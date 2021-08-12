https://ria.ru/20210812/lavrov-1745478446.html
Лавров назвал планируемый Киевом форум "Крымской платформы" шабашем
Лавров назвал планируемый Киевом форум "Крымской платформы" шабашем - РИА Новости, 12.08.2021
Лавров назвал планируемый Киевом форум "Крымской платформы" шабашем
Запланированный на конец августа Киевом форум "Крымская платформа" является шабашем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T14:06
2021-08-12T14:06
2021-08-12T14:59
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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СУДАК (Крым), 12 авг – РИА Новости. Запланированный на конец августа Киевом форум "Крымская платформа" является шабашем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева. Он сообщил, что для этого запущена так называемая "Крымская платформа", в ходе которой Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова. Саммит запланирован на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза."Вот через неделю состоится очередной шабаш - "Крымская платформа", на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти", - сказал Лавров в ходе выступления в арт-кластере "Таврида".
https://ria.ru/20210812/krym-1745417888.html
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в мире, украина, киев, республика крым, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, сша, владимир зеленский, евросоюз
14:06 12.08.2021 (обновлено: 14:59 12.08.2021)
Лавров назвал планируемый Киевом форум "Крымской платформы" шабашем
Глава МИД Лавров назвал форум "Крымской платформы" шабашем