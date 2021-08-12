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Баку обвинил Ереван в попытках уклониться от обязательств по Карабаху
Баку обвинил Ереван в попытках уклониться от обязательств по Карабаху - РИА Новости, 12.08.2021
Баку обвинил Ереван в попытках уклониться от обязательств по Карабаху
МИД Азербайджана считает заявление Еревана о якобы нарушении Баку трехстороннего соглашения по перемирию в Карабахе попыткой Армении уклониться от взятых на... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T17:28
2021-08-12T17:28
в мире
армения
азербайджан
мид азербайджана
мид армении
нагорный карабах
минобороны азербайджана
россия
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БАКУ, 12 авг – РИА Новости. МИД Азербайджана считает заявление Еревана о якобы нарушении Баку трехстороннего соглашения по перемирию в Карабахе попыткой Армении уклониться от взятых на себя обязательств, говорится в пресс-релизе ведомства.Армянский МИД отверг в среду обвинения азербайджанской стороны о нарушении Ереваном трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Карабахе, подписанного лидерами Армении, России и Азербайджана в ноябре 2020 года. Ранее минобороны Азербайджана заявило, что Армения в нарушение трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Карабахе якобы перебросила своих военных на подконтрольную Баку территорию региона, которая находится в зоне ответственности миротворцев РФ."Заявление МИД Армении от 11 августа 2021 года, обвиняющее Азербайджан в якобы нарушении трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, является очередной бесплодной попыткой Республики Армения уклониться от взятых на себя обязательств по полному исполнению положений указанного документа", - говорится в сообщении.МИД Азербайджана обратил внимание на то, что в трехстороннем заявлении о перемирии говорится о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта, а также отмечается, что Азербайджан и Армения "останавливаются на занимаемых ими позициях"."Следует подчеркнуть, что слово "останавливаются" не означает "остаются" ни в данном, ни в любом другом контексте... Кроме того, пункт 3 трехстороннего заявления определяет дислокацию российских миротворческих сил "вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора". Пункт 4 трехстороннего Заявления особо указывает на то, что "миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил", - отметили в ведомстве.В связи с этим в МИД подчеркнули, что перечисленные пункты соглашения "ясно говорят о выводе армянских вооруженных сил с территории Азербайджана и никоим образом не предусматривают переброску и размещение военнослужащих".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html
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в мире, армения, азербайджан, мид азербайджана, мид армении, нагорный карабах, минобороны азербайджана, россия
17:28 12.08.2021
 
Баку обвинил Ереван в попытках уклониться от обязательств по Карабаху

МИД Азербайджана обвинил Ереван в попытках уклониться от обязательств по Карабаху

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГород Степанакерт
Город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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БАКУ, 12 авг – РИА Новости. МИД Азербайджана считает заявление Еревана о якобы нарушении Баку трехстороннего соглашения по перемирию в Карабахе попыткой Армении уклониться от взятых на себя обязательств, говорится в пресс-релизе ведомства.
Армянский МИД отверг в среду обвинения азербайджанской стороны о нарушении Ереваном трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Карабахе, подписанного лидерами Армении, России и Азербайджана в ноябре 2020 года. Ранее минобороны Азербайджана заявило, что Армения в нарушение трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Карабахе якобы перебросила своих военных на подконтрольную Баку территорию региона, которая находится в зоне ответственности миротворцев РФ.
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"Заявление МИД Армении от 11 августа 2021 года, обвиняющее Азербайджан в якобы нарушении трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, является очередной бесплодной попыткой Республики Армения уклониться от взятых на себя обязательств по полному исполнению положений указанного документа", - говорится в сообщении.
МИД Азербайджана обратил внимание на то, что в трехстороннем заявлении о перемирии говорится о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта, а также отмечается, что Азербайджан и Армения "останавливаются на занимаемых ими позициях".
"Следует подчеркнуть, что слово "останавливаются" не означает "остаются" ни в данном, ни в любом другом контексте... Кроме того, пункт 3 трехстороннего заявления определяет дислокацию российских миротворческих сил "вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора". Пункт 4 трехстороннего Заявления особо указывает на то, что "миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил", - отметили в ведомстве.
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В связи с этим в МИД подчеркнули, что перечисленные пункты соглашения "ясно говорят о выводе армянских вооруженных сил с территории Азербайджана и никоим образом не предусматривают переброску и размещение военнослужащих".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
В миреАрменияАзербайджанМИД АзербайджанаМИД АрменииНагорный КарабахМинобороны АзербайджанаРоссия
 
 
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