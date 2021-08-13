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Лучшие фото недели: слезы Месси, бег с женой на шее и кочующие слоны
Лучшие фото недели: слезы Месси, бег с женой на шее и кочующие слоны - РИА Новости, 13.08.2021
Лучшие фото недели: слезы Месси, бег с женой на шее и кочующие слоны
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T10:00
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фото
олимпийские игры
бег
вакцинация
санкт-петербург
индонезия
токио
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
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фото, фото, олимпийские игры, бег, вакцинация, санкт-петербург, индонезия, токио, сша, ханой, венгрия, хьюстон, индия, бразилия, сирия, греция, аддис-абеба, замбия, китай, бангкок, москва, великобритания, джулиан ассанж, лионель месси, миг-29, бэнкси, стрижи (пилотажная группа), софья великая, протесты, слоны, эдгар лунгу, тимур сафин, ufc, наводнение, тунис, татьяна кудашова, ольга никитина, республика саха (якутия), россия, коронавирус covid-19
10:00 13.08.2021 (обновлено: 16:20 13.08.2021)
 

Лучшие фото недели: слезы Месси, бег с женой на шее и кочующие слоны

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2021 / Joseph Prezioso

Участники фестиваля русалок MerMagic Con во время заплыва в водном центре в американском Манассасе.

Девушка в костюме русалки во время Mermagica Con в водном центре Freedom Aquatic Center в Манассас, штат Вирджиния
1 из 30

Участники фестиваля русалок MerMagic Con во время заплыва в водном центре в американском Манассасе.

© AFP 2021 / Joseph Prezioso
© AFP 2021 / Omar Haj Kadour

Дети-беженцы, участвующие в импровизированных "олимпийских" соревнованиях в сирийском городе Фуа, Идлиб.

Перемещенные сирийские дети бегают с деревянными лошадиными головами во время Олимпиады 2020 года в лагере в городе Фуаа, на северо-западе Сирии
2 из 30

Дети-беженцы, участвующие в импровизированных "олимпийских" соревнованиях в сирийском городе Фуа, Идлиб.

© AFP 2021 / Omar Haj Kadour
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Сотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" тушит лесной пожар в Хангаласском улусе в Якутии.

Сотрудник ФБУ Авиалесоохрана тушит лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии
3 из 30

Сотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" тушит лесной пожар в Хангаласском улусе в Якутии.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© REUTERS / PETER NICHOLLS

Граффити, предположительно, работы уличного художника Бэнкси в британском Грейт-Ярмуте.

Граффити, предположительно созданное Бэнкси в Грейт-Ярмуте, Великобритания. 8 августа 2021 года
4 из 30

Граффити, предположительно, работы уличного художника Бэнкси в британском Грейт-Ярмуте.

© REUTERS / PETER NICHOLLS
© AFP 2021 / Getty Images/Alex Bierens de Haan

Турнир по смешанным единоборствам UFC 265 в американском Хьюстоне.

Женщина на ринге перед первым раундом боя во время турнира UFC 365 в Toyota Center в Хьюстоне, штат Техас
5 из 30

Турнир по смешанным единоборствам UFC 265 в американском Хьюстоне.

© AFP 2021 / Getty Images/Alex Bierens de Haan
© AFP 2021 / Bill Ingalls/NASA

Метеорный поток Персеиды в небе над Западной Виргинией, США.

Метеорный поток Персеиды в Западной Вирджинии
6 из 30

Метеорный поток Персеиды в небе над Западной Виргинией, США.

© AFP 2021 / Bill Ingalls/NASA
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Концерт на Красной площади в Москве в честь российских спортсменов, выступавших на XXXII летних Олимпийских играх в Токио. Слева направо: члены сборной России Владислав Мыльников, Тимур Сафин, Татьяна Кудашова, Софья Великая, Ольга Никитина и София Позднякова.

Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) на Красной площади в Москве
7 из 30

Концерт на Красной площади в Москве в честь российских спортсменов, выступавших на XXXII летних Олимпийских играх в Токио. Слева направо: члены сборной России Владислав Мыльников, Тимур Сафин, Татьяна Кудашова, Софья Великая, Ольга Никитина и София Позднякова.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Салют во время торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр на Национальном олимпийском стадионе в Токио.

Салют во время торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе
8 из 30

Салют во время торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр на Национальном олимпийском стадионе в Токио.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Кошка породы скоттиш-фолд на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.

Кошка породы скоттиш-фолд на выставке КоШарики Шоу в Москве
9 из 30

Кошка породы скоттиш-фолд на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© AFP 2021 / Evaristo Sa

Столкновения протестующих с полицией во время военного парада перед президентским дворцом Планалту в столице Бразилии.

Военные арестовывают протестующих, пытающихся заблокировать парад военной техники перед дворцом Планалту в Бразилии
10 из 30

Столкновения протестующих с полицией во время военного парада перед президентским дворцом Планалту в столице Бразилии.

© AFP 2021 / Evaristo Sa
© AP Photo / Didor Sadulloev

Совместные учения России, Таджикистана и Узбекистана на полигоне Харб-Майдон в 20 километрах от таджикско-афганской границы.

Танки армии Таджикистана во время совместных военных учений с Россией и Узбекистаном на полигоне Харб-Майдон
11 из 30

Совместные учения России, Таджикистана и Узбекистана на полигоне Харб-Майдон в 20 километрах от таджикско-афганской границы.

© AP Photo / Didor Sadulloev
© AFP 2021 / Amanuel Sileshi

Митинг против эфиопских повстанцев "Народного фронта освобождения Тыграя" в Аддис-Абебе.

Участники митинга против НФОТ и в поддержку вооруженных сил Эфиопии в Аддис-Абебе
12 из 30

Митинг против эфиопских повстанцев "Народного фронта освобождения Тыграя" в Аддис-Абебе.

© AFP 2021 / Amanuel Sileshi
© AFP 2021 / Chaideer Mahyuddin

Жители индонезийского города Банда-Ачех, подтопленного в результате ливней.

Наводнение на окраине города Банда-Ачех в Индонезии
13 из 30

Жители индонезийского города Банда-Ачех, подтопленного в результате ливней.

© AFP 2021 / Chaideer Mahyuddin
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Участники полумарафона "Северная столица" в Санкт-Петербурге.

Участники полумарафона Северная столица в Санкт-Петербурге
14 из 30

Участники полумарафона "Северная столица" в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Нина Слепцова / Перейти в фотобанк

Дым от лесных пожаров, заволокший улицы в Якутске.

Смог в Якутске
15 из 30

Дым от лесных пожаров, заволокший улицы в Якутске.

© РИА Новости / Нина Слепцова
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© REUTERS / Albert Gea

Пресс-конференция аргентинского футболиста Лионеля Месси, попрощавшегося с каталонской "Барселоной" перед переходом в "Пари Сен-Жермен".

Лионель Месси на прощальной пресс-конференции по поводу ухода из испанского футбольного клуба Барселона
16 из 30

Пресс-конференция аргентинского футболиста Лионеля Месси, попрощавшегося с каталонской "Барселоной" перед переходом в "Пари Сен-Жермен".

© REUTERS / Albert Gea
© AFP 2021 / Fethi Belaid

Отдыхающие на пляже города Ла-Гулетт в Тунисе, где жара побила многолетние рекорды.

Девочки купаются в Средиземном море возле тунисского города Хальк-эль-Уэд
17 из 30

Отдыхающие на пляже города Ла-Гулетт в Тунисе, где жара побила многолетние рекорды.

© AFP 2021 / Fethi Belaid
© AFP 2021 / Marco Longari

Сторонники действующего президента Замбии, кандидата от правящего Патриотического фронта Эдгара Лунгу перед открытием избирательных участков.

Сторонники действующего президента и кандидата в президенты Эдгара Лунгу накануне всеобщих выборов в Лусаке
18 из 30

Сторонники действующего президента Замбии, кандидата от правящего Патриотического фронта Эдгара Лунгу перед открытием избирательных участков.

© AFP 2021 / Marco Longari
© REUTERS / Andrew Kelly

Митинг противников обязательной вакцинации от COVID-19 в Нью-Йорке.

Участник акции протеста против обязательной вакцинации от COVID-19 в костюме Дяди Сэма в Нью-Йорке
19 из 30

Митинг противников обязательной вакцинации от COVID-19 в Нью-Йорке.

© REUTERS / Andrew Kelly
© REUTERS / China Daily

Стадо мигрирующих диких азиатских слонов на мосту через реку Юаньцзян в провинции Юньнань на юго-западе Китая.

Стадо мигрирующих диких азиатских слонов на мосту через реку Юаньцзян в провинции Юньнань на юго-западе Китая
20 из 30

Стадо мигрирующих диких азиатских слонов на мосту через реку Юаньцзян в провинции Юньнань на юго-западе Китая.

© REUTERS / China Daily
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Истребители МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" на авиационном празднике "Я выбираю небо!", посвященном Дню воздушного флота России, в Казани.

Истребители МиГ-29 пилотажной группы Стрижи выступают на авиационном празднике Я выбираю небо! в Казани
21 из 30

Истребители МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" на авиационном празднике "Я выбираю небо!", посвященном Дню воздушного флота России, в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщина в костюме ангела на Никольской улице в центре Москвы.
Женщина в костюме ангела на Никольской улице в центре Москвы
22 из 30
Женщина в костюме ангела на Никольской улице в центре Москвы.
© РИА Новости / Илья Питалев
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© AFP 2021 / Manan Vatsyayana

Жители вьетнамского Ханоя, где власти ввели двухнедельный локдаун из-за роста заболеваемости COVID-19.

Дети смотрят на пустые улицы во Вьетнаме, где ввели двухнедельный карантин из-за распространения новой коронавирусной инфекции
23 из 30

Жители вьетнамского Ханоя, где власти ввели двухнедельный локдаун из-за роста заболеваемости COVID-19.

© AFP 2021 / Manan Vatsyayana
© REUTERS / Marton Monus

Участники национальных соревнований по переноске жен в Венгрии.

Участники конкурса по ношению жен в Болгарии
24 из 30

Участники национальных соревнований по переноске жен в Венгрии.

© REUTERS / Marton Monus
© AFP 2021 / Sanjay Kanojia

Затопленный берег реки Ганг в Индии после мощных муссонных ливней.

Дети играют на затопленном сооружении в Дарагандже
25 из 30

Затопленный берег реки Ганг в Индии после мощных муссонных ливней.

© AFP 2021 / Sanjay Kanojia
© REUTERS / Soe Zeya Tun

Демонстрация в Бангкоке против правительства премьер-министра Таиланда генерала Праюта Чан-Оча, которое протестующие обвиняют в ошибках в организации борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Участница протестов против коронавирусных ограничений в Бангкоке
26 из 30

Демонстрация в Бангкоке против правительства премьер-министра Таиланда генерала Праюта Чан-Оча, которое протестующие обвиняют в ошибках в организации борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

© REUTERS / Soe Zeya Tun
© AFP 2021 / Angelos Tzortzinis

Пострадавшие от лесных пожаров жители греческого острова Эвбея.

Женщина заботится о раненой собаке, пострадавшей из-за природных пожаров на острове Эвбея
27 из 30

Пострадавшие от лесных пожаров жители греческого острова Эвбея.

© AFP 2021 / Angelos Tzortzinis
© AFP 2021 / Bay Ismoyo

Очередь на вакцинацию от COVID-19 в Джакарте.

Очередь на вакцинацию в Джакарте
28 из 30

Очередь на вакцинацию от COVID-19 в Джакарте.

© AFP 2021 / Bay Ismoyo
© AP Photo / Matt Dunham

Сторонник основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед слушанием по апелляции на отказ выдать его США в Высоком суде Лондона.

Сторонник основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа во время заседания суда в Лондоне
29 из 30

Сторонник основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед слушанием по апелляции на отказ выдать его США в Высоком суде Лондона.

© AP Photo / Matt Dunham
© AP Photo / Dar Yasin

Плавучий овощной рынок на озере Дал в индийском Кашмире.

Плавучий рынок в Сринагаре, Индия
30 из 30

Плавучий овощной рынок на озере Дал в индийском Кашмире.

© AP Photo / Dar Yasin
 
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