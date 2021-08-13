https://ria.ru/20210813/ig-1745665460.html

Житель Дагестана получил 11 лет колонии за участие в ИГ*

Житель Дагестана получил 11 лет колонии за участие в ИГ* - РИА Новости, 13.08.2021

Житель Дагестана получил 11 лет колонии за участие в ИГ*

Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии жителя Дагестана Мурада Абдуллагаджиева за участие в запрещенной в РФ международной террористической... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T16:36

2021-08-13T16:36

2021-08-13T16:40

происшествия

республика дагестан

исламское государство

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 авг - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии жителя Дагестана Мурада Абдуллагаджиева за участие в запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство"*, сообщил журналистам представитель суда.По его информации, в феврале прошлого года Абдуллагаджиев записал на мобильный телефон, как он приносит присягу руководителю "Исламского государства"*, и отправил аудио другому человеку, чтобы тот передал его главе террористической организации. После этого Абдуллагаджиев участвовал в деятельности этой организации вплоть до задержания 2 апреля прошлого года.Уголовное дело было возбуждено по статье "Участие в деятельности террористической организации" УК РФ."В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу не вступил.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210729/fsb-1743438300.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика дагестан, исламское государство