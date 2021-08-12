Баку обвинил Ереван в попытках уклониться от обязательств по Карабаху
МИД Азербайджана обвинил Ереван в попытках уклониться от обязательств по Карабаху
БАКУ, 12 авг – РИА Новости. МИД Азербайджана считает заявление Еревана о якобы нарушении Баку трехстороннего соглашения по перемирию в Карабахе попыткой Армении уклониться от взятых на себя обязательств, говорится в пресс-релизе ведомства.
Армянский МИД отверг в среду обвинения азербайджанской стороны о нарушении Ереваном трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Карабахе, подписанного лидерами Армении, России и Азербайджана в ноябре 2020 года. Ранее минобороны Азербайджана заявило, что Армения в нарушение трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Карабахе якобы перебросила своих военных на подконтрольную Баку территорию региона, которая находится в зоне ответственности миротворцев РФ.
"Заявление МИД Армении от 11 августа 2021 года, обвиняющее Азербайджан в якобы нарушении трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, является очередной бесплодной попыткой Республики Армения уклониться от взятых на себя обязательств по полному исполнению положений указанного документа", - говорится в сообщении.
МИД Азербайджана обратил внимание на то, что в трехстороннем заявлении о перемирии говорится о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта, а также отмечается, что Азербайджан и Армения "останавливаются на занимаемых ими позициях".
"Следует подчеркнуть, что слово "останавливаются" не означает "остаются" ни в данном, ни в любом другом контексте... Кроме того, пункт 3 трехстороннего заявления определяет дислокацию российских миротворческих сил "вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора". Пункт 4 трехстороннего Заявления особо указывает на то, что "миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил", - отметили в ведомстве.
В связи с этим в МИД подчеркнули, что перечисленные пункты соглашения "ясно говорят о выводе армянских вооруженных сил с территории Азербайджана и никоим образом не предусматривают переброску и размещение военнослужащих".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.