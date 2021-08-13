19:01 13.08.2021 (обновлено: 20:07 13.08.2021)
Украина решила использовать план Махатмы Ганди, чтобы "вернуть" Крым
Глава МИД Украины Кулеба намерен бороться с Россией с помощью "плана Махатмы Ганди"
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил на брифинге очередной план Киева по "возвращению" Крыма.
В своем выступлении дипломат использовал афоризм, приписываемый индийскому политическому деятелю Махатме Ганди.
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"Как говорил Махатма Ганди, "сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете". Россия успешно преодолела первые две стадии и находится на третьей — активно с нами борется", — сказал Кулеба.
По его мнению, на "четвертой стадии" полуостров якобы войдет в состав Украины.
Такое заявление Кулеба сделал перед запуском так называемой Крымской платформы, в ходе которой Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" Крыма. К мероприятию предложили присоединиться ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза. Саммит запланирован на 23 августа, перед его проведением украинские политики все чаще допускают громкие высказывания о России и полуострове.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал форум "Крымской платформы" шабашем, а глава Крыма Сергей Аксенов накануне напомнил, что у Украины нет никакой возможности вернуть полуостров.
Москва неоднократно напоминала, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Сейчас, по словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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