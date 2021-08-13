Лучшие фото недели: слезы Месси, бег с женой на шее и кочующие слоны
Участники фестиваля русалок MerMagic Con во время заплыва в водном центре в американском Манассасе.
Участники фестиваля русалок MerMagic Con во время заплыва в водном центре в американском Манассасе.
Дети-беженцы, участвующие в импровизированных "олимпийских" соревнованиях в сирийском городе Фуа, Идлиб.
Дети-беженцы, участвующие в импровизированных "олимпийских" соревнованиях в сирийском городе Фуа, Идлиб.
Сотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" тушит лесной пожар в Хангаласском улусе в Якутии.
Сотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" тушит лесной пожар в Хангаласском улусе в Якутии.
Граффити, предположительно, работы уличного художника Бэнкси в британском Грейт-Ярмуте.
Граффити, предположительно, работы уличного художника Бэнкси в британском Грейт-Ярмуте.
Турнир по смешанным единоборствам UFC 265 в американском Хьюстоне.
Турнир по смешанным единоборствам UFC 265 в американском Хьюстоне.
Метеорный поток Персеиды в небе над Западной Виргинией, США.
Концерт на Красной площади в Москве в честь российских спортсменов, выступавших на XXXII летних Олимпийских играх в Токио. Слева направо: члены сборной России Владислав Мыльников, Тимур Сафин, Татьяна Кудашова, Софья Великая, Ольга Никитина и София Позднякова.
Концерт на Красной площади в Москве в честь российских спортсменов, выступавших на XXXII летних Олимпийских играх в Токио. Слева направо: члены сборной России Владислав Мыльников, Тимур Сафин, Татьяна Кудашова, Софья Великая, Ольга Никитина и София Позднякова.
Салют во время торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр на Национальном олимпийском стадионе в Токио.
Салют во время торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр на Национальном олимпийском стадионе в Токио.
Кошка породы скоттиш-фолд на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
Кошка породы скоттиш-фолд на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
Столкновения протестующих с полицией во время военного парада перед президентским дворцом Планалту в столице Бразилии.
Столкновения протестующих с полицией во время военного парада перед президентским дворцом Планалту в столице Бразилии.
Совместные учения России, Таджикистана и Узбекистана на полигоне Харб-Майдон в 20 километрах от таджикско-афганской границы.
Совместные учения России, Таджикистана и Узбекистана на полигоне Харб-Майдон в 20 километрах от таджикско-афганской границы.
Митинг против эфиопских повстанцев "Народного фронта освобождения Тыграя" в Аддис-Абебе.
Митинг против эфиопских повстанцев "Народного фронта освобождения Тыграя" в Аддис-Абебе.
Жители индонезийского города Банда-Ачех, подтопленного в результате ливней.
Жители индонезийского города Банда-Ачех, подтопленного в результате ливней.
Участники полумарафона "Северная столица" в Санкт-Петербурге.
Участники полумарафона "Северная столица" в Санкт-Петербурге.
Дым от лесных пожаров, заволокший улицы в Якутске.
Дым от лесных пожаров, заволокший улицы в Якутске.
Пресс-конференция аргентинского футболиста Лионеля Месси, попрощавшегося с каталонской "Барселоной" перед переходом в "Пари Сен-Жермен".
Пресс-конференция аргентинского футболиста Лионеля Месси, попрощавшегося с каталонской "Барселоной" перед переходом в "Пари Сен-Жермен".
Отдыхающие на пляже города Ла-Гулетт в Тунисе, где жара побила многолетние рекорды.
Отдыхающие на пляже города Ла-Гулетт в Тунисе, где жара побила многолетние рекорды.
Сторонники действующего президента Замбии, кандидата от правящего Патриотического фронта Эдгара Лунгу перед открытием избирательных участков.
Сторонники действующего президента Замбии, кандидата от правящего Патриотического фронта Эдгара Лунгу перед открытием избирательных участков.
Митинг противников обязательной вакцинации от COVID-19 в Нью-Йорке.
Стадо мигрирующих диких азиатских слонов на мосту через реку Юаньцзян в провинции Юньнань на юго-западе Китая.
Стадо мигрирующих диких азиатских слонов на мосту через реку Юаньцзян в провинции Юньнань на юго-западе Китая.
Истребители МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" на авиационном празднике "Я выбираю небо!", посвященном Дню воздушного флота России, в Казани.
Истребители МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" на авиационном празднике "Я выбираю небо!", посвященном Дню воздушного флота России, в Казани.
Жители вьетнамского Ханоя, где власти ввели двухнедельный локдаун из-за роста заболеваемости COVID-19.
Жители вьетнамского Ханоя, где власти ввели двухнедельный локдаун из-за роста заболеваемости COVID-19.
Участники национальных соревнований по переноске жен в Венгрии.
Затопленный берег реки Ганг в Индии после мощных муссонных ливней.
Демонстрация в Бангкоке против правительства премьер-министра Таиланда генерала Праюта Чан-Оча, которое протестующие обвиняют в ошибках в организации борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Демонстрация в Бангкоке против правительства премьер-министра Таиланда генерала Праюта Чан-Оча, которое протестующие обвиняют в ошибках в организации борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Пострадавшие от лесных пожаров жители греческого острова Эвбея.
Очередь на вакцинацию от COVID-19 в Джакарте.
Сторонник основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед слушанием по апелляции на отказ выдать его США в Высоком суде Лондона.
Сторонник основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед слушанием по апелляции на отказ выдать его США в Высоком суде Лондона.
Плавучий овощной рынок на озере Дал в индийском Кашмире.
Плавучий овощной рынок на озере Дал в индийском Кашмире.