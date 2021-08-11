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Организатор "языковых патрулей" в Казахстане заявил об обиде на русских
Организатор "языковых патрулей" в Казахстане заявил об обиде на русских - РИА Новости, 11.08.2021
Организатор "языковых патрулей" в Казахстане заявил об обиде на русских
Организатор националистических акций в Казахстане Куат Ахметов заявил о якобы пренебрежительном отношении россиян к своим соотечественникам. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T22:50
2021-08-11T22:50
в мире
казахстан
россия
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Организатор националистических акций в Казахстане Куат Ахметов заявил о якобы пренебрежительном отношении россиян к своим соотечественникам.Аудиозапись разговора с журналистами опубликована в телеграм-канале RT."У вас общество высокомерное. У вас синдром "Равшана и Джамшута", вы оскорбляете таджиков, хотя они вносят какой-то вклад, строят дома. Вы и сюда приходите, в Казахстан, и тоже такая ненависть — я не знаю, откуда", — сказал он.Позже Ахметов добавил, что языковые "патрули", в ходе которых нападкам подвергались, в частности, русскоязычные жители Казахстана, были организованы для поддержки тех, кто не владеет двумя языками."Казахи знают русский язык, но приходят и казахи, которые не владеют русским языком, они хотят, чтобы у себя дома их обслужили на казахском языке", — добавил он.Журналисты также попытались уточнить, почему Ахметов размещал объявления на русском языке, когда сам занимался торговлей. В ответ на это организатор акций бросил трубку.В Казахстане государственным языком является казахский. В госорганизациях и органах местного самоуправления наравне с ним официально употребляется русский.Ранее сообщалось, что националисты организовали "проверки" в магазинах. Участников рейдов интересовало, переведены ли этикетки на товарах на казахский, а также какой язык используют продавцы в разговоре с посетителями.Представитель Мининформации Казахстана Чингис Токеев в беседе с РИА Новости назвал провокации на языковой теме неуместными.
https://ria.ru/20210811/patruli-1745369090.html
https://ria.ru/20210811/dzhabarov-1745351990.html
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в мире, казахстан, россия
22:50 11.08.2021
 
Организатор "языковых патрулей" в Казахстане заявил об обиде на русских

Организатор "языковых патрулей" в Казахстане Ахметов заявил об обиде на русских

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФлаги Казахстана и России
Флаги Казахстана и России - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Организатор националистических акций в Казахстане Куат Ахметов заявил о якобы пренебрежительном отношении россиян к своим соотечественникам.
Аудиозапись разговора с журналистами опубликована в телеграм-канале RT.
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"У вас общество высокомерное. У вас синдром "Равшана и Джамшута", вы оскорбляете таджиков, хотя они вносят какой-то вклад, строят дома. Вы и сюда приходите, в Казахстан, и тоже такая ненависть — я не знаю, откуда", — сказал он.
Позже Ахметов добавил, что языковые "патрули", в ходе которых нападкам подвергались, в частности, русскоязычные жители Казахстана, были организованы для поддержки тех, кто не владеет двумя языками.
"Казахи знают русский язык, но приходят и казахи, которые не владеют русским языком, они хотят, чтобы у себя дома их обслужили на казахском языке", — добавил он.
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Журналисты также попытались уточнить, почему Ахметов размещал объявления на русском языке, когда сам занимался торговлей. В ответ на это организатор акций бросил трубку.
В Казахстане государственным языком является казахский. В госорганизациях и органах местного самоуправления наравне с ним официально употребляется русский.
Ранее сообщалось, что националисты организовали "проверки" в магазинах. Участников рейдов интересовало, переведены ли этикетки на товарах на казахский, а также какой язык используют продавцы в разговоре с посетителями.
Представитель Мининформации Казахстана Чингис Токеев в беседе с РИА Новости назвал провокации на языковой теме неуместными.
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