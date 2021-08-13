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Неизвестные обстреляли машину госинспекторов охотуправления Приамурья
Неизвестные обстреляли машину госинспекторов охотуправления Приамурья - РИА Новости, 13.08.2021
Неизвестные обстреляли машину госинспекторов охотуправления Приамурья
Неизвестные обстреляли автомобиль госинспекторов управления по охране животного мира Амурской области, один из сотрудников ранен, сообщает ведомство. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T05:51
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происшествия
владивосток
амурская область
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. Неизвестные обстреляли автомобиль госинспекторов управления по охране животного мира Амурской области, один из сотрудников ранен, сообщает ведомство.Госинспекторы вызвали сотрудников полиции. Идет следствие, выясняются все обстоятельства происшествия.
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происшествия, владивосток, амурская область
05:51 13.08.2021 (обновлено: 06:38 13.08.2021)
 
Неизвестные обстреляли машину госинспекторов охотуправления Приамурья

Неизвестные обстреляли машину охотуправления Приамурья, госинспектора ранили

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. Неизвестные обстреляли автомобиль госинспекторов управления по охране животного мира Амурской области, один из сотрудников ранен, сообщает ведомство.
"Недалеко от села Марьяновка Октябрьского района во время патрулирования территории автомобиль госинспекторов управления по охране животного мира Амурской области был обстрелян неизвестными. Один из сотрудников управления был ранен, ему потребовалось медицинская помощь. Нападавшие скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении.
Госинспекторы вызвали сотрудников полиции. Идет следствие, выясняются все обстоятельства происшествия.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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Житель Канска устроил стрельбу во время конфликта на дороге
 
ПроисшествияВладивостокАмурская область
 
 
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