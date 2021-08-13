https://ria.ru/20210813/ig-1745665460.html
Житель Дагестана получил 11 лет колонии за участие в ИГ*
Житель Дагестана получил 11 лет колонии за участие в ИГ* - РИА Новости, 13.08.2021
Житель Дагестана получил 11 лет колонии за участие в ИГ*
Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии жителя Дагестана Мурада Абдуллагаджиева за участие в запрещенной в РФ международной террористической... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T16:36
2021-08-13T16:36
2021-08-13T16:40
происшествия
республика дагестан
исламское государство
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 авг - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии жителя Дагестана Мурада Абдуллагаджиева за участие в запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство"*, сообщил журналистам представитель суда.По его информации, в феврале прошлого года Абдуллагаджиев записал на мобильный телефон, как он приносит присягу руководителю "Исламского государства"*, и отправил аудио другому человеку, чтобы тот передал его главе террористической организации. После этого Абдуллагаджиев участвовал в деятельности этой организации вплоть до задержания 2 апреля прошлого года.Уголовное дело было возбуждено по статье "Участие в деятельности террористической организации" УК РФ."В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу не вступил.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210729/fsb-1743438300.html
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происшествия, республика дагестан, исламское государство
16:36 13.08.2021 (обновлено: 16:40 13.08.2021)
Житель Дагестана получил 11 лет колонии за участие в ИГ*
Житель Дагестана Мурад Абдуллагаджиев получил 11 лет колонии за участие в ИГ*
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 авг - РИА Новости.
Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии жителя Дагестана Мурада Абдуллагаджиева за участие в запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство
"*, сообщил журналистам представитель суда.
По его информации, в феврале прошлого года Абдуллагаджиев записал на мобильный телефон, как он приносит присягу руководителю "Исламского государства"*, и отправил аудио другому человеку, чтобы тот передал его главе террористической организации. После этого Абдуллагаджиев участвовал в деятельности этой организации вплоть до задержания 2 апреля прошлого года.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Участие в деятельности террористической организации" УК РФ.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу не вступил.
* Террористическая организация, запрещенная в России.