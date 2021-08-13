https://ria.ru/20210813/afganistan-1745525133.html

Когда падет Кабул. Почему никто не может остановить талибов

Когда падет Кабул. Почему никто не может остановить талибов - РИА Новости, 13.08.2021

Когда падет Кабул. Почему никто не может остановить талибов

На центральной площади Кандагара — бои. Ранее талибы сообщали о захвате десяти провинциальных столиц. В Кундузе им сдались сотни силовиков. Есть ли у президента РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T08:00

2021-08-13T08:00

2021-08-13T11:50

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Антон Лисицын, Галия Ибрагимова. На центральной площади Кандагара — бои. Ранее талибы сообщали о захвате десяти провинциальных столиц. В Кундузе им сдались сотни силовиков. Есть ли у президента Ашрафа Гани шансы удержать власть — в материале РИА Новости.Сложнее, чем 30 лет назадАфганистан переживает события, подобные тем, что произошли, когда из-за развала СССР официальный Кабул остался без поддержки. Россия демонстрирует, что следит за обстановкой: у границы проводят учения. Министр обороны Сергей Шойгу, сравнивая нынешнюю ситуацию с 1990-ми годами, высказался кратко и емко: "Сложнее. Намного сложнее".Этот разговор состоялся на встрече со студентами, обучающимся военно-учетным специальностям. Там показали снимок тридцатилетней давности, на котором Шойгу стоит в окружении, как выразился один из присутствовавших, "каких-то талибов". "На нем рядом со мной — моджахеды. Мы еще не ушли, а они уже пришли", — уточнил министр.Бои продолжаются — талибы окружают Кабул. Они контролируют 65 процентов страны, сообщало Reuters со со ссылкой на некоего представителя Европейского союза. По словам источника, исламисты отказываются от переговоров и не соглашаются на формирование переходного правительства. За неделю они захватили десять из 34 провинциальных столиц. В четверг взяли Газни в 150 километрах от Кабула.Талибы освобождают заключенных из тюрем. Так, в Кундузе на волю вышли 630 осужденных, в провинции Нимруз — 350, из них полсотни — члены "Талибана"*. По словам главы пенитенциарной администрации Сайфуллы Джалалзая, у большинства были сроки за наркоторговлю, похищение людей и вооруженные ограбления.Главнокомандующего правительственными войсками Вали Мохаммада Ахмадзая, назначенного в июне, отправили в отставку. Его сменил Хибатулла Ализия.Несмотря на непримиримые заявления, офис талибов в Дохе участвует в переговорах. Посредники — США, Россия, КНР, Пакистан и ЕС. Так, 10 августа сообщили, что в Катаре состоится очередное заседание. Подробности неизвестны.Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов призвал к сдержанному оптимизму. "Ожидания от встречи в Дохе самые хорошие, но это просто один из этапов, и до осени существенных подвижек ждать не стоит", — отметил он.Условие талибовАфганский посол в Вашингтоне Адела Раз просила американцев нанести удары с воздуха. И тоже ссылалась на прошлое, в частности на то, как быстро разгромили талибов в операции "Несокрушимая свобода"."Вы взяли под контроль всю страну за две недели", — напомнила она. И даже косвенно покритиковала Вашингтон за то, что быстрое отступление "привело к последствиям". Джо Байден возложил ответственность за продвижение талибов на вооруженные силы афганского правительства. Возражая ему, Адела Раз указала, что "Талибан"* — "более сложная проблема безопасности, чем афганцы, сражающиеся за свою страну".Посол прокомментировала и сведения американской разведки о том, что афганскую столицу талибы захватят в течение полугода-года после вывода войск США. "Говоря о падении Кабула, я говорю о разрушении моих надежд", — подчеркнула она.В том же духе выступил и председатель Совета по примирению Афганистана Абдулла Абдулла перед представителями Китая, России и Пакистана. Он рассказал о совершаемых талибами "военных преступлениях, широкомасштабных нарушениях прав человека и гуманитарной катастрофе".Под давлением критики Госдепартамент США пообещал продолжить помогать афганским властям, а Пентагон согласился направить в Кабул дополнительно три тысячи военных. При этом американские власти заранее оговорили, что это временная мера, нацеленная на защиту иностранных посольств в афганской столице."Солдаты вывезут американских граждан и вслед за ними покинут Кабул", — пояснил представитель Минобороны США Джон Кирби.В Кабуле считают, что на талибов может повлиять Исламабад. Премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил о такой попытке: "Я старался их убедить <…> Их условие — до тех пор, пока Ашраф Гани находится там, мы не будем разговаривать".Что нужно великим державамКитаист Темур Умаров, эксперт по Центральной Азии Московского центра Карнеги, объясняет, почему Пекин и Москву не может не беспокоить гражданская война в Афганистане ."Китай, как и Центральная Азия, и Россия, последние десятилетия воспринимает эту страну как источник угроз, от которых следует защититься", — говорит он. "Пекин много лет ведет переговоры со всеми участниками афганского конфликта. Кстати, талибы были в Китае недавно, сразу после посещения Москвы. На встрече с главой МИД Ван И обещали не углубляться в северные провинции, уверяли, что не собираются силой брать власть. Они хотели добиться некоего признания и выглядеть легитимными", — уточняет эксперт.И продолжает: "Талибан"* — разношерстное объединение. Разные группировки следуют разной тактике, и неясно, сохранится ли у них единство после захвата власти. Это, конечно, вызывает опасения. Но узбеко-афганская граница под контролем. Таджико-афганская граница — тоже, помогает Россия".Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипакадемии МИД России считает, что у нынешних властей Афганистана нет будущего. "Никто не хочет бороться за правительство, признанное коррумпированным, марионеточным. И в этом большое отличие от Наджибуллы (просоветского лидера. — Прим. ред.). Тогда не промышляли наркотрафиком, не наживались на этом", — объясняет собеседник.По его словам, у талибов сейчас "высокое моральное состояние". "Они заявляют, что победили первую в мире державу. А до этого, мол, одолели Советский Союз. Независимо от ценностей, которые они несут, и что говорят в Дохе, Москве, Турции, талибы пытаются что-то выторговать или обмануть партнеров: обещают многое, но цель — захватить страну. Им нет смысла делиться властью с морально разложившимся противником", — полагает Козюлин.Урегулирование, так или иначе, — забота стран региона и России, уверен он. Поток долларов в Афганистан иссякнет. Талибам надо как-то управлять государством, им нужны внешние партнеры и инвесторы. Прежде всего возникнут трудности с продовольствием. Придется решать и другие проблемы.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210725/afganistan-1742009370.html

https://ria.ru/20210718/afganistan-1741549928.html

https://ria.ru/20210710/bagram-1740596390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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