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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210813/koronavirus-1745600223.html
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 13.08.2021
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки
За минувшие сутки в России зарегистрировали 815 смертей пациентов с COVID-19 — это уже второй рекорд подряд, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T11:22
2021-08-13T11:51
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
санкт-петербург
краснодарский край
москва
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 815 смертей пациентов с COVID-19 — это уже второй рекорд подряд, следует из данных оперативного штаба.В частности, в Москве умерли 59 человек, в Санкт-Петербурге — 42, в Краснодарском крае — 33.Накануне сообщалось о 808 летальных исходах. Общее число умерших за время пандемии достигло 168 864 человек.Число новых случаев COVID-19 составило 22 277 (днем ранее было 21 932), у 8,3 процента заразившихся нет клинических проявлений. Темп прироста, как и накануне, составляет 0,34 процента. Выписались после лечения 19 368 человек.Инфицированных выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 2529 (днем ранее было 2294), Санкт-Петербурге — 1810, Подмосковье — 1223, Нижегородской области — 547, Свердловской — 525, Ростовской — 486, Пермском крае — 476, Воронежской области — 469, Красноярском крае — 456, Самарской области — 444.Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 14, а на Чукотке их 15.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 557 068 человек, 5 848 340 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 204,6 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 205,4 миллиона. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, санкт-петербург, краснодарский край, москва
11:22 13.08.2021 (обновлено: 11:51 13.08.2021)
 
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

В России вторые сутки подряд фиксируют максимум смертей от коронавируса

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 815 смертей пациентов с COVID-19 — это уже второй рекорд подряд, следует из данных оперативного штаба.
В частности, в Москве умерли 59 человек, в Санкт-Петербурге — 42, в Краснодарском крае — 33.
Накануне сообщалось о 808 летальных исходах. Общее число умерших за время пандемии достигло 168 864 человек.
Число новых случаев COVID-19 составило 22 277 (днем ранее было 21 932), у 8,3 процента заразившихся нет клинических проявлений. Темп прироста, как и накануне, составляет 0,34 процента. Выписались после лечения 19 368 человек.
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 16:21Распространение коронавируса
В ВОЗ выдвинули новую версию передачи коронавируса к человеку
Инфицированных выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 2529 (днем ранее было 2294), Санкт-Петербурге — 1810, Подмосковье — 1223, Нижегородской области — 547, Свердловской — 525, Ростовской — 486, Пермском крае — 476, Воронежской области — 469, Красноярском крае — 456, Самарской области — 444.
Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 14, а на Чукотке их 15.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 557 068 человек, 5 848 340 пациентов вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 204,6 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 205,4 миллиона. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииСанкт-ПетербургКраснодарский крайМосква
 
 
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