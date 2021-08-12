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Источник: мужчину, напавшего на детсад в Ленобласти, отпустили под подписку
Источник: мужчину, напавшего на детсад в Ленобласти, отпустили под подписку - РИА Новости, 12.08.2021
Источник: мужчину, напавшего на детсад в Ленобласти, отпустили под подписку
Мужчину, подозреваемого в проникновении в частный детский сад в Кудрово в Ленинградской области, отпустили под подписку о невыезде, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T13:54
2021-08-12T13:54
2021-08-12T14:19
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
россия
нападение на детсад в ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в проникновении в частный детский сад в Кудрово в Ленинградской области, отпустили под подписку о невыезде, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Мужчину отпустили под подписку о невыезде", - сказал собеседник, не уточнив подробностей.Он подозревается в том, что днем в понедельник незаконно проник на территорию детсада, но, увидев охранника, скрылся. Впоследствии его задержали в Кудрово. Пострадавших в результате инцидента нет.В отношении 32-летнего ранее судимого жителя Петербурга возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).
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Мужчина с ножом проник на территорию детсада в Ленобласти. Кадры ЧП
Мужчина с ножом проник на территорию детсада в Ленобласти. Кадры ЧП
2021-08-12T13:54
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РИА Новости
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия, нападение на детсад в ленинградской области, видео
13:54 12.08.2021 (обновлено: 14:19 12.08.2021)
Источник: мужчину, напавшего на детсад в Ленобласти, отпустили под подписку
Источник: мужчину, напавшего на детсад в Ленинградской области, отпустили под подписку о невыезде