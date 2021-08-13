Неизвестные обстреляли машину госинспекторов охотуправления Приамурья

"Недалеко от села Марьяновка Октябрьского района во время патрулирования территории автомобиль госинспекторов управления по охране животного мира Амурской области был обстрелян неизвестными. Один из сотрудников управления был ранен, ему потребовалось медицинская помощь. Нападавшие скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении.