окажет всестороннюю помощь.

https://radiosputnik.ria.ru/20210812/bam-1745477940.html

https://realty.ria.ru/20210812/bam-1745427652.html

https://ria.ru/20210705/bam-1739885420.html

благовещенск

россия

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благовещенск, сергей шойгу, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), войска рхбз, юнармия, василий орлов (губернатор), россия