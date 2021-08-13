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Украина решила использовать план Махатмы Ганди, чтобы "вернуть" Крым
Украина решила использовать план Махатмы Ганди, чтобы "вернуть" Крым - РИА Новости, 13.08.2021
Украина решила использовать план Махатмы Ганди, чтобы "вернуть" Крым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил на брифинге очередной план Киева по "возвращению" Крыма. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T19:01
2021-08-13T20:07
политика
в мире
украина
республика крым
сергей лавров
махатма ганди
дмитрий кулеба
ситуация на украине
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил на брифинге очередной план Киева по "возвращению" Крыма.В своем выступлении дипломат использовал афоризм, приписываемый индийскому политическому деятелю Махатме Ганди."Как говорил Махатма Ганди, "сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете". Россия успешно преодолела первые две стадии и находится на третьей — активно с нами борется", — сказал Кулеба.По его мнению, на "четвертой стадии" полуостров якобы войдет в состав Украины.Такое заявление Кулеба сделал перед запуском так называемой Крымской платформы, в ходе которой Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" Крыма. К мероприятию предложили присоединиться ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза. Саммит запланирован на 23 августа, перед его проведением украинские политики все чаще допускают громкие высказывания о России и полуострове.Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал форум "Крымской платформы" шабашем, а глава Крыма Сергей Аксенов накануне напомнил, что у Украины нет никакой возможности вернуть полуостров.Москва неоднократно напоминала, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Сейчас, по словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210812/krym-1745417888.html
https://ria.ru/20210807/krym-1744791046.html
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политика, в мире, украина, республика крым, сергей лавров, махатма ганди, дмитрий кулеба, ситуация на украине, россия
19:01 13.08.2021 (обновлено: 20:07 13.08.2021)
 
Украина решила использовать план Махатмы Ганди, чтобы "вернуть" Крым

Глава МИД Украины Кулеба намерен бороться с Россией с помощью "плана Махатмы Ганди"

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил на брифинге очередной план Киева по "возвращению" Крыма.
В своем выступлении дипломат использовал афоризм, приписываемый индийскому политическому деятелю Махатме Ганди.
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"Как говорил Махатма Ганди, "сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете". Россия успешно преодолела первые две стадии и находится на третьей — активно с нами борется", — сказал Кулеба.
По его мнению, на "четвертой стадии" полуостров якобы войдет в состав Украины.
Такое заявление Кулеба сделал перед запуском так называемой Крымской платформы, в ходе которой Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" Крыма. К мероприятию предложили присоединиться ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза. Саммит запланирован на 23 августа, перед его проведением украинские политики все чаще допускают громкие высказывания о России и полуострове.
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На Украине назвали единственный способ "вернуть" Крым
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Москва неоднократно напоминала, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Сейчас, по словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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