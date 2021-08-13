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Религия
https://ria.ru/20210813/neudachi-1745620787.html
Пятница 13-е: когда наступит конец света
Пятница 13-е: когда наступит конец света - РИА Новости, 13.08.2021
Пятница 13-е: когда наступит конец света
Совпадение пятницы с 13-м числом любого месяца - примета нехорошая, в такой день лучше никаких дел не планировать: может случиться все что угодно, считают люди... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T12:53
2021-08-13T14:46
религия
ильдар аляутдинов
русская православная церковь
российский еврейский конгресс
юрий каннер
иисус христос
россия
религия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Совпадение пятницы с 13-м числом любого месяца - примета нехорошая, в такой день лучше никаких дел не планировать: может случиться все что угодно, считают люди суеверные. Откуда взялась эта магическая дата и стоит ли ее бояться, рассказали РИА Новости представители традиционных религий.Никто точно не знает, когда конкретно возник и получил широкое распространение миф о "черной пятнице 13-го". Некоторые исследователи считают, что примета появилась на рубеже XIX-XX веков из слияния двух суеверий о неблагоприятности пятницы и числа 13, уходящих корнями в древность. Если несчастливое число приходится на пятницу, то шансы на неприятности удваиваются."Любить - и в пятницу 13-ого, и в субботу 14-ого"Со словосочетанием "пятница 13-го" связано много христианских аллюзий: в пятницу был распят Иисус Христос, День Страстей Господних пришелся на 13-е число по лунному календарю, 13-я глава Евангелия от Иоанна говорит о предательстве Иуды, а 13-я глава Апокалипсиса - об антихристе."Русская православная церковь не придает значения ни дням, ни числам, а лишь тому, чтобы мы жили по любви. По любви к Богу и к ближнему. Любить Бога и ближних надо и в пятницу 13-го, и в субботу 14-го - разницы нет. Все страхи, которые у людей есть (а суеверия - это следствия страхов), от недостатка любви, о чем говорит апостол Иоанн Богослов: "Боящийся несовершенен в любви". Совершенная любовь изгоняет всякий страх", - рассказал РИА Новости известный священник-блогер, настоятель Георгиевского храма в подмосковном Нахабино Павел Островский."В пятницу начнется конец света"Суеверия не приветствуются ни в одной из традиционных конфессий, верующие люди должны быть свободны от предрассудков - так считают не только христиане, но и мусульмане, и иудеи, и буддисты России."У нас абсолютно спокойно относятся к "пятнице 13-го". Таких суеверий нет в исламе, они не приветствуются. Пятница - день молитвы, он сам по себе выделен в мусульманском календаре как особый день. Есть ряд повествований, связанных с этим днем. Например, пророческое предание, что в пятницу был сотворен Адам - первый человек, и в этот день он был введен в рай. Также есть повествование о том, что именно в пятницу начнется конец света", - рассказал РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов."Прекрасный день" для "чистого ума"Президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер тоже заверил, что никакие отрицательные эмоции у иудеев не связаны с "пятницей 13-го"."В еврейской традиции пятница - прекрасный день. Это пятый день недели, когда Бог создал человека. В пятницу после захода солнца наступает Шаббат - еженедельный еврейский праздник. Поэтому "пятница 13-е" не вызывает у евреев никаких отрицательных ассоциаций", - пояснил Каннер.Старший администратор Центрального хурула Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" Йонтен-гелонг в разговоре с РИА Новости констатировал, что сам по себе день "не может быть плохим или хорошим". "Это зависит от восприятия человека, от его мотивации и действий. Для людей с чистым и добрым умом любой день будет хорошим", - заключил представитель буддийского храма.
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ильдар аляутдинов, русская православная церковь, российский еврейский конгресс, юрий каннер, иисус христос, россия, религия
12:53 13.08.2021 (обновлено: 14:46 13.08.2021)
 

Пятница 13-е: когда наступит конец света

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЧерный кот
Черный кот - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Совпадение пятницы с 13-м числом любого месяца - примета нехорошая, в такой день лучше никаких дел не планировать: может случиться все что угодно, считают люди суеверные. Откуда взялась эта магическая дата и стоит ли ее бояться, рассказали РИА Новости представители традиционных религий.
Никто точно не знает, когда конкретно возник и получил широкое распространение миф о "черной пятнице 13-го". Некоторые исследователи считают, что примета появилась на рубеже XIX-XX веков из слияния двух суеверий о неблагоприятности пятницы и числа 13, уходящих корнями в древность. Если несчастливое число приходится на пятницу, то шансы на неприятности удваиваются.
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"Любить - и в пятницу 13-ого, и в субботу 14-ого"
Со словосочетанием "пятница 13-го" связано много христианских аллюзий: в пятницу был распят Иисус Христос, День Страстей Господних пришелся на 13-е число по лунному календарю, 13-я глава Евангелия от Иоанна говорит о предательстве Иуды, а 13-я глава Апокалипсиса - об антихристе.
"Русская православная церковь не придает значения ни дням, ни числам, а лишь тому, чтобы мы жили по любви. По любви к Богу и к ближнему. Любить Бога и ближних надо и в пятницу 13-го, и в субботу 14-го - разницы нет. Все страхи, которые у людей есть (а суеверия - это следствия страхов), от недостатка любви, о чем говорит апостол Иоанн Богослов: "Боящийся несовершенен в любви". Совершенная любовь изгоняет всякий страх", - рассказал РИА Новости известный священник-блогер, настоятель Георгиевского храма в подмосковном Нахабино Павел Островский.
"В пятницу начнется конец света"
Суеверия не приветствуются ни в одной из традиционных конфессий, верующие люди должны быть свободны от предрассудков - так считают не только христиане, но и мусульмане, и иудеи, и буддисты России.
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"У нас абсолютно спокойно относятся к "пятнице 13-го". Таких суеверий нет в исламе, они не приветствуются. Пятница - день молитвы, он сам по себе выделен в мусульманском календаре как особый день. Есть ряд повествований, связанных с этим днем. Например, пророческое предание, что в пятницу был сотворен Адам - первый человек, и в этот день он был введен в рай. Также есть повествование о том, что именно в пятницу начнется конец света", - рассказал РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
"Прекрасный день" для "чистого ума"
Президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер тоже заверил, что никакие отрицательные эмоции у иудеев не связаны с "пятницей 13-го".
"В еврейской традиции пятница - прекрасный день. Это пятый день недели, когда Бог создал человека. В пятницу после захода солнца наступает Шаббат - еженедельный еврейский праздник. Поэтому "пятница 13-е" не вызывает у евреев никаких отрицательных ассоциаций", - пояснил Каннер.
Старший администратор Центрального хурула Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" Йонтен-гелонг в разговоре с РИА Новости констатировал, что сам по себе день "не может быть плохим или хорошим". "Это зависит от восприятия человека, от его мотивации и действий. Для людей с чистым и добрым умом любой день будет хорошим", - заключил представитель буддийского храма.
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