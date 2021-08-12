https://ria.ru/20210812/lavrov-1745478446.html

Лавров назвал планируемый Киевом форум "Крымской платформы" шабашем

Лавров назвал планируемый Киевом форум "Крымской платформы" шабашем - РИА Новости, 12.08.2021

Лавров назвал планируемый Киевом форум "Крымской платформы" шабашем

Запланированный на конец августа Киевом форум "Крымская платформа" является шабашем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T14:06

2021-08-12T14:06

2021-08-12T14:59

в мире

украина

киев

республика крым

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742378705_0:156:3072:1884_1920x0_80_0_0_a5e0595138847ad5c00212ae6ced5f91.jpg

СУДАК (Крым), 12 авг – РИА Новости. Запланированный на конец августа Киевом форум "Крымская платформа" является шабашем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева. Он сообщил, что для этого запущена так называемая "Крымская платформа", в ходе которой Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова. Саммит запланирован на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза."Вот через неделю состоится очередной шабаш - "Крымская платформа", на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти", - сказал Лавров в ходе выступления в арт-кластере "Таврида".

https://ria.ru/20210812/krym-1745417888.html

украина

киев

республика крым

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, республика крым, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, сша, владимир зеленский, евросоюз