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В Казахстане назвали провокации на языковой теме неуместными
В Казахстане назвали провокации на языковой теме неуместными - РИА Новости, 11.08.2021
В Казахстане назвали провокации на языковой теме неуместными
Провокации на языковой теме неуместны, развитие государственного языка должно происходить правовыми методами, заявил в среду РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T18:05
2021-08-11T18:05
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НУР-СУЛТАН, 11 авг - РИА Новости. Провокации на языковой теме неуместны, развитие государственного языка должно происходить правовыми методами, заявил в среду РИА Новости директор департамента по взаимодействию со СМИ министерства информации и общественного развития Казахстана Чингис Токеев.Ранее сообщалось, что националисты в Казахстане проводят рейды по магазинам и проверяют, переведены ли этикетки на товарах на казахский и общаются ли продавцы с посетителями на казахском языке."У нас нет сведений, что существует такое зарегистрированное общественное объединение, возможно, это инициативная группа. Перед законом все равны, на языковой и национальной теме провоцировать неуместно никому. Если есть факты провокаций, ущемлений прав, то с этим должны разобраться и дать правовую оценку уполномоченные органы. Со своей стороны могу сказать, что, если люди хотят помогать развитию применения языков, в том числе казахского языка, это должно осуществляться правовыми методами, путем конструктивного диалога, где стороны слышат друг друга", - сказал Токеев РИА Новости.Согласно конституции, в Казахстане государственным языком является казахский. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально употребляется русский.
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в мире, казахстан, русский язык в мире, россия
18:05 11.08.2021
 
В Казахстане назвали провокации на языковой теме неуместными

Представитель Мининформации Казахстана Токеев: провокации на языковой теме неуместны

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФлаги Казахстана и России
Флаги Казахстана и России - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НУР-СУЛТАН, 11 авг - РИА Новости. Провокации на языковой теме неуместны, развитие государственного языка должно происходить правовыми методами, заявил в среду РИА Новости директор департамента по взаимодействию со СМИ министерства информации и общественного развития Казахстана Чингис Токеев.
Ранее сообщалось, что националисты в Казахстане проводят рейды по магазинам и проверяют, переведены ли этикетки на товарах на казахский и общаются ли продавцы с посетителями на казахском языке.
"У нас нет сведений, что существует такое зарегистрированное общественное объединение, возможно, это инициативная группа. Перед законом все равны, на языковой и национальной теме провоцировать неуместно никому. Если есть факты провокаций, ущемлений прав, то с этим должны разобраться и дать правовую оценку уполномоченные органы. Со своей стороны могу сказать, что, если люди хотят помогать развитию применения языков, в том числе казахского языка, это должно осуществляться правовыми методами, путем конструктивного диалога, где стороны слышат друг друга", - сказал Токеев РИА Новости.
Согласно конституции, в Казахстане государственным языком является казахский. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально употребляется русский.
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