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Пятница 13-е: когда наступит конец света

Пятница 13-е: когда наступит конец света - РИА Новости, 13.08.2021

Пятница 13-е: когда наступит конец света

Совпадение пятницы с 13-м числом любого месяца - примета нехорошая, в такой день лучше никаких дел не планировать: может случиться все что угодно, считают люди... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T12:53

2021-08-13T12:53

2021-08-13T14:46

религия

ильдар аляутдинов

русская православная церковь

российский еврейский конгресс

юрий каннер

иисус христос

россия

религия

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Совпадение пятницы с 13-м числом любого месяца - примета нехорошая, в такой день лучше никаких дел не планировать: может случиться все что угодно, считают люди суеверные. Откуда взялась эта магическая дата и стоит ли ее бояться, рассказали РИА Новости представители традиционных религий.Никто точно не знает, когда конкретно возник и получил широкое распространение миф о "черной пятнице 13-го". Некоторые исследователи считают, что примета появилась на рубеже XIX-XX веков из слияния двух суеверий о неблагоприятности пятницы и числа 13, уходящих корнями в древность. Если несчастливое число приходится на пятницу, то шансы на неприятности удваиваются."Любить - и в пятницу 13-ого, и в субботу 14-ого"Со словосочетанием "пятница 13-го" связано много христианских аллюзий: в пятницу был распят Иисус Христос, День Страстей Господних пришелся на 13-е число по лунному календарю, 13-я глава Евангелия от Иоанна говорит о предательстве Иуды, а 13-я глава Апокалипсиса - об антихристе."Русская православная церковь не придает значения ни дням, ни числам, а лишь тому, чтобы мы жили по любви. По любви к Богу и к ближнему. Любить Бога и ближних надо и в пятницу 13-го, и в субботу 14-го - разницы нет. Все страхи, которые у людей есть (а суеверия - это следствия страхов), от недостатка любви, о чем говорит апостол Иоанн Богослов: "Боящийся несовершенен в любви". Совершенная любовь изгоняет всякий страх", - рассказал РИА Новости известный священник-блогер, настоятель Георгиевского храма в подмосковном Нахабино Павел Островский."В пятницу начнется конец света"Суеверия не приветствуются ни в одной из традиционных конфессий, верующие люди должны быть свободны от предрассудков - так считают не только христиане, но и мусульмане, и иудеи, и буддисты России."У нас абсолютно спокойно относятся к "пятнице 13-го". Таких суеверий нет в исламе, они не приветствуются. Пятница - день молитвы, он сам по себе выделен в мусульманском календаре как особый день. Есть ряд повествований, связанных с этим днем. Например, пророческое предание, что в пятницу был сотворен Адам - первый человек, и в этот день он был введен в рай. Также есть повествование о том, что именно в пятницу начнется конец света", - рассказал РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов."Прекрасный день" для "чистого ума"Президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер тоже заверил, что никакие отрицательные эмоции у иудеев не связаны с "пятницей 13-го"."В еврейской традиции пятница - прекрасный день. Это пятый день недели, когда Бог создал человека. В пятницу после захода солнца наступает Шаббат - еженедельный еврейский праздник. Поэтому "пятница 13-е" не вызывает у евреев никаких отрицательных ассоциаций", - пояснил Каннер.Старший администратор Центрального хурула Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" Йонтен-гелонг в разговоре с РИА Новости констатировал, что сам по себе день "не может быть плохим или хорошим". "Это зависит от восприятия человека, от его мотивации и действий. Для людей с чистым и добрым умом любой день будет хорошим", - заключил представитель буддийского храма.

https://ria.ru/20210620/troitsa-1737621351.html

https://ria.ru/20210801/prorochestva-1743674491.html

https://ria.ru/20210510/radonitsa-1730350702.html

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ильдар аляутдинов, русская православная церковь, российский еврейский конгресс, юрий каннер, иисус христос, россия, религия