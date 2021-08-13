https://ria.ru/20210813/gosinspektor-1745569527.html
Неизвестные обстреляли машину госинспекторов охотуправления Приамурья
Неизвестные обстреляли машину госинспекторов охотуправления Приамурья - РИА Новости, 13.08.2021
Неизвестные обстреляли машину госинспекторов охотуправления Приамурья
Неизвестные обстреляли автомобиль госинспекторов управления по охране животного мира Амурской области, один из сотрудников ранен, сообщает ведомство. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T05:51
2021-08-13T05:51
2021-08-13T06:38
происшествия
владивосток
амурская область
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. Неизвестные обстреляли автомобиль госинспекторов управления по охране животного мира Амурской области, один из сотрудников ранен, сообщает ведомство.Госинспекторы вызвали сотрудников полиции. Идет следствие, выясняются все обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20210809/strelba-1744989197.html
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происшествия, владивосток, амурская область
05:51 13.08.2021 (обновлено: 06:38 13.08.2021)
Неизвестные обстреляли машину госинспекторов охотуправления Приамурья
Неизвестные обстреляли машину охотуправления Приамурья, госинспектора ранили