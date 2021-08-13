https://ria.ru/20210813/koronavirus-1745600223.html

Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 13.08.2021

Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России зарегистрировали 815 смертей пациентов с COVID-19 — это уже второй рекорд подряд, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T11:22

2021-08-13T11:22

2021-08-13T11:51

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здоровье - общество

россия

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санкт-петербург

краснодарский край

москва

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 815 смертей пациентов с COVID-19 — это уже второй рекорд подряд, следует из данных оперативного штаба.В частности, в Москве умерли 59 человек, в Санкт-Петербурге — 42, в Краснодарском крае — 33.Накануне сообщалось о 808 летальных исходах. Общее число умерших за время пандемии достигло 168 864 человек.Число новых случаев COVID-19 составило 22 277 (днем ранее было 21 932), у 8,3 процента заразившихся нет клинических проявлений. Темп прироста, как и накануне, составляет 0,34 процента. Выписались после лечения 19 368 человек.Инфицированных выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 2529 (днем ранее было 2294), Санкт-Петербурге — 1810, Подмосковье — 1223, Нижегородской области — 547, Свердловской — 525, Ростовской — 486, Пермском крае — 476, Воронежской области — 469, Красноярском крае — 456, Самарской области — 444.Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 14, а на Чукотке их 15.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 557 068 человек, 5 848 340 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 204,6 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 205,4 миллиона. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

https://ria.ru/20210812/zarazhenie-1745500804.html

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санкт-петербург

краснодарский край

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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, санкт-петербург, краснодарский край, москва