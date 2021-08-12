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Источник: мужчину, напавшего на детсад в Ленобласти, отпустили под подписку

Источник: мужчину, напавшего на детсад в Ленобласти, отпустили под подписку - РИА Новости, 12.08.2021

Источник: мужчину, напавшего на детсад в Ленобласти, отпустили под подписку

Мужчину, подозреваемого в проникновении в частный детский сад в Кудрово в Ленинградской области, отпустили под подписку о невыезде, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T13:54

2021-08-12T13:54

2021-08-12T14:19

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

россия

нападение на детсад в ленинградской области

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в проникновении в частный детский сад в Кудрово в Ленинградской области, отпустили под подписку о невыезде, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Мужчину отпустили под подписку о невыезде", - сказал собеседник, не уточнив подробностей.Он подозревается в том, что днем в понедельник незаконно проник на территорию детсада, но, увидев охранника, скрылся. Впоследствии его задержали в Кудрово. Пострадавших в результате инцидента нет.В отношении 32-летнего ранее судимого жителя Петербурга возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

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2021

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Мужчина с ножом проник на территорию детсада в Ленобласти. Кадры ЧП Мужчина с ножом проник на территорию детсада в Ленобласти. Кадры ЧП 2021-08-12T13:54 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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