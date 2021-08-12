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Экс-послу Азербайджана, оскорбившему русских, запретили въезд в Россию
Экс-послу Азербайджана, оскорбившему русских, запретили въезд в Россию - РИА Новости, 12.08.2021
Экс-послу Азербайджана, оскорбившему русских, запретили въезд в Россию
МВД запретило в течение 50-ти лет въезжать на территорию России гражданам Азербайджана Исфандияру Вагабзаде и Казахстана — Куату Ахметову. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T21:01
2021-08-12T21:50
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. МВД запретило в течение 50-ти лет въезжать на территорию России гражданам Азербайджана Исфандияру Вагабзаде и Казахстана — Куату Ахметову.Как сообщили в пресс-службе ведомства, такое решение принято из-за того, что они "допустили публичные высказывания в сети Интернет, разжигающие межнациональную рознь".В МВД предупредили, что иностранцев, призывающих к деструктивным действиям против России, ее жителей и соотечественников за рубежом, не будут пускать в страну, так как это может угрожать общественному порядку и безопасности.Так, Вагабзаде выложил в интернете ролик, в котором представился бывшим послом Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане и оскорбил лидера ЛДПР Владимира Жириновского, а также "русскую нацию". В видео прозвучали такие слова, как "свиньи", "осел" и другие.Ахметов, в свою очередь, опубликовал в YouTube серию видеозаписей с конфликтными ситуациями, возникшими из-за того, что сотрудники магазинов и кафе в Казахстане не смогли обслужить клиентов на государственном языке. В описании к роликам автор использовал термины "фашисты" и "гастарбайтеры".Первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев выразил уверенность, что силовые структуры дадут деятельности Ахметова справедливую правовую оценку.
https://ria.ru/20210811/tolstoy-1745401374.html
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в мире, казахстан, азербайджан, киргизия, россия
21:01 12.08.2021 (обновлено: 21:50 12.08.2021)
 
Экс-послу Азербайджана, оскорбившему русских, запретили въезд в Россию

МВД запретило на 50 лет въезжать в Россию экс-послу Азербайджана Вагабзаде за оскорбления русских

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. МВД запретило в течение 50-ти лет въезжать на территорию России гражданам Азербайджана Исфандияру Вагабзаде и Казахстана — Куату Ахметову.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, такое решение принято из-за того, что они "допустили публичные высказывания в сети Интернет, разжигающие межнациональную рознь".
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В МВД предупредили, что иностранцев, призывающих к деструктивным действиям против России, ее жителей и соотечественников за рубежом, не будут пускать в страну, так как это может угрожать общественному порядку и безопасности.
Так, Вагабзаде выложил в интернете ролик, в котором представился бывшим послом Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане и оскорбил лидера ЛДПР Владимира Жириновского, а также "русскую нацию". В видео прозвучали такие слова, как "свиньи", "осел" и другие.
Ахметов, в свою очередь, опубликовал в YouTube серию видеозаписей с конфликтными ситуациями, возникшими из-за того, что сотрудники магазинов и кафе в Казахстане не смогли обслужить клиентов на государственном языке. В описании к роликам автор использовал термины "фашисты" и "гастарбайтеры".
Первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев выразил уверенность, что силовые структуры дадут деятельности Ахметова справедливую правовую оценку.
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